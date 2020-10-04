Google Asistan, YouTube Music’deki kişisel listeleri oynatabilecek

YouTube Music uygulamasında oluşturulan kişisel oynatma listeleri, Google Asistan uygulamasına sesli komut verilerek oynatılabilecek.

İlginizi çekebilir: YouTube Music, My Mix ile daha iyi çalma listeleri oluşturacak!

reklam

YouTube Music, rakipleriyle arayı kapatıyor

YouTube Music uygulaması tarafından oluşturulan çalma listeleri, halihazırda Google Asistan tarafından oynatılabiliyor fakat kişisel olarak oluşturulmuş listelerimiz için böyle bir özellik desteklenmiyordu.

Özellik şu an için yalnızca ABD’de test edilebilir durumda. Şirket, söz konusu özelliğin diğer ülkelerde ve dillerde de kullanıma hazır hale getirileceğini belirtiyor. Söz konusu testler yaklaşık iki ay önce başladı. Edinilen raporlarda, özelliğin Android tablet ve telefonlarda çalıştığı ve “Ok Google, ‘X’ çalma listemi oynat” komutuyla kolayca kullanılabilir durumda olduğu belirtiliyor.

YouTube Music uygulamasına eklenecek olan sesli etkileşim özelliği, diğer büyük rakiplerine karşı iyi bir alternatif olma yolunda ilerlediğinin bir göstergesi mahiyetinde.

Google Play Müzik uygulamasına son veriliyor

Apple Music ve Spotify gibi dijital müzik platformlarının önüne geçmeyi hedefleyen Google, son dönemlerde YouTube Music’e büyük önem vermiş durumda. Şirket tarafından YouTube Music’e ağırlık verilmesiyle birlikte, Google Play Müzik’in arka planda kaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle ki, 2020 yılı sonu itibarıyla söz konusu platform kullanımdan kaldırılacak.

Google Play Müzik platformundan satın alım yapmış olanlar, Aralık 2021 tarihine kadar Google Takeout ile YouTube Music ya da diğer dijital müzik servislerine aktarım yapabilecekler.