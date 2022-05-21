Google, kullanıcıları bilgisayar korsanlarından ve kimlik avı saldırılarından korumak için Chat uygulamasında uyarı bildirimleri görüntüleyeceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, “Google Chat’te, kişisel Google Hesapları olan kullanıcılardan gelen olası kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım mesajlarına karşı uyarı veren banner’lar göreceksiniz” dedi.

Halihazırda Gmail ve Google Drive‘da bulunan bu uyarı şeritleri, kullanıcıları kötü niyetli aktörlere karşı korumaya yardımcı olarak verileri güvende tutuyor” diye ekledi.

Google Chat, Hangouts’un yerini aldı. Gmail’de, kuruluşunuzun dışından gönderilen e-postalara yanıt verilirken uyarı şeritleri görüntüleniyor.

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Önümüzdeki birkaç hafta içinde kullanıma sunulacak olan yeni özellik, tüm Google Workspace müşterilerinin yanı sıra eski G Suite Basic ve Business müşterilerinin yanı sıra kişisel Google hesaplarına sahip kullanıcıların kullanımına sunulacak.

Teknoloji devi, en son 2022 I/O geliştirici konferansı sırasında, olası güvenlik sorunlarına karşı uyarılar ve bunları düzeltmeye yönelik öneriler de dahil olmak üzere kullanıcı güvenliğini artırmak için çeşitli güvenlik önlemleri açıkladı.

Google, kullanıcıların verilerinin uygulamaları tarafından nasıl kullanıldığı üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarına yardımcı olmak için gizlilik önlemleri başlattı. Şirket ayrıca, gizlilik ve güvenlik güncellemelerinin yanı sıra bir dizi yeni özellik ve kullanıcı kontrolü sunan Android 13 işletim sisteminin ikinci Beta’sını da yayınladı.