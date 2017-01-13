Google Chrome Artık FLAC Uzantılı Dosyaları Oynatabilecek

Yüksek kaliteli müzik severler artık Google sayesinde Chrome üzerinden de kayıpsız format olan FLAC uzantılı dosyaları dinleyebilecekler.

Google, FLAC desteğini yavaş yavaş getiriyor ve yakında bütün Chrome kullanıcılarına bu desteği sunacak. FLAC şu anda Chorme’un beta sürümünde destekleniyor ayrıca Chrome OS’ta da FLAC desteği mevcut. Eğer bilgisayarınızda ya da internette bir flac dosyası varsa Chrome bunu çalabilyor.

Şimdilik çok harika olduğu söylenemez ancak çalışıyor. Ayrıca bu demek oluyor ki Chrome tarayıcı kullanan Mac sahiplerini FLAC dosyalarını tarayıcı üzerinden oynatabilecek. Mac, FLAC desteklemese de bazı uygulamalar çalabiliyor. Bunların en popüleri ise VLC. Mac böyle bir destek sunmazken Windows 10’da FLAC desteği yer alıyor.

FLAC son dönemde çok sevilen bir format haline geldi. Ancak kayıpsız olduğu için dosyaları depolama sıkıntı ortaya çıkabiliyor. 6 dakikalık bir şarkının FLAC hali ortalama olarak 43 MB yer kaplıyor. FLAC harika bir ses kalitesi sunsa da 320kbps tahtından inecek gibi durmuyor.