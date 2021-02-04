Google Chrome’a, web sayfalarından QR kodu üretme özelliği geldi
Google, Chrome tarayıcının masaüstü sürümlerine kullanım deneyimini artıracak yeni bir özellik getirdi. Tarayıcıya eklenen “QR kodu oluştur” özelliği sayesinde, herhangi bir web sayfasına özel QR kodu üretmek mümkün olacak. Bu sayede, istediğiniz bir siteyi telefonunuzdaki herhangi bir QR okuyucuya okutarak hızlıca açabileceksiniz.
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Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera gibi web tarayıcılarına kendi geliştirdiği Chrome ile rakip olan Google, tarayıcısının kullanışlılığını artırmak için her geçen gün yeni özellikler duyuruyor. Bugün ise Chrome tarayıcıya, bilgisayardaki URL’leri telefonundan açmakta zorlananları sevindirecek bir özellik geldi. Tarayıcıya eklenen yeni özellik, istediğiniz bir web sitesinin QR kodunu üretebilmenize imkân veriyor.
Yani, örneğin hwp.com.tr’deki istediğiniz bir haber sayfasına ait bir QR kodu oluşturabiliyorsunuz; oluşturduğunuz QR kodunu da, telefonunuzdaki bir QR kodu okuyucu uygulamasına okutmanız gerekiyor. Hemen akabinde QR kodu, sizi o ilgili web sayfasının URL’sine yönlendiriyor. Böylelikle bilgisayarda açtığınız bir web sayfasına telefonunuzdan ihtiyacınız olması durumunda, hiç uğraşmıyorsunuz. QR kodu sayesinde Chrome, web sayfasına telefonunuzdan ulaşabilmenizi aşırı derecede kolaylaştırıyor.
Google Chrome’un yeni QR kodu oluştur özelliği nasıl çalışır?
Eğer sizler de bu özelliği denemek isterseniz, şu anda bu haberi okuduğunuz web sayfasında herhangi bir yere sağ tıklamakla başlayın. Bunu yaptıktan sonra açılan pencerede “Bu sayfa için QR kodu oluştur” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda da, sadece o web sayfasına özel QR kodu üretilmiş olacak.
Bu arada QR kodu oluştur seçeneği sizde görünmüyorsa, Chrome tarayıcının son sürümünü kullanmıyor olabilirsiniz. Güncelleme işlemini gerçekleştirmek için, Ayarlar > Hakkında bölümüne ulaşabilir ve Chrome’u son sürüme güncelleyebilirsiniz.
Google Chrome, bundan önce “sayfaları telefona gönder” özelliği getirmişti
Chrome tarayıcıya QR kodu oluşturma özelliğini getiren Google, bundan önce de, web sayfalarını telefondaki Chrome uygulamasına gönder özelliği getirmişti. Bu özellik sayesinde de, bilgisayarda açık olan web sayfasını direkt olarak telefondaki Chrome uygulamasına gönderebiliyorduk.
Fakat görünen o ki Google, bilgisayarla telefondaki Chrome uygulamaları arasındaki uyumluluğu daha da geliştirmek istiyor.
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Google Kişiler’e, Google hesabının profil fotoğrafını değiştirme özelliği geldi
Google hesabı profil fotoğrafını değiştirmek, şimdiye kadar bir hayli zor ve meşakkatliydi. Ancak size güzel haberlerimiz var; artık Google Kişiler uygulaması üzerinden, Google hesabı profil resmi kolaylıkla değiştirilebiliyor. Böylelikle, yıllardır karmaşık olan bu işlemi saniyeler içerisinde gerçekleştirmek nihayet mümkün hale geldi.
İlgili haber: Google Chrome’a, web sayfalarından QR kodu üretme özelliği geldi
Hepimizin mutlaka, yeni telefon kurulumunda veya başka bir şekilde açtığı bir Google hesabı vardır. Hesabı bir şekilde açıp, profil fotoğrafı dahi belirlemeden veya o anki telaşla üstünkörü bir şeyler koyup o anı geçiştirmişizdir. Fakat sonradan hesabımızdaki profil fotoğrafını değiştirmek istediğimizdeyse, bunu büyük zorluklarla yapmışızdır. Zira Google, esasında oldukça basit olan bu işlemi şimdiye dek, kolaylıkla gerçekleştirebilmemize müsaade etmiyordu.
Ancak nihayet bu hafta yayınlanan yeni güncellemeyle, işbu dünyanın en kolay zorluğu ortadan kalktı. Zorluğu ortadan kaldıran söz konusu güncelleme, Google Kişiler uygulamasının v3.38 numaralı yeni sürümü. Bu sürümde Google Kişiler uygulamasına Google hesabı profil fotoğrafı değiştirme, silme özelliği geldi. Uygulamanın, Google Play Store üzerinden yükleyebileceğiniz v3.38 sürümü sayesinde, Google profilinizin fotoğrafını saniyeler içerisinde değiştirebileceksiniz.
Google Kişiler uygulamasından profil fotoğrafı nasıl değiştirilecek?
Google Kişiler uygulamasının v3.38 sürümünü yüklediyseniz, şu adımları takip ederek profil fotoğrafınızı hızlıca değiştirebilir/silebilirsiniz:
- Evvela uygulamayı açın ve sağ üst köşedeki dairesel profil resminize dokunun.
- Bu aşamada, telefonunuzda açık olan tüm Google hesapları karşınıza gelecek; şimdi istediğiniz Google hesabının resminin üzerindeki küçük kamera simgesine dokunun.
- Hemen akabinde karşınızda Google profilinizin sayfası açılacak. İşte bu sayfadan, ister profil fotoğrafını değiştirebilir, isterseniz de fotoğrafı kaldırabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Çin’de Google Servisleri’nin yüklenmesini engelledi!
Xiaomi, MIUI adlı Android tabanlı kendi işletim sistemini geliştiriyor ve bunu düzenli olarak iyileştirmek için çaba gösteriyor. Son zamanlarda, bazı MIUI kullanıcıları akıllı telefonlarına Google Mobil Servisleri‘ni yükleyemediklerini bildirmeye başladılar. Bu sorunun MIUI 12.5 güncellemesi ile geldiği tahmin ediliyor. Bugün ise Çinli üretici bu sorunlara cevap verdi. Şirket, uyumluluk nedeniyle GMS uygulamalarının yüklenmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Ayrıca yan yollarla bile bu uygulamalara ulaşım mümkün olmuyor.
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Xiaomi telefonlar, Çin’de Google Hizmetlerini kullanamayacak mı?
Şirket, Google Servisleri telefonda yüklü olarak gelmeyen cihazların bu uygulamaları artık yükleyemeyeceğini açıkladı. Google Hizmetleri, Çin‘de yasaklı olduğu için çoğu cihaz GMS desteğine sahip değil. Bu yüzden, GMS yüklü gelmeyen cihazların artık bu hizmetlerden faydalanamayacak olması kullanıcıları üzecektir. Xiaomi, bu politika değişikliğinden etkilenen modellerin listesini henüz duyurmadı. Fakat bazı kullanıcılar, Redmi K30 Ultra ve Redmi 10X 5G‘nin GMS uygulamalarını artık desteklemediğini forumlarda paylaştılar.
Kısıtlamalar şimdilik sadece şirketin iç pazarında yani Çin’de geçerli. Bununla birlikte, diğer bölgelerdeki kullanıcılar Google Hizmetlerini aktif bir şekilde kullanmaya devam edecek. Bu sorunun temel kaynağının “Çin ile ABD arasındaki gerilimden dolayı Xiaomi’nin kara listeye alınması” olması muhtemel gözüküyor. Ayrıca şirket, ABD Hazine Bakanlığı‘na da bu konuda dava açtı. Önümüzdeki günlerde Xiaomi, ABD ve Google arasında neler olacağını merakla bekliyoruz.
Genel
Chrome daha sonra oku özelliği alıyor
İnternet üzerinde kullanıcıların ilgisini çeken birçok makale ve yazıya rastlamak mümkün. Ancak hepsini okuyacak zaman ise her zaman bulunamayabiliyor. Bunun için de “daha sonra oku” türünden uygulamalar ve web eklentilerinden yararlanılıyor. Google da Chrome Android için üçünü parti araçlar olmadan okuma listesi oluşturulabileceğiniz bir özelliği getiriyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz:
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- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
“Sonra Oku” olarak bilinen özellikle, tarayıcının yer imleci özelliğine daha işlevli bir alternatif sunuluyor. Böylelikle Chrome uygulamasını iOS üzerinden kullananların bir süredir ulaşabildiği özellik, sonunda Android için de geliyor.
Kullanıcılar özelliği diğer benzer uygulamalara benzer şekilde kullanabilecekler. Uygulamanın kendisine böyle bir desteğin gelmesi ise oldukça iyi karşılanacak gibi. Çünkü okunması gereken yazıları diğer linklerden ayrı tutarak bilindik yer imlerine nazaran çok daha kullanıcı dostu bir deneyim sunuluyor. Aynı zamanda okunan yazıları işaretlemesi de çok daha kolay hale gelmiş durumda.
Özelliği kullanmak için ise bir link üzerine basılı tutup Sonra Oku kısmına basmak gerekiyor. Bu şekilde kaydedilen yazılarınıza erişmek istediğinizde ise yer imlerine gidip Okuma Listesi kısmını bulabileceksiniz.
Sonra Oku özelliğini denemek için Chrome Canary versiyonunun son sürümünü indirmek gerekiyor; v90 olarak geçen bu sürümün içerisinde de ilginç bir şekilde özellik varsayılan açık olarak geliyor. Bu da yakın zamanda özelliğin beta ve sabit sürümlere de dahil edilebileceği anlamına geliyor. Bu yüzden genel Chrome kullanıcılarının da özelliğe erişmek için muhtemelen fazla beklemeyeceklerini söyleyebiliriz.
Chrome daha sonra oku özelliğini diğer platformlarda denemek mümkün
Son olarak Canary kullanmayan ve özelliği denemek isteyenlerin de bunu yapabileceğini belirtelim. Bunun için Android veya masaüstü cihazınızdan chrome://flags/#read-later adresine gidin. Ardından baştaki Read Later özelliğini aktifleştirip tarayıcınızı yeniden başlatın. Böylelikle özellik Android üzerinde yukarıda belirtildiği gibi ulaşılabilir olurken, masaüstünde ise bir sayfada yıldıza bastığınızda yer imleri mi yoksa Daha sonra oku listesine mi kaydedileceğini seçebiliyorsunuz. Ardından ise yer imleri çubuğunun sağında belirecek Okuma listesi ile bu linklere ulaşabiliyor olacaksınız.
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