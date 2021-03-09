Google Çeviri tıbbi talimatlar için hala yeterli değil

Google Çeviri, tıbbi talimatlar için hala yeterince iyi değil. Bu da bazı hastalara, bazı konularda yanıltıcı bilgi verebileceği anlamına geliyor. Özellikle bulunduğumuz süreçte bu bilgilerin çok öneminin artmasıyla, bu konunun üstüne bazı çalışmalar yapılıyor.

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Geçen hafta yayınlanan bir araştırmaya göre Google çeviri, İngilizce bilmeyenler için yanıltıcı olabilir. Özellikle tıbbi talimatlar için kullanmak istiyorsanız Google Çeviri, istediğiniz gibi bir çeviri yapmayabilir. Acil servis taburcu talimatlarını İspanyolcaya çevirirken oldukça güvenilirdi. Fakat çoğu zaman, özellikle daha az yaygın diller için durum böyle değil. Çeviri, Ermenice için yüzde 55 doğruluk payı sağlıyor. Söz konusu sağlık bilgileri olduğunda bu yanlışlık büyük sorun haline geliyor.

Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi’nde sağlık eşitsizlikleri araştırmacısı olan çalışma yazarı Lisa Diamond, ilaçların bazı zamanlarda doğru alınmadığını ve bu durumun hastalı acil durum vakası haline getirdiğini söylüyor.

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Google Çeviri İngilizce bilmeyenler için yanıltıcı olabilir!

Federal kurallar, hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının İngilizce bilmeyen hastalar için tercümanlar sağlaması gerektiğini söylüyor. Hastanelerde verilen kılavuz, hayati bir ihtiyacı karşılamak için tasarlanmıştır. Fakat hastalar, kılavuzda yazan talimatları anlamadıklarında yüksek tıbbi komplikasyon riski altında kalıyorlar. Ancak pratikte pek çok hastane, hastalarına tercüman sunmuyor. Çünkü tercüman tutmak oldukça masraflı ve çoğu hastane bunu karşılamıyor. Birçok sağlık kuruluşu maliyetleriyle mücadele içinde. Tercümanı olan hastanelerin sözlü iletişim için telefonla tercümanlık hizmeti olsa bile, yazılı talimatları tercüme etme olasılığı oldukça düşüktür.

Breena Taira, “Hastalar için yazılı bilgi sağlama becerisinde açık bir boşluk var” diyor. Taira, birçok doktorun tıbbi ortamlarda çoğu zaman Google Çeviri‘ye başvurduğunu ve bunu sık sık kullandıklarını söylüyor. Çoğu doktor ve sağlık çalışanı, hastalara en iyi hizmeti vermek istiyor. Fakat hastanelerde bunu yapacak bir mekanizma yok. Bu nedenle doktorlar çoğu zaman otomatik olan sistemi kullanıyorlar. Bu durum da bazen yanlış bilgileri doğuruyor.

Yeni çalışma, GoogleÇeviri tarafından yedi farklı dile çevrilen 400 acil servis taburcu talimatını değerlendirdi. Bu diller: İspanyolca, Çince, Vietnamca, Tagalogca, Korece, Ermenice ve Farsça. Anadili İngilizce olan kişiler çevirileri test etti. Sonuç olarak çevirinin yüzde 80 doğruluk payı olduğunu söylediler.

Google Çeviri’nin 2014 yılında yaptığı test- tıbbi bilgiler için- çevirinin doğruluğunun yüzde 60‘tan daha az olduğunu söylüyordu. Fakat 2016 yılında algoritmayı değiştirdi ve 2019 yılında bu oran İspanyolca için yüzde 90‘a çıktı. yeni analiz, doğruluğun diller arasında farklılık gösterdiğini de buldu. Tagalog, Korece ve Çince yüzde 80 ile 90 arasında değişen doğruluk oranlarına sahipti.

Yüzde 67 doğruluk oranına sahip Farsça ve yüzde 55 doğruluk oranına sahip Ermenice için büyük bir düşüş yaşadı. Program birçok hastayı alacakları ilaçlar için uyarıyor. Taira, bunun yerine, doktorların talimatları İngilizce yazması ve bir tercümanın bu talimatları bir hastayla sözlü olarak gözden geçirmesi gerektiğini söylüyor.