Genel
Google Çeviri tıbbi talimatlar için hala yeterli değil
Google Çeviri, tıbbi talimatlar için hala yeterince iyi değil. Bu da bazı hastalara, bazı konularda yanıltıcı bilgi verebileceği anlamına geliyor. Özellikle bulunduğumuz süreçte bu bilgilerin çok öneminin artmasıyla, bu konunun üstüne bazı çalışmalar yapılıyor.
İlginizi Çekebilir: Google Chrome bir diğer önemli güvenlik sorununu çözüyor
Geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya göre Google çeviri, İngilizce bilmeyenler için yanıltıcı olabilir. Özellikle tıbbi talimatlar için kullanmak istiyorsanız Google Çeviri, istediğiniz gibi bir çeviri yapmayabilir. Acil servis taburcu talimatlarını İspanyolcaya çevirirken oldukça güvenilirdi. Fakat çoğu zaman, özellikle daha az yaygın diller için durum böyle değil. Çeviri, Ermenice için yüzde 55 doğruluk payı sağlıyor. Söz konusu sağlık bilgileri olduğunda bu yanlışlık büyük sorun haline geliyor.
Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde sağlık eşitsizlikleri araştırmacısı olan çalışma yazarı Lisa Diamond, ilaçların bazı zamanlarda doğru alınmadığını ve bu durumun hastalı acil durum vakası haline getirdiğini söylüyor.
Google Çeviri İngilizce bilmeyenler için yanıltıcı olabilir!
Federal kurallar, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının İngilizce bilmeyen hastalar için tercümanlar sağlaması gerektiğini söylüyor. Hastanelerde verilen kılavuz, hayati bir ihtiyacı karşılamak için tasarlanmıştır. Fakat hastalar, kılavuzda yazan talimatları anlamadıklarında yüksek tıbbi komplikasyon riski altında kalıyorlar. Ancak pratikte pek çok hastane, hastalarına tercüman sunmuyor. Çünkü tercüman tutmak oldukça masraflı ve çoğu hastane bunu karşılamıyor. Birçok sağlık kuruluşu maliyetleriyle mücadele içinde. Tercümanı olan hastanelerin sözlü iletişim için telefonla tercümanlık hizmeti olsa bile, yazılı talimatları tercüme etme olasılığı oldukça düşüktür.
Breena Taira, “Hastalar için yazılı bilgi sağlama becerisinde açık bir boşluk var” diyor. Taira, birçok doktorun tıbbi ortamlarda çoğu zaman Google Çeviri‘ye başvurduğunu ve bunu sık sık kullandıklarını söylüyor. Çoğu doktor ve sağlık çalışanı, hastalara en iyi hizmeti vermek istiyor. Fakat hastanelerde bunu yapacak bir mekanizma yok. Bu nedenle doktorlar çoğu zaman otomatik olan sistemi kullanıyorlar. Bu durum da bazen yanlış bilgileri doğuruyor.
Yeni çalışma, GoogleÇeviri tarafından yedi farklı dile çevrilen 400 acil servis taburcu talimatını değerlendirdi. Bu diller: İspanyolca, Çince, Vietnamca, Tagalogca, Korece, Ermenice ve Farsça. Anadili İngilizce olan kişiler çevirileri test etti. Sonuç olarak çevirinin yüzde 80 doğruluk payı olduğunu söylediler.
Google Çeviri’nin 2014 yılında yaptığı test- tıbbi bilgiler için- çevirinin doğruluğunun yüzde 60‘tan daha az olduğunu söylüyordu. Fakat 2016 yılında algoritmayı değiştirdi ve 2019 yılında bu oran İspanyolca için yüzde 90‘a çıktı. yeni analiz, doğruluğun diller arasında farklılık gösterdiğini de buldu. Tagalog, Korece ve Çince yüzde 80 ile 90 arasında değişen doğruluk oranlarına sahipti.
Yüzde 67 doğruluk oranına sahip Farsça ve yüzde 55 doğruluk oranına sahip Ermenice için büyük bir düşüş yaşadı. Program birçok hastayı alacakları ilaçlar için uyarıyor. Taira, bunun yerine, doktorların talimatları İngilizce yazması ve bir tercümanın bu talimatları bir hastayla sözlü olarak gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor.
Genel
Türk Telekom 5 alanda önemli başarı elde etti
Türk Telekom, global ölçekteki şirketlerin “mobil ağ deneyimini ölçmek” konusunda uzmanlaşmış bağımsız mobil analiz şirketi olan OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada, “Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” gösteren şirketler arasında yer aldı. Türk Telekom, Türkiye’deki operatörler arasında toplam 5 kategoride başarı elde eden tek şirket oldu.
Bakmakta fayda var: Türk Telekom’dan Dijital Pazar Yeri etkinliği.
Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi Türk Telekom, gösterdiği performansını ve gelişimini global ölçekte tescil etti. Ayrıca Türk Telekom, mobil ağ deneyimleri konusunda yaptığı araştırmalar ve analizlerle bilinen OpenSignal’ın açıkladığı “Mobile Network Experience Awards 2021”in ‘Yıldızı Yükselen Şirketler” ve “Küresel Yüksek Performans” şirketleri arasında yer aldı.
Mobil operatörlerin 2019 ve 2020’nin ikinci yarıları arasında gösterdikleri gelişimi değerlendiren OpenSignal, Türk Telekom’u; Video Deneyimi, İndirme Hız Deneyimi, Yükleme Hızı Deneyimi ve 4G Kullanılabilirliği kategorilerinde “Yıldızı Yükselen Şirketler” arasında değerlendirdi. Ayrıca Türk Telekom, “Yıldızı Yükselen Şirketler” kategorisindeki 4 ayrı alandaki başarıya ilave olarak; “Ses Uygulaması” kategorisinde en yüksek skora sahip ve global ortalamanın üzerinde değer alan 30 operatör arasına girdi. Bu alanda “Küresel Yüksek Performans” sergileyen Türk Telekom toplamda 5 dalda başarı elde etti. Aynı zamanda Türk Telekom, OpenSignal tarafından gerçekleştirilen araştırmada her iki alanda da yer alarak toplam 5 kategoride başarı elde eden Türkiye’den tek operatör oldu.
OpenSignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç şunları söyledi: “Türkiye’yi geleceğe taşıyacak teknoloji yatırımlarına pandemi döneminde de hız kesmeden devam ettik. Ayrıca mobil şebekemize yaptığımız yatırım ve geliştirmelerle daha yüksek performans sunarak müşterilerimizin yanında olduk. Ek olarak global ölçekli bağımsız kuruluş OpenSignal’ın araştırması da Türk Telekom’un ülkemizdeki diğer operatörlere göre müşteri deneyimi konusunda çok daha fazla ilerleme kaydettiğini ortaya koydu. Aynı zamanda beş kategoride dünyanın en iyileri arasında yer alan tek Türk operatör olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.”
Akıllı Telefonlar
iQOO Neo 5 Modelinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!
iQOO Neo 5‘in ekran özellikleri ortaya çıktı. İşte karşınızda 120Hz ekrana sahip iQOO Neo 5 ve bilinen tüm özellikleri.
Vivo bünyesinde varlığını sürdüren iQOO, yakın bir tarihte yeni modeli Neo 5 ile karşımıza çıkacak. Gelen bilgilere göre 16 Mart 2021’de tanıtılacak olan Neo 5‘in birçok özelliği biliniyor. Şimdi ise cihazın ekran özellikleri ortaya çıktı. Weibo’da ortaya çıkan görselde Neo 5 modelinin ekran özellikleri ortaya çıktı. Gelin Neo 5’in ekran özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Önemli güvenlik güncellemeleri içeren iOS 14.4.1 Yayınlandı!
iQOO severleri tarafından beklenilen bir model olan Neo 5, yakın bir tarihte gözler önünde olacak. İlk olarak Snapdragon 870, 12GB Ram ve UFS 3.1 depolama ile geleceğini öğrendiğimiz Neo 5, şimdi ekran özellikleri ile karşımızda. Ancak Neo 5’in ekran özelliklerine geçmeden, cihazın 66W hızlı şarj destekli 4400mAh‘lik bir batarya ile geleceğini söyleyelim.
iQOO Neo 5 gelen sızıntılara göre 120Hz‘lik bir ekran ile birlikte gelecek. OLED panel ile gelen cihaz, 1000Hz dokunmatik örnekleme oranına sahip. Ek olarak 1300 nit parlaklık sunabilen bu ekran, 1080p çözünürlük ile göze hitap ediyor.
Bununla birlikte MEMC teknolojisi kullanan Neo 5, renk kalibrasyonu özelliğine sahip. Ek olarak HDR10 + sertifikalı cihaz ön tarafında delikli tasarıma sahip bir ön kamera taşıyor. Cihazın ön kamerasının 16MP çözünürlük sunduğu bilinirken; arka tarafında 48MP‘lik üçlü arka kamera grubu taşıdığı da gelen bilgiler arasında.
Bakalım iQOO Neo 5, tüm bu özellikleri ile ne kadar fiyat etiketine sahip olacak. Sizce Neo 5 piyasada nasıl bir yer edinecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Sizler için önerdiğimiz ürünleri ve ekipmanları Hepsiburada üzerinden incelemek için buraya tıklayınız!
Genel
Range Rover’ın Özel Sınırlı Sayıda Üretilen Fifty Edition Türkiye’de
Range Rover Fifty Edition, göz alıcı renk seçenekleriyle ülkemizde yollara çıktı. Ayrıca üretimine başlanan yıla ithafen yalnızca 1970 adet olacak olan otomobil, 2.0 litre 404 BG Plug-in Hybrid motor seçeneğiyle Türkiye’de sadece 10 adet ile satışta.
Bakmakta fayda var: Yeni nesil 2022 Range Rover, kamuflajlı olarak görüntülendi
Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover’ın, 1970 yılında hem yolda hem arazide en iyi performansı göstermek üzere tasarladığı Range Rover, bugün de bu standartların belirleyicisi olmaya devam ediyor. Aynı zamanda otomotiv dünyasında lüks SUV tanımını değiştiren ve 50 yıldır bu segmentte olan Land Rover Range Rover, ellinci yıldönümüne özel renk paletiyle dikkat çekiyor.
Range Rover Fifty Edition, Santorini Black, Rosello Red, Aruba ve Carpathian Grey gövde renklerinin yanı sıra; sadece 150 adet Range Rover Fifty Edition araca özel olarak Tuscan Blue, Bahama Gold ve Davos White renkleri ile sunuluyor. Ek olarak Range Rover’ın 50’nci yılına özel sınırlı sayıda üretilen Fifty Edition, onlinesatis.landrover.com.tr adresi üzerinden rezerve edilebiliyor.
Range Rover Fifty Edition’da Lüks Detaylar ve Konfor Hissi
Range Rover’ın ilk lanse edildiği seneye ithafen 50. yılına özel olarak tüm dünyada sadece 1970 adet olan Range Rover Fifty Edition; üst seviye yolculuk deneyimi sunan donanımlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca iç mekanda konforu artıran 24 Yönlü Isıtmalı-Soğutmalı, ‘Hot Stone’ Masaj Özellikli ön ve Executive Class Comfort arka koltukların yanında, 1700W Meridian™ Signature Ses Sistemi de standart olarak sunuluyor. Ek olarak Pixel-Laser LED farlarla birlikte, Yüksek Hız Acil Durum Frenleme, Kör Nokta Asistanı, Direksiyon Destekli Adaptif Cruise Control ve Şerit Takip Asistanı Range Rover Fifty Edition’ın güvenlikten ödün vermediğinin altını çiziyor.
Range Rover Fifty Edition, Satin Auric Atlas renkte detayları ve el yapımı “Fifty” yazısı ile gösteren; “1 of 1970” ibaresini taşıyan Anı Plaketi gibi kişisel dokunuşlarla ön plana çıkıyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
-
Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
Chrome Os 10. yıl dönümünü yeni tasarım ve yeni özelliklerle kutluyor!
Google Çeviri tıbbi talimatlar için hala yeterli değil
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor
MSI Z490 anakartları yeni BIOS ile PCIe 4.0 destekleyecek
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.