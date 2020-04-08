Google çalışanlarına Zoom uygulamasını yasakladı!

Zoom video konferans uygulaması, kötü ününden hala kurtulamıyor. Son gelen haberlere göre Google, güvenlik açığı ihtimaline karşı çalışanlarının Zoom kullanmasını yasakladı.

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Çalışanların iş için Zoom kullanması yasaklandı!

Corona virüsü sebebiyle dünya nüfusunun neredeyse yarısı evlerinde kalmak zorunda. Bu durum karşısında ortaya çıkan “evden çalışma” modeli de oldukça yaygınlaştı. Evden çalışma modelinin de en uygun araçlarından biri bildiğiniz gibi video konferans uygulamaları. İşte bu uygulamalardan biri olan Zoom, bu dönem de çok popülerleşti. Genellikle şirketlerin ve okulların kullandığı bu sistemde ise bazı sorunlar baş gösterdi. Şöyle ki Zoom masaüstü uygulaması sizin doğrudan Windows kullanıcı bilgilerinize ulaşabiliyor. İçerisinde yer alan güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşen bu olay sonrasında çoğu firma alternatif yolar denemeye karar verdi. Hatta geçtiğimiz günler de Milli Eğitim Bakanlığı da Zoom ile alakalı velileri, eğitimcileri ve öğrencileri uyarıcı bir bildiri yayınladı. Bu son gelişmeler sonucunda Google da Zoom uygulamasına karşı önlem alan şirketler arasında yerini aldı. Firma çalışanlarına, Zoom masaüstü programının artık toplantılarda kullanılmayacağını ve çalışanlarının bilgisayarlarında da yer almaması gerektiğini içeren bir e-posta attı. Ayrıca e-postada, ailesi ve arkadaşları ile iletişimi kesmek istemeyen kişilerin, Zoom mobil veya tarayıcı uygulamalarını kullanmaları tavsiye edildi.

Google, Zoom masaüstünü engelleyen ilk firma değil. Hali hazırda Elon Musk‘ın sahip olduğu Space X, güvenlik tedbirleri kapsamında bu uygulamanın kullanımını engellemişti. Bunun yanı sıra New York Eğitim Departmanlığı da okulllara Zoom‘un kullanılmasını yasaklayan bir bildiri gönderdiği de öğrenildi. Bakalım başka hangi firma Zoom üzerinden iş yapmayı kesecek. Corona virüsü sebebiyle popüler olan Zoom yaşanan bu sorunları düzeltebilecek mi merakla bekliyoruz.