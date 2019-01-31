Google Chrome artık URL’leri de düzeltecek

Google Chrome en çok tercih edilen tarayıcıların başında geliyor. Bunun da iyi bir sebebi var ve Google her gün bunlara bir yenisini eklemeyi başarıyor. Bazen tanıdık bir site gibi görünen ama aslında adresinde küçük değişiklikler olan sitelere yolunuz düşebiliyor. Bu durumlar genelde sizi dolandırıcılık ile karşı karşıya bırakabiliyor.

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Google Chrome güvenlik önlemlerini genişletiyor

Google Chrome bu gibi sorunlara bir çözüm üretmiş. Mesela bir HWP linki gördünüz ama HWP yerine HVVP yani “W” yerine iki “V” yazıyor ve bunu fark etmediniz. Google sizin gitmek istemediğiniz sitenin bu olduğunu söyleyip sizi asıl siteye yönlendirecek. Bu sistem bankalar ve sosyal medyalar gibi önemli verileriniz barındıran sitelerde daha da önem kazanıyor. Gösterdiğimiz örnekteki gibi yazım hataları ile her gün ziyaret ettiğiniz bankanızın sitesinde olduğunuzu zannedip normal bir şekilde giriş yapabilirsiniz ama bu kimi zaman bir dolandırıcılık yöntemi olabiliyor.

Bu sistemden yararlanmak için chrome://flags/#enable-lookalike-url-navigation-suggestions adresini adres çubuğuna yapıştırıp entera basmamızın ardından açılan sayfada Navigation suggestions for lookalike URLs seçeneğinin yanındaki Default yazan kutucuğu Enabled‘a çevirmeniz gerekiyor. Bu işlemin ardından tarayıcınızı yeniden başlatmanız gerekecek. Bundan sonra ise Chrome sizi bahsettiğimiz konularda uyaracak. Tabi sistemin ülkemizdeki siteleri kapsayacak şekilde genişlemesi vakit alacaktır.

Çoğu site kendi adreslerine benzeyen diğer adresleri de satın alıp kendi sitelerine yönlendirse de arada bunu yapamadıkları adresler olabiliyor. Bu gibi durumlarda dolandırıcılıktan sizi kurtarmak için Google imdadınıza yetişiyor.