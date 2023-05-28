Google tarafından geliştirilen Google Çeviri, İngilizce ve 100’den fazla dil arasında kelimeleri, cümleleri ve web sayfalarını anında çeviren ücretsiz bir hizmettir. Aracın çok yönlülüğü, onu yabancı dillerle sıkça etkileşime giren kişiler için olmazsa olmaz kılıyor.

Bu kapsamlı çeviri aracını çok çeşitli cihazlarda kullanabilirsiniz, buna iPhone veya Android Telefonunuz veya tabletleriniz, MacBook, Windows PC ve daha fazlası dahil.

Google Çeviri’ye Erişim

Google Translate web sitesini ziyaret ederek başlayın: https://translate.google.com. Google Translate aynı zamanda hem Android hem de iOS cihazlar için bir uygulama olarak mevcut ve sırasıyla Google Play Store veya Apple App Store’dan indirilebilir.

Çeviri Özelliğini Kullanma

Siteye veya uygulamaya girdiğinizde iki büyük kutu göreceksiniz. Soldaki, çevirmek istediğiniz metni yazdığınız veya yapıştırdığınız yerdir.

Çeviriye başlamak için, çevirmek istediğiniz metni soldaki kutuya girin veya yapıştırın.

Ardından, dilleri seçin. Sol kutunun üstünde, varsayılan olarak “Dili algıla” seçeneğinin seçili olduğu bir açılır menü göreceksiniz. Orijinal dilden emin değilseniz bu kullanışlı bir özelliktir.

Sağ kutunun üzerinde, metninizin çevrilmesini istediğiniz dili seçebileceğiniz başka bir açılır menü bulunur.

Dilleri seçtikten sonra, Google Çeviri metninizi otomatik olarak çevirecektir. Çevirinin sağ kutuda göründüğünü göreceksiniz.

Diğer Çeviri Özellikleri

Sesli Çeviri: Google Çeviri, özellikle uzun cümleler için veya bir kelimenin doğru yazılışının bilinmediği durumlarda yararlı olan bir sesli giriş özelliği sunar. Sol giriş kutusunun alt köşesindeki mikrofon simgesine tıklayın ve ardından çevirmek istediğiniz cümleyi veya kelimeyi söyleyin.

El Yazısı ve Karakter Tanıma: Bu özellik farklı alfabeler kullanan diller için faydalıdır. Giriş kutusunun altındaki kalem simgesine tıklayın ve karakterleri farenizle, kalemle veya dokunmatik ekranlı bir cihaz kullanıyorsanız parmağınızla çizin.

Sözcük Defteri: Sık sık çevirdiğiniz ifadeler varsa, bunları ileride başvurmak üzere ifade defterinize kaydedebilirsiniz. Bir ifadeyi çevirdikten sonra, çeviri kutusunda beliren yıldıza tıklayarak ifadeyi konuşma defterinize kaydedin.

Ters Çeviri: Çevirinizin doğruluğunu kontrol etmek için, iki metin kutusu arasında bulunan iki ok düğmesini kullanarak çeviriyi orijinal dile geri döndürün.

Web Sayfaları için Google Çeviri’yi Kullanma

Google Çeviri ana sayfasında, giriş kutusunun altında ‘bir belgeyi veya URL’yi çevir’ yazan bölümü bulun.

Bu bölüme tıkladığınızda, çevirmek istediğiniz web sayfasının URL’sini girebileceğiniz bir alanla karşılaşacaksınız.

URL’yi girdikten sonra, web sayfasının çevrilmesini istediğiniz dili seçin ve ardından ‘Çevir’ düğmesine tıklayın.

Çeviri Uygulamasına Özel Özellikler

Anında Kamera Çevirisi: Bu özellik seyahat ederken veya resimlerdeki metinleri çevirmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Kameranızı metne doğrultun ve Google Çeviri metni gerçek zamanlı olarak çevirsin.

Çevrimdışı Çeviri: Dilleri cihazınıza indirerek internete bağlı olmadığınızda bile çeviri yapmanızı sağlayabilirsiniz.

Konuşma Modu: Bu özellik, konuşmaların gerçek zamanlı olarak çevrilmesini kolaylaştırır. Mikrofon simgesine dokunun ve konuşmaya başlayın; Google Çeviri konuşmanızı çevirecek ve yüksek sesle okuyacaktır.

Unutmayın, Google Çeviri güçlü bir araç olsa da, özellikle karmaşık cümleler ve belirli jargonlarda her zaman %100 doğru değildir. Yabancı bir dili anlamak ve iletişim kurmak için bir rehber olarak kullanılması en iyisidir.

İster yeni bir dil öğreniyor olun, ister seyahat ediyor olun ya da farklı bir dil konuşan biriyle iletişim kurmanız gerekiyor olsun, Google Translate bu görevleri çok daha kolay hale getirebilecek değerli bir kaynaktır.

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Chrome için Çeviri Uzantısını Kullanma

Google Chrome’un düzenli kullanıcıları için, çeviriyi daha da sorunsuz hale getirebilecek bir Google Çeviri uzantısı da vardır.

Yüklemek için Chrome Web Mağazası’na gidin, ‘Google Translate’i arayın ve yüklemek için ‘Chrome’a Ekle’ye tıklayın.

Uzantı yüklendiğinde, çevirmek istediğiniz metni vurgulamanız yeterlidir; metni anında çevirmenize olanak tanıyan küçük bir açılır pencere görünecektir.

Tüm sayfaları çevirmek için tarayıcı çubuğunuzdaki Google Çeviri simgesine de tıklayabilirsiniz. Bir web sayfasına gidin, Google Çeviri simgesine tıklayın ve ‘Bu sayfayı çevir’i seçin.

Google Lens ile Görselleri Çevirin

Metni görsellere çevirmek için Google Çeviri uygulamasında bulunan Google Lens’i kullanabilirsiniz.

Kamera simgesine ve ardından Google Lens simgesine dokunun.

Kameranızı çevirmek istediğiniz metne doğrultun ve beliren ‘A’ simgesine dokunun.

Çevrilen metni ekranınızın üzerinde göreceksiniz, bu da özellikle diğer dillerdeki tabelalar veya menüler için kullanışlıdır.

Sonuç olarak, Google Translate dil engellerini aşmaya, yeni diller öğrenmeye, yabancı içerikleri anlamaya ve çok daha fazlasına önemli ölçüde yardımcı olabilecek çok yönlü bir araçtır.