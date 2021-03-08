Google Chrome bir diğer önemli güvenlik sorununu çözüyor

Geçen ay Microsoft Tarayıcı Açığı Araştırmaları’ndan Alison Huffman, Google Chrome tarayıcısının bir güvenlik hatasını raporlamıştı. Ardından hemen harekete geçmek durumunda kalan Google, Chrome 89 ile beraber bu sorunu çözdü.

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CVE-2021-21166 koduyla bilinen güvenlik sorunu Chrome 89.0.4389.72 versiyonunu etkiliyordu. Ancak şimdi ise söylediğimiz gibi hatayı Google onarmış gibi duruyor. Bu süreçte güvenlik açığının bazı sorunlara neden olmuş olması da muhtemel. Yine de özellikle yüksek ciddiyette olarak nitelendirilen bu hatayı firmanın çözmesi önem taşıyor diyebiliriz.

Bununla beraber CVE-2021-21166 tabanlı bir başka güvenlik açığının daha sözü geçiyor. Ama firma bu konu hakkında herhangi bir bilgi paylaşmıyor. Paylaştığı uyarıda hata detaylarının ve linklerin kullanıcıların çoğu güncellemeyi alana kadar gizli kalabileceğini belirten firma; hatanın üçüncü parti bir alanda da var olması olasılığına karşın kısıtlamaların devam edeceğini bildiriyor.

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Güncellenen Google Chrome 89 versiyonu ise; firmanın stabil Windows, Mac ve Linux sürümü kullanıcılarının güncellemelerine açık hale gelmiş durumda.

Google Chrome Şubat ayında da buna benzer bir tehdit güncellemesi almıştı. Firmanın yine fazla bilgi paylaşmadığı o güvenlik açığı için de yararlanılmış olabileceği konuşulanlar arasındaydı.

Son olarak Chrome 89 versiyonunun hata çözümlemeleri dışında başka geliştirmeler ve yenilikler getirdiğini de hatırlatalım. Bunların arasında daha güvenli bir HTTPS protokolü kullanımı ve yine tehlikeli olması muhtemel indirmeleri kısıtlayan bir sistem de yer alıyor.