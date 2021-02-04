Google Chrome’a, web sayfalarından QR kodu üretme özelliği geldi

Google, Chrome tarayıcının masaüstü sürümlerine kullanım deneyimini artıracak yeni bir özellik getirdi. Tarayıcıya eklenen “QR kodu oluştur” özelliği sayesinde, herhangi bir web sayfasına özel QR kodu üretmek mümkün olacak. Bu sayede, istediğiniz bir siteyi telefonunuzdaki herhangi bir QR okuyucuya okutarak hızlıca açabileceksiniz.

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Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera gibi web tarayıcılarına kendi geliştirdiği Chrome ile rakip olan Google, tarayıcısının kullanışlılığını artırmak için her geçen gün yeni özellikler duyuruyor. Bugün ise Chrome tarayıcıya, bilgisayardaki URL’leri telefonundan açmakta zorlananları sevindirecek bir özellik geldi. Tarayıcıya eklenen yeni özellik, istediğiniz bir web sitesinin QR kodunu üretebilmenize imkân veriyor.

Yani, örneğin hwp.com.tr’deki istediğiniz bir haber sayfasına ait bir QR kodu oluşturabiliyorsunuz; oluşturduğunuz QR kodunu da, telefonunuzdaki bir QR kodu okuyucu uygulamasına okutmanız gerekiyor. Hemen akabinde QR kodu, sizi o ilgili web sayfasının URL’sine yönlendiriyor. Böylelikle bilgisayarda açtığınız bir web sayfasına telefonunuzdan ihtiyacınız olması durumunda, hiç uğraşmıyorsunuz. QR kodu sayesinde Chrome, web sayfasına telefonunuzdan ulaşabilmenizi aşırı derecede kolaylaştırıyor.

Google Chrome’un yeni QR kodu oluştur özelliği nasıl çalışır?

Eğer sizler de bu özelliği denemek isterseniz, şu anda bu haberi okuduğunuz web sayfasında herhangi bir yere sağ tıklamakla başlayın. Bunu yaptıktan sonra açılan pencerede “Bu sayfa için QR kodu oluştur” seçeneğini göreceksiniz. Bu seçeneğe tıkladığınızda da, sadece o web sayfasına özel QR kodu üretilmiş olacak.

Bu arada QR kodu oluştur seçeneği sizde görünmüyorsa, Chrome tarayıcının son sürümünü kullanmıyor olabilirsiniz. Güncelleme işlemini gerçekleştirmek için, Ayarlar > Hakkında bölümüne ulaşabilir ve Chrome’u son sürüme güncelleyebilirsiniz.

Google Chrome, bundan önce “sayfaları telefona gönder” özelliği getirmişti

Chrome tarayıcıya QR kodu oluşturma özelliğini getiren Google, bundan önce de, web sayfalarını telefondaki Chrome uygulamasına gönder özelliği getirmişti. Bu özellik sayesinde de, bilgisayarda açık olan web sayfasını direkt olarak telefondaki Chrome uygulamasına gönderebiliyorduk.

Fakat görünen o ki Google, bilgisayarla telefondaki Chrome uygulamaları arasındaki uyumluluğu daha da geliştirmek istiyor.