Google Camera 8.1, astrofotografi modunda kullanıcıları kısıtlıyor!
Kamera deneyimi olarak yazılımıyla farkını ortaya koyan Google, Pixel kullanıcılarını üzecek bir adım attı. Google Camera 8.1 güncellemesiyle beraber kullanıcılar ultra geniş açı lensi üzerinden astrofotografi görüntüler kaydedemeyecek.
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Kamera yazılımıyla Android camiasında adeta liderlik koltuğuna oturan Google, uzun süre konuşulmuştu. Eski nesil Pixel cihazlarda tek kamerayla dahi oldukça iyi bokeh efekti deneyimi sunarken Night Sight ile de gece modunu mobil cihazlar için bir ileri seviyeye taşımıştı. Pixel 5 ve 4a 5G modelleriyle beraber cihazlara eklediği geniş açı lens ile yazılım yeteneklerini birleştiren teknoloji devi, kullanıcılara farklı ve eşsiz görüntüler yakalama imkanı tanıyordu. Astrografik modu ile geniş açı üzerinden daha iyi gökyüzü fotoğrafları çekilmesini sağlayan Google Camera, artık kullanıcıların ultra geniş açıya geçmesini bu modda engelliyor.
Google Camera 8.1, gökyüzü fotoğrafçılığını engelliyor
Night Sight (Gece görüş) sekmesinde ortaya çıkan astrofotografi modu, kullanıcıların geceleri gökyüzünü oldukça detaylı bir şekilde fotoğraflamasına olanak tanıyor. Cihazın bir noktaya ya da tripoda sabitlenmesinin ardından başlayan çekim modunda ultra geniş açı modu 7.6 sürümünde kullanılabiliyordu. Yaklaşık 107 derecelik bir görüş alanı sağlayan ultra geniş açı ile gökyüzü fotoğrafları çekmek bir önceki sürümde mümkündü. Ancak 8.1 güncellemesiyle beraber Google, 0,6x seçeneğinde astrofotografi moduna artık izin vermiyor.
Google, yalnızca lens seçeneğinin kaldırıldığı belirtiyor
Destek sayfası üzerinde sürüm notlarını inceleyen 9to5Google, haberinde Google tarafının yalnızca lens seçeneğini kaldırdıklarına dair bir açıklama paylaştıklarını belirtiyor. Google’ın bu kararı almasında ise ultra geniş açı üzerinden çekilen astrofotografik görüntüleri pek de tatminkar bulmayışı neden olarak gösteriliyor. Eski sürüme geri dönmek biraz meşakkatli olsa da dileyen kullanıcıların 7.6 sürümünü tekrar kurarak özelliği kullanmaları mümkün.
Chrome Android, dosya tarayıcısı olarak nasıl kullanılır?
Birçok durumda telefonlardan farklı dosyalara erişebilmek ve geçiş yapabilmek için farklı uygulamalar indirmek durumunda kalabiliyoruz. Özellikle de telefonla birlikte gelen dosya tarayıcısı beklentileri karşılayacak seviyede değilse. Ancak Chrome tarayıcısının Android versiyonu üzerinde dosya tarayıcısı olarak kullanım imkanı sağlaması, bizim için bu soruna alternatif bir çözüm sunabilir.
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Google firmasının tarayıcısı Chrome, Android telefonlarda bu duruma özel bir uygulama indirmeye gerek kalmadan bir dosya tarayıcısı olarak kullanılabiliyor. Çok temel olarak çalışan işlev oldukça ilginç bir özellik sunarken sadece bir komut kullanılarak aktifileştirilebiliyor.
Chrome, hem internet hem de dosya tarayıcısı
Genelde alışılan durum, bu tip özelliklerin “flags” üzerinden aktifleştirilebilmeye imkan verilmesidir. Ancak bu sefer durum farklı. Yalnızca bir komut kullanılarak birkaç adımla beraber özellik kullanılabiliyor.
Öncelikle Chrome uygulamasını açmanın ardından adres çubuğuna File:///sdcard/ yazmak gerekiyor. Ardından uygulama, kullanıcıdan sistemdeki dosyalara erişebilme izni istiyor. İzin verildikten sonra bu komutun aktif olmasıyla beraber de Chrome’u artık bir dosya tarayıcısı olarak da kullanabiliyoruz.
Bu adımlarla birlikte Chrome internet tarayıcısı üzerinden videolar, resimler, ses dosyaları gibi telefonunuzdaki bütün dosya türleri, Chrome’dan çıkmadan bilgisayardakine oldukça benzer bir şekilde erişilebilir hale gelmiş oluyor. Böylelikle üzerlerinde herhangi bir ayarlama veya düzenleme yapılamasa da; kullanıcıya tarayıcı üzerinden temel bir şekilde dosyalar ve arşivleri görüntüleyebilme imkanı tanınmış oluyor.
Google Pixel 6, ekran altı kamera teknolojisi ile gelebilir
Teknoloji devi Google’ın, “Google Pixel 6” olduğu düşünülen yeni bir ekran altı kamera teknolojili telefonu için aldığı patent ortaya çıktı. Google’ın aldığı patentlerde telefonun ön tasarımı açıkça belli oluyor, işin dikkat çekici tarafıysa ön tarafında herhangi bir kamera yer almıyor. Bu gelişmeyle birlikte akıllara “Google ekran altı kameralı telefon mu geliştiriyor?” sorusu geldi.
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Ekran altı kamera teknolojisi, henüz çok genç bir teknoloji. Bu noktada ZTE, Axon 20 5G modeliyle ekran altı kameralı telefon pazarına öncülük ediyor olsa da, teknolojinin tam anlamıyla hayatımıza girmesini biraz daha bekleyeceğiz gibi görünüyor. Bugünlerde ise ABD’li teknoloji devi Google’ın almış olduğu bir patent, bu teknolojiye ev sahipliği yapacağını ortaya koydu.
Google Pixel 6 olması beklenen telefon, ön tarafında hiçbir kamera olmamasıyla dikkat çekti
PatentlyApple tarafından ortaya çıkarılan patent bilgilerine göre Google, ön tarafında herhangi bir kamera bulunmayan bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Google Pixel 6 olduğu düşünülen bu telefon şimdilik daha patent aşamasında olduğundan dolayı özellikleri kesinleşmiş değil, dolayısıyla spesifik olarak net bir şekilde ekran altı kameralı olup olmayacağını söylemek için çok erken.
Fakat patent bilgilerinde ortaya çıkan görüntülerde telefonun ön kısmında kamera bulunmaması oldukça dikkat çekici ve telefonun böyle bir ön tasarıma sahip olması, akıllara Google’ın ekran altı kameralı telefon geliştirmek için kolları sıvadığı ihtimalini getiriyor. Eğer ihtimaller doğruysa Google Pixel 6, tüketicileri ekran altı kamera teknolojisiyle bir araya getiren bir akıllı telefon olacak.
Anlaşılan o ki 2021 yılında ekran altı kameralı telefonları bir hayli konuşuyor olacağız. Bu sene Çinli akıllı telefon devi ZTE, kendi ekran altı kameralı akıllı telefon modelini piyasaya sürmüştü. Hatta Xiaomi ve OPPO da kendi ekran altı kameralı telefonlarına ait prototiplerini tanıtmışlardı.
Bununla birlikte de Samsung’un 2021 yılında tanıtacağı katlanabilir akıllı telefonlardan bir tanesinin de ekran altı kamera teknolojisine sahip olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İşin için bir de Huawei girdiğindeyse teknoloji dünyasının duayenleri bu teknolojiye ev sahipliği yapmış olacaklar.
Akıllı Telefonlar
Chrome Android’e gelecek sesle arama şimdiden nasıl aktifleştirilir?
Sanal yardımcılar, internet üzerindeki süreçleri daha hızlı ve kolay hale getirebilirken gezintilerimizin birer parçaları haline geliyorlar. Bu yardımcıların yapabildikleri şeylere ise gün geçtikçe yenileri ekleniyor. Aynı yakın zamanda Chrome Android versiyonunda da görebileceğimiz gibi.
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Google Chrome tarayıcısının mobil versiyonu için yakın zamanda sesle aramaya izin verecek olan ses girişi desteği getirilecek. Özellik henüz resmi olarak ulaşılabilir hale gelmedi. Ancak AndroidPolice tarafından açıklanana göre birkaç kısa adım kullanarak şimdiden bu özellik aktifleştirilebiliyor. Hatta daha da iyisi bunu yapabilmek için tarayıcının Canary, Geliştirici veya Beta versiyonlarını kullanmak gerekmiyor. Google Asistan özelliğini tarayıcıya getiren bu işleve mevcut sürümden erişilebiliyor. Bunun için ise şu adımları takip etmek gerekiyor:
- Telefonunuzdan Chrome tarayıcısını açın ve adres çubuğundan chrome://flags adresine gidin
- Arama kısmına Omnibox Assistan Voice Search yazın
- Bu kısmın karşısında Enabled görülen seçeneklerden bir tanesini seçin
- Ardından Relaunch butonuna basarak tarayıcınızı yeniden başlatın
Tarayıcının yeniden başlamasının ardından özellik artık aktif hale gelmiş olacaktır. Bu işlev ile beraber, Chrome adres çubuğunda mikrofon işareti görmeniz durumunda, ona dokunarak ses ile internet araması yapabilirsiniz. Ardından Google Asistan hem sesli olarak size yanıt verecektir, hem de internet aramanızın sonuçları ekranınıza gelecektir.
Ses aramasını aktifleştirirken kullanılabilecek Enabled, Enabled (grey mic) ve Enabled (colorful mic) olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Bu seçenekler ise sadece görünüşte bir farklılık oluşturuyor. Dolayısıyla hepsini deneyerek size uygun olanı seçme şansına da sahipsiniz.
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