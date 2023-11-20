Google CEO’su Sundar Pichai, Android’de APK. yükleme konusunda kullanıcıları uyardı. Apple’ı ve Google’ı etkileyen uygulama yan yükleme, son yıllarda oldukça popüler bir trend haline geldi. Android uzun süredir üçüncü parti programları ve uygulama mağazalarını desteklese de, Apple’ın bu değişikliği kabul etmek zorunda kaldığı görülüyor. Google CEO’su Sundar Pichai, şirketin Epic Games ile yaşadığı hukuki anlaşmazlıkta uygulama geliştiricilerine prim talep etmekle suçlanan ve rekabeti baskılamakla suçlanan bir uygulama hakkında açıklama yaptı.

Daha sonra Pichai, tüketicileri virüslerden korumak ve güvenliklerini tehlikeye atmamak amacıyla Google’ın Android telefonlara yan yükleme izin vermediğini açıkladı. Ayrıca, Android’in daha büyük ve katlanabilir telefon tasarımlarına vurgu yaparak Google’ın prensiplerinin seçim yapma ve yaratıcılığa izin verdiğini vurguladı.

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Pichai’nin, Android’in her zaman açık kaynak bir platform olarak kabul ettiği yan yükleme konusundaki açıklamaları ilgi çekici. Ancak, virüslerden bahsetmesi, Google’ın dışarıdan yüklenen Android uygulamalarını denetlemek için Play Koruma işlevini kullanmaya başladığı gerçeğinden, şirketin halkta korku oluşturmaya çalıştığı izlenimini veriyor. Gerçekte, Play Koruma’nın işlevi yalnızca dışarıdan yüklenen Android uygulamalarını kontrol etmekle sınırlı.

Google’ın kullanıcıların indirebileceği uygulamalar üzerinde daha fazla kontrol sağlayacağı birçok kişi tarafından belirtiliyor. Şirket, Play Store uygulamalarının müşterilere en yüksek düzeyde koruma sağladığını iddia etse de, yakın zamanda yapılan bir Kaspersky güvenlik araştırması, 2023 yılında yalnızca Google’ın uygulama mağazasından 600 milyon kötü amaçlı uygulama indirmesinin kaydedildiğini gösteriyor.

Apple ise Pichai’nin güvenlik talebi dışında, programların iPhone’a nasıl ve nereden yükleneceği konusunda herhangi bir kontrol olanağına sahip olmadığı için dışarıdan yükleme seçeneğine uzun süredir karşı çıkıyor.

Şirket CEO’su şu anda, her iki dijital devin, kendi uygulama mağazalarında barındırdıkları geliştiricilerden aldığı yüzde otuz ücret konusundaki farkındalığı ima eden hisleri tekrarlamaktadır. Epic Games gibi şirketlerin yazılımlarını uygulama mağazaları yerine bir web sitesinde barındırmayı seçmeleri, mantıklı bir tercih olarak değerlendirilmektedir.