Uygulama
Google Chrome, Masaüstü için Gizli Sekmeyi Yeniden Tasarlıyor
Çoğu tarayıcıda bulunan hatta artık tarayıcıların standart özelliği olan “Özel Mod”, Google Chrome için “Gizli” tarama olarak yer alır. Yeni bir güncelleme sunacak olan Google, kullanışlı özelliğin görünümünü güncelliyor.
Google, son zamanlarda Chrome üzerinde değişiklikler yapmaya başladı. Kısa bir süre önce Android mobil cihazlarda Chrome Canary sürümünde Gizli Sekme sayfasında tasarım değişikliğine giden şirket şimdi de masaüstü sürümü gizli sekme sayfası için tasarım değişikliği yaptı. Yapılan değişikliklerin nedeni bilinmiyor ancak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplu dava, Google’ınkiler de dahil olmak üzere web sitelerinin kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler toplamasına izin verdiği için en az 5 milyar dolarlık tazminat davası nedeniyle değişiklikler yaptığını düşündürmekte.
Bu dava inceleme konusu oldu. Sebebi ise Google, Gizli sekmeyi her açtığınızda ne yaptığına dair bir sorumluluk reddi içeriyor. Bu tasarımda gözükenler oldukça basit olsa da yeni tasarımda Gizli Sekmenin yaptığı ve yapmadığı şeyleri daha net bir şekilde açıklıyor. Yine de, Google’ın hala davanın kilit noktası olan gizli sekmede veri toplayıp toplamadığını doğrudan söylemiyor.
Aslına bakıldığında Google Chrome Gizli Sekmesi bu yeni tasarımı, genel görünümü büyük bir ölçüde değiştiği söylenemez.
İçindekiler
Chrome Gizli Sekme Neler Yapar ve Neler Yapmaz?
Tarayıcı da Gizli Sekme üzerinden yaptığınız kullanımı sonlandırdığınızda geçmişinizi, doldurmuş olduğunuz formları ve web siteleri üzerinde bulunan çerezleri temizler. Gizli sekme tam olarak anonim değildir. Web siteleri veya internet servis sağlayıcıları hangi web sitelerinde ziyaret ettiğinizi görebilir. Özelliğin amacı, tarayıcıda yaptığınız etkinliklerin başkaları tarafından görülmesini engellemektir. Ayrıca Chrome, yakın zamanda varsayılan olarak üçüncü taraf çerezlerini engellemeye başladı.
Google Chrome Masaüstü Sürümü için Yeni Tasarım Gizli Sekmeyi Nasıl Aktif Edebilirim?
- Google Chrome Canary güncel sürümünü bu link üzerinden yükleyin.
- Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “chrome://flags” yazın ve sayfayı açın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Revamped Incognito New Tab Page” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Gizli Sekmeye girerek yeni tasarıma erişmiş olun.
Google Chrome Android Sürümü için Yeni Tasarım Gizli Sekmeyi Nasıl Aktif Edebilirim?
- Google Chrome Canary güncel sürümünü Play Store üzerinden yükleyin.
- Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “chrome://flags” yazın ve sayfayı açın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Revamped Incognito New Tab Page” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Gizli Sekmeye girerek yeni tasarıma erişmiş olun.
Bilmelisiniz, değişen sayfadaki tasarımdır, Gizli sekme eskisi gibi çalışmaya devam ediyor.
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Haber
Apple ve Google, Uygulama Geliştiricilerinin Farklı Ödeme Yöntemleri Kullanmasına İzin Vermek Durumunda!
Güney Kore’de Apple ve Google gibi lider platform sahiplerinin artık uygulama geliştiricilerini mevcut ödeme sistemiyle kısıtlanmasının önüne geçilecek. Meclisten geçen yasa, Başkan Moon Jae-in tarafından imzalanmayı bekliyor. Güney Kore tarafından atılan bu adımdan Apple ve Google pek memnun görünmüyor.
Yasa, Google ve Apple gibi dev şirketlerin uygulama içi satın alımlarında yalnızca kendi ödeme sistemlerinin dayatılmasına önemli bir darbe indiriyor. Bu iki şirket uygulama marketlerinde başka bir ödeme sistemine izin vermiyor ve bu ödeme sistemleri aracılığıyla yapılan işlemlerde %30 gibi büyük bir pay alıyor. Eğer bu iki şirket bu yeni yasayla uyumluluklarını sağlamaz ise Güney Kore’deki %3’e kadar gelirlerinden mahrum olacak.
Yeni yasa, Güney Kore’nin Telekomünikasyon İş Yasası’na bir yasa değişikliği olarak sunuldu. Ve Google’ın Play Store marketi ile Apple’ın App Store uygulama marketinin global olarak gerçekleştirdiği işlere de önemli bir etkide bulunması bekleniyor. Güney Kore Millet Meclisi yasayı bugün itibariyle geçirdi.
Hem Apple hem de Google bu yasa değişikliğinden hiç memnun değil. Google’ın Toplum Politikaları Senyör Yöneticisi The Verge’e şu açıklamaları yaptı:
”Yasa henüz tam anlamıyla geçmiş değilken aceleye getirilmiş süreçler ile Koreli tüketiciler ve uygulama geliştiricileri için bu yasanın oluşturacağı negatif etkilerinin yeterli şekilde incelenmediği hakkında endişe duyuyoruz. Eğer yasa geçerse, yasanın son halini mümkün olduğunda inceleyeceğiz ve tüketiciler için güvenli ve sağlam deneyimi sağlarken geliştiricilere global çaptaki başarılı işlerini kurmaları için ihtiyaç duydukları araçları sağlamaya devam etmenin en uygun yollarına karar vereceğiz.”
Apple sözcüsü de konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:
”Sunulan Telekominikasyon İş Yasası başka kaynaklardan dijital ürünler satın alan kullanıcıları risk altına sokacak, gizliliklerinin korunmasına balta vuracak, satın alımlarını yönetmeyi zorlaştıracak ve “Satın Almayı İste” ve Ebeveyn Kontrolü gibi yöntemleri daha az etkili hale getirecektir. İnanıyoruz ki bu yasanın bir sonucu olarak App Store alışverişlerine duyulan kullanıcı güveni azalacak ve Apple ile bu zamana kadar 8.55 trilyon KRW’den fazlasını kazanmış Kore’deki kayıtlı 482,000’den fazla geliştirici daha az imkanlara sahip olacak.”
İki şirketin lobicileri söylenene göre Amerikan yetkilileriyle bu konuyu tartıştı ve Kore’nin bu yasasının ABD merkezli şirketlerin aksiyonlarını kontrol altına almaya çalışarak ticaret anlaşmasına aykırı davrandığı söylendi.
Güney Kore, Amerikalı dev teknoloji şirketlerinin isteği dışında hareket eden tek ülke değil. Bu sene içerisinde Rusya’da iPhone telefonlarını ilk kez kuran kullanıcılar, Rus hükümeti tarafından şart koşulan uygulamaları otomatik olarak yükleme ekranıyla karşılaşmıştı. Avustralya da Apple Pay ve Google Pay gibi ödeme servislerini regülasyona tabi tutmanın yollarını arıyordu. Hatta ABD hükümetinden bazı yetkililer bile Güney Kore’dekine benzer yasaları önermişti. Dolayısıyla bir çok kişi Güney Kore’den gelen bu yasanın diğer ülkelerdeki yasalara da emsal teşkil edeceğini düşünüyor.
Hem Apple hem de Google market politikalarını değiştirmeye yönelik gelen aksiyonları bir şekilde atlatmanın yollarını arıyor. Apple, App Store Small Business Program ismiyle çıkardığı kobi destekleme programı ile milyon dolar altında kazanan geliştiricilerden yapılan kesintiyi yarıya indirmişti. Ve hatta geliştiricilerin kullandıkları farklı ödeme yöntemlerini kullanıcılarına verdikleri e-posta adresi üzerinden bildirebilmelerine izin vermişti. Google da Apple gibi benzer adımlar atarak milyon dolar altında kazanan geliştiricilerinden %30 yerine %15 komisyon almayı onaylamıştı.
Apple ve Google konuyla ilgili daha önce yasal davalarla karşı karşıya kalmıştı. Bu davalardan en çok konuşulanı şüphesiz ki Epic Games tarafından açılanı oldu. Epic, Google ve Apple’ın baskın pozisyonlarını kullanarak telefonlarıyla ne yapılıp ne yapılmayacağını dayatmalarına karşı çıkmıştı. Epic’in her şirkete karşı ortaya attığı argümanlar farklılık gösterse de temelde şikayetler, Apple ve Google’ın uygulama marketlerindeki baskınlığı olmak üzere tek bir argümanda toplanıyor. Her iki dava da hala görülmeye devam ediyor.
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Uygulama
Telegram 8.0 Sürümü ile Gelen Yenilikler
Android ve macOS platformları için kullanılabilen Telegram 8.0’ın beta sürümünün testleri başladı. Geliştiriciler, sohbetleri ve haber akışlarını yönetmek için daha fazla seçeneği uygulamaya ekledi.
Telegram 8.0 Beta’nın Yeni Özellikleri
Kanal Gönderilerinin Beslemesi: Güncellenen uygulamada, katılımcısı olduğunuz kanalda gönderilerin sonuna geldiğinizde yukarı doğru kaydırdığınızda otomatik olarak listenizde bulunan diğer katılımcısı olduğunuz kanala geçmenizi sağlamaktadır. Bu özelliği hem kanallar hem de genel sohbetleriniz için geçerlidir.
Mesajları Alıntılamadan İletme: Artık bir iletiyi göndereceğiniz zaman iletilenin adını gizleyebileceksiniz. Bu özellik uzun zamandır birçok mesajlaşma uygulamasında ve Telegram’ın modlanmış olarak kullanılan uygulamalarında mevcuttu. Gizli bir şekilde iletmek için iletmeden önce mesaja tıklamanız yeterli olacaktır.
Reklam Belirtme: Bazı kanallarda, reklam mesajlarının daha belirgin olması için mesajlarda Sponsorlu yazısı belirdi. Bu hizmet daha sonra gelebilecek reklamların habercisi olabilir.
Sesli Sohbetleri Kaydetme: Yapmış olduğunuz sesli sohbetlerin sadece sesini değil aynı zamanda beraberindeki video ile de kaydetmenize izin veren sıra dışı bir özellik.
Mesajları Gradyan Renk Kullanarak Animasyon Haline Getirme: Mesaj gönderirken, birkaç renkten oluşan bir gradyan animasyon haline getirip, konuştuğunuz kişiye animasyonlu mesaj atabileceksiniz.
Çıkartma Önizlemeleri Güncellenmiş Tasarım: Mesaj yazma bölümüne artık emojinizi koyduktan sonra çıkan çıkartmaları yana doğru kaydırma menüsü yerine yeni bir tasarıma geçiş yapıyor.
Emoji ile Eşleşen GIF’ler: Emoji ve çıkartma yerine artık kullanmak istediğiniz gif için sadece isim ile arama yapmak yerine emoji ile belirtip emojiye uygun olan gif’leri sıralanmasını sağlayarak hızlı bir seçim işlemi yaptıracak.
VK Kurucusu ve Telegram’ın Kurucu Ortağı Pavel Durov, Telegram’ın Başarısı Hakkında Konuştu
Telegram uygulaması artık sekiz yaşında. Bu yaşının şerefine Pave Durov, yaratmış olduğu Telegram Messenger uygulamasının geçen yılın sonunda dünyanın en çok indirilen uygulamalar arasında yedinci sırada yer aldığını bildirdi.
Telegram Messenger uygulaması 2013 yılında başlatıldığı ve aktif olarak o zamandan itibaren geliştirilmektedir. Akıllı telefonlar ve bilgisayarlar için ücretsiz olarak kullanım sağlayan uygulama platformlar arası mesajlaşma, metin mesajları ve multimedya dosyaları gönderimi özelliklerini kullanmanıza, 1000 izleyici ile grup video görüşmeleri düzenlemenize, milyonlarca dinleyiciyle beraber sesli sohbetler yapmanıza ve daha pek çok şeye olanak tanmaktadır.
Pave Durov, Telegram Messenger uygulamasının gelişmeye devam edeceğini de belirtti. Ona göre, her yeni özellik, Telegram’ın gelecekte ne gibi iyileştirmeler yapabileceğini düşündürüyor.
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