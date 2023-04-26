Google yaygın olarak kullanılan iki faktörlü kimlik doğrulama uygulaması Google Authenticator‘a yaptığı yeni bir güncellemeyle önemli bir yeniliğe imza atıyor.. Bu güncelleme ile kullanıcılar artık tek seferlik kodlarını bulutla senkronize edebilecek ve böylece kimlik doğrulama verilerini kaybetme riski olmadan cihazlar arasında geçiş yapmayı kolaylaştırıyor.

Daha önce, kullanıcıların kodlarını bir cihazdan diğerine manuel olarak aktarmaları gerekiyordu; bu, özellikle cihazlar arasında sık sık geçiş yapan veya cihazlarını çaldıranlar için zahmetli ve zaman alıcı bir işlemdi. Yeni güncelleme ile kullanıcılar kimlik doğrulama verilerini bulutta saklayabiliyor ve böylece Google Authenticator uygulamasının yüklü olduğu herhangi bir cihazdan tek seferlik kodlarına erişebiliyorlar.

İçindekiler Kimlik Doğrulama Verilerinin Bulutta Saklanması Esnekliği ve Güvenliği Artırıyor

Kimlik Doğrulama Verilerinin Bulutta Saklanması Esnekliği ve Güvenliği Artırıyor

Bu özelliği etkinleştirmek için kullanıcıların uygulamayı açmaları, “Ayarlar “ı seçmeleri, “Google Hesabına Yedekle “ye dokunmaları ve Google Hesaplarında oturum açmak ve yedeklemeyi etkinleştirmek için ekrandaki talimatları izlemeleri yeterlidir. Yedekleme etkinleştirildikten sonra, tek seferlik kodlar kullanıcıların Google Hesabında güvenli bir şekilde saklanacaktır. Cihazlarının kaybolması ya da çalınması halinde, yeni bir cihazda oturum açıp “Kodları geri yükle” talebinde bulunarak kodları geri yükleyebilecekler.

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Yeni bulut senkronizasyon özelliği Google Authenticator kullanıcıları için önemli bir gelişme. Google, kimlik doğrulama verilerini bulutta depolayarak tek seferlik kodları daha dayanıklı ve güvenli hale getirdi ve kullanıcıların hesaplarını güvende tutmalarını kolaylaştırdı.

Geçmişte Google, kullanıcılara daha da pratik ve güvenli kimlik doğrulama seçenekleri sunacak olan parolalar yerine geçiş anahtarlarının kullanılmasını kolaylaştırmak için FIDO Alliance ile de işbirliği yapmıştı. Google Authenticator’a yapılan bu güncelleme ile Google, kimlik doğrulamayı kullanıcılar için daha güvenli ve daha kullanışlı hale getiren yeni güvenlik teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.