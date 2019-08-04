Google Asistan üçüncü parti uygulamalarda cevap verebilecek

Google Asistan aldığı son güncelleme ile Whatsapp, Messenger gibi üçüncü parti uygulamalardan gelen mesajları okuma ve sesli komutla cevaplama özelliğine kavuştu.

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Google sesli asistan uygulamasına önemli bir güncelleme sundu. Güncelleme ile birlikte Google Asistan üçüncü parti uygulama bildirimleri ile etkileşim kurabilecek. Asistan uygulamasında bildirim erişimine izin veren kullanıcılar; Facebook, Telegram ve Whatsapp gibi uygulamalardan gelen mesajları seslendirebilecek, sesli komutuyla cevaplayabilecek. Android Auto haricinde daha önce desteklenmeyen yenilik artık cep telefonları ve tabletler içinde yayınlandı. ‘Mesajlarımı oku’ komutunu veren kullanıcılar sesli asistanın bildirimlere erişim talebi ile karşılaşacaklar. Uygulamanın bildirim erişim izni kabul edilirse, çalışan uygulama listesinden hangisinin okunmasını istediğinizi sesinizle asistana iletmeniz gerekecek. Sanal asistanın kartlar bölümünde ise mesaj gönderen kişi ve iletisi yer alacak. İleti tarihi ise şu anlık gözükmemekte. Uygulamanın yeniliklerinden faydalanmak isteyen Android kullanıcılar Google Play Store üzerindeki bu bağlantıdan uygulama güncellemesi yapabilir, indirme işlemini gerçekleştirebilirler. Apple cihaz kullanıcılar ise AppStore üzerindeki bu bağlantıdan uygulama güncellemesi yapabilirler.