Google Chrome bir diğer önemli güvenlik sorununu çözüyor
Geçen ay Microsoft Tarayıcı Açığı Araştırmaları’ndan Alison Huffman, Google Chrome tarayıcısının bir güvenlik hatasını raporlamıştı. Ardından hemen harekete geçmek durumunda kalan Google, Chrome 89 ile beraber bu sorunu çözdü.
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CVE-2021-21166 koduyla bilinen güvenlik sorunu Chrome 89.0.4389.72 versiyonunu etkiliyordu. Ancak şimdi ise söylediğimiz gibi hatayı Google onarmış gibi duruyor. Bu süreçte güvenlik açığının bazı sorunlara neden olmuş olması da muhtemel. Yine de özellikle yüksek ciddiyette olarak nitelendirilen bu hatayı firmanın çözmesi önem taşıyor diyebiliriz.
Bununla beraber CVE-2021-21166 tabanlı bir başka güvenlik açığının daha sözü geçiyor. Ama firma bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Paylaştığı uyarıda hata detaylarının ve linklerin kullanıcıların çoğu güncellemeyi alana kadar gizli kalabileceğini belirten firma; hatanın üçüncü parti bir alanda da var olması olasılığına karşın kısıtlamaların devam edeceğini bildiriyor.
Güncellenen Google Chrome 89 versiyonu ise; firmanın stabil Windows, Mac ve Linux sürümü kullanıcılarının güncellemelerine açık hale gelmiş durumda.
Google Chrome Şubat ayında da buna benzer bir tehdit güncellemesi almıştı. Firmanın yine fazla bilgi paylaşmadığı o güvenlik açığı için de yararlanılmış olabileceği konuşulanlar arasındaydı.
Son olarak Chrome 89 versiyonunun hata çözümlemeleri dışında başka geliştirmeler ve yenilikler getirdiğini de hatırlatalım. Bunların arasında daha güvenli bir HTTPS protokolü kullanımı ve yine tehlikeli olması muhtemel indirmeleri kısıtlayan bir sistem de yer alıyor.
Google TV çocuk profili özelliğine kavuşuyor
Google TV, çocuk profili özelliğini sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik sayesinde ekran süresini ve çocukların hangi uygulamalara erişebileceğini yönetmek daha kolay olacak.
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Google’ın Google TV isimli platformunu piyasaya sürmesinden bu yana yaklaşık 6 ay geçti. Google TV rakip platformların aksine çocuk profili özelliğinden mahrum olarak piyasaya çıktı. Kullanıcılardan gelen geri dönüşleri dikkate alan şirket çocuk profili özelliğini bizlere sunacak.
Google çocuğunuzun bir profil sahibi olmak için yeterince büyük olduğunu varsayıyor. Böylece mevcut hesabını kullanarak yeni profiller ekleyebileceğinizi söylüyor. Akksi takdirde, isim ve yaş bilgisiyle bir profil açabilmeniz mümkün. Bu adımlardan sonra ebeveynler bir çocuk profilinde hangi uygulamaların olabileceğine karar verebiliyorlar. Yetişkin hesabıyla satın alınan içerikleri aile paylaşımıyla paylaşabileceğiz. Profiller ayrıca çocuk dostu öneriler de içerecek.
Bunlara ek olarak ekran süresi sınırları da gelen özelliklerden bir tanesi. Bir ebeveyn çocuğunun ne kadar süre vakit geçirebileceğini bu sayede ayarlayabiliyor. Ayrıca bir uyku vakti özelliği de mevcut. Family Link programı üzerinden bu ekran süresi sınırlarını Chromebook ya da Android cihazından kontrol edebilmeniz mümkün.
Bu yeni özelliğe, önümüzdeki ay ABD’deki kullanıcılar erişebilecek. Önümüzdeki birkaç ay içinde ise dünya çapında kullanabilmek mümkün olacak. Henüz çok fazla Google TV cihazı olmasa da platformun kısa sürede daha yaygın olarak kullanılacağı düşünülüyor. Elbette gelen bu özellikler Google TV cihazını yeni alan kullanıcılar için çoktan hazır olacak.
Google Fit kamera tabanlı kalp ve nefes takipçisi getiriyor
Google firması Fit uygulaması için kamerayı kullanarak çalışacak bir kalp ve nefes takipçisi özelliği getiriyor. İlk olarak Şubat başı gibi duyurulan özellik 8 Mart Pazartesi günü kullanıcıyla buluşacak. Bu iki özellik de giyilebilen bir aksesuar olmadan nabız ve nefes ritimlerini ölçmeye yarayacak. Ancak işlevler şimdilik sadece Pixel cihazlara geliyor.
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Kalp ritmini ölçmek için parmağın arka kameraya tutulup hafif bir baskı uygulanması gerekiyor. Böylelikle Google Fit uygulaması deri altındaki ufak renk değişikliklerine bakarak kalp ritmini hesaplıyor. Nefes takibi ise biraz daha karışık işliyor. Buna göre ön kameraya otuz saniye civarında göğüs bölgesinden düzgün görüntü sağlanması gerekiyor. Yani telefonun bir yerde sabitlenmesi ve baş ve göğüs bölgesinin kadrajda olması önem taşıyor. Sonrasında ise özellik göğüsteki ufak hareketlerden yola çıkarak dakika başı nefesi ölçüyor.
Ancak bir düşünürsek şapka, maske ve bol kıyafetlerin bu özelliklerin sonuçlarını etkileme ihtimalleri mevcut. Dolayısıyla özelliklerin ne kadar işlevli olacaklarını ve ne kadar doğru ölçüm yapacaklarını görmek gerekecek.
Son olarak söylediğimiz gibi özellikler şimdilik ülkemizde olmayan Pixel cihazları için geliyorlar. Dolayısıyla eğer bu özellikleri denemek isterseniz daha genel çıkışı beklemeniz gerekecek. Öyle ki Google gelecekte özelliklerin ulaşılabilirliğini diğer Android cihazlara da getireceğinin sözünü veriyor.
Google Chrome güncelleme döngüleri daha da kısalmak üzere
Google tarayıcısı Chrome için daha sık bir güncelleme döngüsü getirmenin peşinde gibi duruyor. Öyle ki Perşembe günü yapılan açıklamaya bakacak olursak; Google tarayıcıya yeni özellikler getiren gelecek büyük güncellemeleri dört haftada bir çıkartacağını söylüyor. Şu anda ise altı haftada yenilendiğini gördüğümüz tarayıcı böylelikle daha sık güncelleme alacak.
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Google firması açıklamasında yeni takvime geçişlerinin; daha gelişmiş hale gelen test ve genel süreçlerinden dolayı olduğunu belirtiyor. Böylelikle Chrome tarayıcısı geçen seneden beri aylık güncelleme alan Mozilla Firefox ile de bu konuda eşit hale geliyor.
Bununla beraber firma bunu tek seçenek olarak da bırakmayacak. Google, tarayıcıda bu kadar sık değişiklik görmek istemeyebilecek şirket müşterileri için de bir çözüm tasarlıyor. Buna göre kullanıcılarına bir “Genişletilmiş Stabilite” seçeneği verecek olan firma; bu seçeneği seçen kullanıcılar için ise güncellemelerini sekiz haftada bir tarayıcıya getirecek. Böyle bir durumda olağan güvenlik güncellemeleri ise sisteme yine dahil olacak. Ancak yeni özellikler tarayıcıda yerlerini alamayacaklar.
Yeni güncelleme takviminin birkaç ay daha zamanı olduğunu söyleyebiliriz gibi duruyor. Öyle ki Google dört haftalık güncelleme döngüsüne Chrome 94 ile geçmeyi planlıyor. Bu versiyonun geliş tarihi ise 2021 yılının üçüncü çeyreği olarak karşımıza çıkıyor.
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