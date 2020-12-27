Google Camera 8.1, astrofotografi modunda kullanıcıları kısıtlıyor!

Kamera deneyimi olarak yazılımıyla farkını ortaya koyan Google, Pixel kullanıcılarını üzecek bir adım attı. Google Camera 8.1 güncellemesiyle beraber kullanıcılar ultra geniş açı lensi üzerinden astrofotografi görüntüler kaydedemeyecek.

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Kamera yazılımıyla Android camiasında adeta liderlik koltuğuna oturan Google, uzun süre konuşulmuştu. Eski nesil Pixel cihazlarda tek kamerayla dahi oldukça iyi bokeh efekti deneyimi sunarken Night Sight ile de gece modunu mobil cihazlar için bir ileri seviyeye taşımıştı. Pixel 5 ve 4a 5G modelleriyle beraber cihazlara eklediği geniş açı lens ile yazılım yeteneklerini birleştiren teknoloji devi, kullanıcılara farklı ve eşsiz görüntüler yakalama imkanı tanıyordu. Astrografik modu ile geniş açı üzerinden daha iyi gökyüzü fotoğrafları çekilmesini sağlayan Google Camera, artık kullanıcıların ultra geniş açıya geçmesini bu modda engelliyor.

Google Camera 8.1, gökyüzü fotoğrafçılığını engelliyor

Night Sight (Gece görüş) sekmesinde ortaya çıkan astrofotografi modu, kullanıcıların geceleri gökyüzünü oldukça detaylı bir şekilde fotoğraflamasına olanak tanıyor. Cihazın bir noktaya ya da tripoda sabitlenmesinin ardından başlayan çekim modunda ultra geniş açı modu 7.6 sürümünde kullanılabiliyordu. Yaklaşık 107 derecelik bir görüş alanı sağlayan ultra geniş açı ile gökyüzü fotoğrafları çekmek bir önceki sürümde mümkündü. Ancak 8.1 güncellemesiyle beraber Google, 0,6x seçeneğinde astrofotografi moduna artık izin vermiyor.

Google, yalnızca lens seçeneğinin kaldırıldığı belirtiyor

Destek sayfası üzerinde sürüm notlarını inceleyen 9to5Google, haberinde Google tarafının yalnızca lens seçeneğini kaldırdıklarına dair bir açıklama paylaştıklarını belirtiyor. Google’ın bu kararı almasında ise ultra geniş açı üzerinden çekilen astrofotografik görüntüleri pek de tatminkar bulmayışı neden olarak gösteriliyor. Eski sürüme geri dönmek biraz meşakkatli olsa da dileyen kullanıcıların 7.6 sürümünü tekrar kurarak özelliği kullanmaları mümkün.