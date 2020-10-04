Akıllı Telefonlar
Google Asistan, YouTube Music’deki kişisel listeleri oynatabilecek
YouTube Music uygulamasında oluşturulan kişisel oynatma listeleri, Google Asistan uygulamasına sesli komut verilerek oynatılabilecek.
İlginizi çekebilir: YouTube Music, My Mix ile daha iyi çalma listeleri oluşturacak!
YouTube Music, rakipleriyle arayı kapatıyor
YouTube Music uygulaması tarafından oluşturulan çalma listeleri, halihazırda Google Asistan tarafından oynatılabiliyor fakat kişisel olarak oluşturulmuş listelerimiz için böyle bir özellik desteklenmiyordu.
Özellik şu an için yalnızca ABD’de test edilebilir durumda. Şirket, söz konusu özelliğin diğer ülkelerde ve dillerde de kullanıma hazır hale getirileceğini belirtiyor. Söz konusu testler yaklaşık iki ay önce başladı. Edinilen raporlarda, özelliğin Android tablet ve telefonlarda çalıştığı ve “Ok Google, ‘X’ çalma listemi oynat” komutuyla kolayca kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.
YouTube Music uygulamasına eklenecek olan sesli etkileşim özelliği, diğer büyük rakiplerine karşı iyi bir alternatif olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesi mahiyetinde.
Google Play Müzik uygulamasına son veriliyor
Apple Music ve Spotify gibi dijital müzik platformlarının önüne geçmeyi hedefleyen Google, son dönemlerde YouTube Music’e büyük önem vermiş durumda. Şirket tarafından YouTube Music’e ağırlık verilmesiyle birlikte, Google Play Müzik’in arka planda kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle ki, 2020 yılı sonu itibarıyla söz konusu platform kullanımdan kaldırılacak.
Google Play Müzik platformundan satın alım yapmış olanlar, Aralık 2021 tarihine kadar Google Takeout ile YouTube Music ya da diğer dijital müzik servislerine aktarım yapabilecekler.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, yarın DxOMark’ta görüntülenecek!
Bugün, Samsung Galaxy Note 20 Ultra ile ilgili DxOMark testini bekleyen kullanıcılar için önemli bir gelişme ortaya çıktı. 40 gün önce piyasaya sürülen bu modelin kamera testi birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Şimdi ise DxOMark, bu cihazın test sonuçlarını yayınlamaya hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Kirin 9000 yonga seti, bu ay piyasaya sürülecek!
Samsung Galaxy Note 20 Ultra, DxOMark’ta hangi telefonlar ile yarışacak?
DxOMark‘ın yaptığı testlerde en yüksek puanı 130 puanla Xiaomi Mi 10 Ultra aldı. Ardından gelen Huawei P40 Pro ise 128 puan ile cihazın bir diğer rakibi olacak. Şirketin önceki amiral gemisi olan Galaxy S20 Ultra, DxOMark‘ta 122 puan ile sekizinci sırada yer alıyor. 12 yıldır faaliyet gösteren şirket, Twitter hesabından paylaştığı mesajda Note 20 Ultra‘nın test sonuçlarını yarın yayınlayacağını duyurdu.
Note 20 Ultra nasıl bir kamera donanımına sahip?
Galaxy Note 20 Ultra, 108 MP çözünürlüklü f/1.8 diyafram aralığı bulunan bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 12 MP çözünürlüklü f/3.0 diyafram aralığına sahip OIS destekli telefoto kamera eşlik ediyor. Bu kamera 5x optik zoom ve 50x’e kadar hibrit zoom yapabiliyor. Cihazın üçüncü ve son kamerası ise 12 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip ultra geniş açılı kamera olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 10 MP çözünürlüklü f/2.2 diyafram aralığına sahip bir selfie kamerası bulunuyor. Note 20 Ultra, donanımsal açıdan oldukça güçlü bir kamera donanımına sahip. Yarın ise bu cihazın DxOMark skorlarını ve detaylı kamera incelemesini öğreneceğiz.
Akıllı Telefonlar
Kirin 9000 yonga seti, bu ay piyasaya sürülecek!
Son zamanlarda Huawei ile ilgili pek çok spekülasyon ortaya çıkıyor. Bunlardan en önemlisi şirketin Mate 40 serisi telefonlarıyla ilgili. Mate 40 serisinin bu ayın sonunda resmi olarak kullanıcılara tanıtılması bekleniyor. Bazı spekülasyonlar ise yeni serinin Ekim ayının ortasında geleceğini söylüyor. Mate 40 ailesi Huawei‘nin en yeni yonga seti olacak olan Kirin 9000 ile gelecek. Son çıkan haberlere göre Kirin 9000, yakın zaman içerisinde tanıtılacak.
İlginizi çekebilir: Realme 7 serisi, 7 Ekim’de Avrupa’ya geliyor!
Huawei’nin Kirin 9000 yonga seti ne zaman çıkacak?
Şirketin yeni yonga seti Kirin 9000 hakkında bazı belirsizlikler bulunsa da yonga setinin yakında çıkacağı biliniyor. Son raporlarda bu ay Kirin 9000’in piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu çipin Mate 40 serisi ile aynı etkinlikte piyasaya çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Kirin 9000‘in Kirin 990 5G‘nin devamı niteliğinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yonga seti TSMC‘nin seri üretimdeki son üretim süreci olan 5 nm teknolojisini kullanıyor. Bu çipin ilk kullanılacağı telefon ise Huawei Mate 40 serisi olacak. Bu seride Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ ve muhtemel bir Porsche model görmeyi bekliyoruz.
Huawei‘nin Kirin 9000‘i yeni nesil amiral gemisi tabletinde de kullanması bekleniyor. Bu yonga setinin TSMC ile yaşanan sorunlardan dolayı az üretilmesi söz konusu olduğu için bu sızıntı ve söylentilerin güvenilirliği tartışılabilir. ABD yüzünden yaşanan engeller ile TSMC, Huawei‘ye sadece 8.8 milyon Kirin 9000 yonga seti üretebildi. Önümüzdeki günlerde bu yonga seti hakkında daha fazla şey duyacağımızı tahmin ediyoruz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T modelinin kamera özellikleri sızdırılıdı!
OnePlus 8T modeli, piyasaya sürülmeden önce, cihazın kamera ve boyutları hakkında sızıntılar ortaya çıktı. Ulaştığımız bilgiler doğruysa, cihaz önceki OnePlus 8‘den biraz daha uzun ve daha kalın olacak. Ayrıca Oneplus 8T, 14 Ekim’de piyasaya sürülecek.
OnePlus’ın 2020 ürün gamındaki önemli dört telefondan biri de OnePlus 8 olacak. OnePlus 8, 160,2 x 72,9 x 8,1 mm ebatlarında bir kasası ve ön taraf 6.5 inç büyüklüğünde ve 90hz tazelenme oranına sahip bir ekrana sahipti. Arka tarafa baktığımızda ise alt alta sıralı üçlü kamera ve hemen altında LED flaş bir kez daha karşımıza çıkıyordu. Çok hızlı piyasaya sürülen OnePlus 8’den sonra OnePlus 8T ile ilgili sızıntılar ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: UMIDIGI A9 Pro modeli uzaktan sıcaklık ölçebiliyor!
OnePlus 8T cihazının sızdırılan özellikleri neler?
OnePlus 8T için yeni Sızıntılar Twitter‘daki tüyocular Steve (@Onleaks) ve Yogesh‘ten (@heyitsyogesh) geliyor. Steve‘e göre OnePlus 8T‘nin boyuları 162,8 × 75,5 × 8,4 mm şeklinde olacak. Bu, cihazın kalınlığının yaklaşık 8,4 mm olacağı anlamına gelir. Steve, denkleme arka kamera çıkıntısını da eklediğinizde kalınlığın 9,3 mm’ye çıkacağını söylüyor. Bu, kalınlıkta neredeyse bir mm artış demektir ve çıkıntının nasıl görüneceğini tahmin edebilirsiniz. Bununla birlikte, OnePlus 8T, OnePlus 8’in 8.0mm‘den ve selefi OnePlus 7T‘nin 8.13mm‘den biraz daha kalın görünecek. Aslında, raporlar doğruysa, kalınlığı OnePlus 8 Pro’ya oldukça benzer. Bataryasının büyük olasılıkla 4,500mAh batarya olacağı ve 8 Pro‘ya benzer olacağı düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durum.
Yogesh tarafından yapılan bir başka sızıntı, OnePlus 8T’nin OIS, EIS dahil, 7T‘ye benzer bir f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 48MP Sony’nin IMX 586 birincil sensörüne sahip olacağını gösteriyor. Bildirildiğine göre 116˚ FOV (Ultra Geniş Açı) sensörlü 16MP f / 2.2 ultra genişliğe sahip olacak. Bununla birlikte, 8T, 7T’de bulunan telefoto lensi çıkarılacak. Bu telefoto sensör yerine kurulumu tamamlamak için 5MP f / 2.4 makro ve 2MP f / 2.4 derinlik sensörlerine sahip olacak gibi görünüyor.
Bunların yanı sıra şirket henüz bu özellikleri resmi olarak onaylamadı. Ayrıca, cihazın özçekimler için 7T’den 16 MP Sony’nin IMX 471 sensörünü tekrar göreceğiz. Ana sensörlerin hemen hemen aynı olduğu göz önüne alındığında, OnePlus‘ın yeni modeldeki kamera performansı bizim merak ettiklerimiz arasında. Şimdiye kadar, OnePlus 8T’nin olası özelliklerine aşinayız. 120Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç AMOLED ekrana, Snapdragon 865 SoC, 65W ile şarj edilebilirz 4.500mAh pil, 12GB’a kadar RAM ve 128 / 256GB depolama alanına sahip olacak. Bakalım bu sızıntılar gerçeği yansıtıyor mu? Bunların doğruluğunu sizlerle beraber heyecanla takip ediyoruz.