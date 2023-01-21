Danimarka Teknik Üniversitesi ve İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, verileri yüksek hızlarda iletebilen bir teknoloji geliştirdiler.

Bilim insanları Wi-Fi dalgalarını kullanarak insanları duvarın arkasından görmenin bir yolunu bulmuşken, Danimarkalı ve İsveçli akademisyenler internette devrim yaratabilecek bir teknoloji geliştirdi. Danimarka Teknik Üniversitesi ve İsveç’teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılardan oluşan ekip, verilerin daha önce hiç görülmemiş hızlarda aktarılmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirdi.

Kısacası sistem, bir ışık demetini 8 binden fazla farklı renge bölebilen ve her bir rengi izole ederek veri aktarımı için bir vektör olarak kullanabilen bir fotonik çip içeriyor.

Saniyede 1,8 petabit gibi akıllara durgunluk veren veri hızları

Araştırmacılar tarafından “frekans tarağı” olarak adlandırılan araç, ilk testlerde saniyede 1,8 petabit gibi şaşırtıcı bir hıza ulaştı. Size bir fikir vermesi açısından, bir petabit bir milyon gigabite eşittir. Başka bir deyişle, bilim insanları 1.800.000.000.000 Mbit/s’lik bir aktarım hızı kaydetti!

Bu rakamları bir perspektife oturtmak gerekirse, Monako’daki (2023’ün başından beri dünyanın en yüksek hızlarına sahip olan) ortalama internet hızı 262 Mbit/s’dir. Aslında bu, Danimarka-İsveç ekibinin ulaştığı hızların yalnızca yüzde 0,0000146’sını temsil ediyor.

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Uzman site NewScientist’teki meslektaşlarımızın da belirttiği gibi, petabit hızları geçmişte zaten kaydedilmişti. Bir önceki rekor saniyede 10,66 petabit idi, ancak bu özellikle hantal ekipmanların büyük miktarda kullanılmasını gerektiriyordu.

İnternetin geleceği için umut verici bir sistem

Bununla birlikte, bu akademisyenler tarafından geliştirilen sistem, her şeyden önce kompakt, ancak her şeyden önce ölçeklenebilir olma avantajına sahiptir. Bununla, minyatürleştirmenin ve çeşitli yüksek teknoloji ekipmanlarına entegre etmenin mümkün olacağını kastediyoruz. Projenin baş araştırmacılarından Asbjørn Arvad Jørgensen, “Hesaplamalarımız, Chalmers Teknoloji Üniversitesi tarafından üretilen tek bir çip ve tek bir lazerle 100 Pbit/s’ye kadar iletim yapabileceğimizi gösteriyor” dedi.