WebGPU, web teknolojileri alanında önemli bir adım atarak, web uygulamalarına GPU tabanlı işleme ve hesaplama yetenekleri sağlayan bir API’dir. Chrome ekibi tarafından yıllarca süren geliştirme çalışmalarının ardından kullanıma sunulan WebGPU, artık Google Chrome 113’te varsayılan olarak etkindir ve beta kanalında kullanılabilir.

WebGPU, GPU programlamada daha fazla esneklik sağlayan ve WebGL’de bulunmayan gelişmiş özellikler sunan bir grafik API’sidir. Bu yeni API, aynı grafikler için çok daha düşük JavaScript iş yükü ve üç kattan fazla daha hızlı makine öğrenimi modeli çıkarımları gibi önemli avantajlar sağlar. WebGPU, birinci sınıf desteğe sahip bir GPU üzerinde işleme ve hesaplama işlemlerine izin verirken, deyimsel bir JavaScript API, vaatlerle entegrasyon ve gösterişli bir geliştirici deneyimi sunar.

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WebGPU, Firefox ve Safari desteği devam ederken, Chrome’da artık kullanılabilir durumdadır. Gelecekteki güncellemeler, daha gelişmiş grafik özellikleri sunacak ve makine öğrenimi optimizasyonları için gölgelendirici çekirdeklerine daha derin erişim sağlama planları vardır. Hem Dawn hem de wgpu kitaplıkları, mükemmel taşınabilirlik ve ergonomik katmanlar sunar.

Google, WebGPU’nun ilk sürümünün ChromeOS, macOS ve Windows’ta desteklendiğini ve diğer platformların da bu yıl içinde destek alacağını açıkladı. Ayrıca, Google, yaygın olarak kullanılan birkaç WebGL kitaplığının da WebGPU desteği uyguladığını duyurdu.

WebGPU’nun kullanıma sunulması, web uygulamalarının daha hızlı ve daha yüksek performanslı olmasını sağlayacak ve GPU tabanlı işleme ve hesaplama yeteneklerine sahip olmalarına olanak tanıyacaktır. Bu teknolojinin geliştirilmesi, web uygulamalarının daha da ileriye gitmesi ve daha gelişmiş özelliklerle donatılması açısından önemli bir adımdır.