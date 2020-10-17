Google Asistan Sürüş Modu, bazı kullanıcılara sunuldu

I/O 2019 etkinliğinde Asistan için Sürüş Modu özelliğini tanıtan Google, bu özelliği nihayet kademeli olarak bazı Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Yeni özelliğin akıllı telefonlardaki Android Auto uygulamasının yerini alması bekleniyor.

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Google Asistan Sürüş Modu netleşmeye başladı

Geçtiğimiz haftalarda Google’ın Haritalar’ı sürücüler için daha basit ve kullanışlı bir uygulama yapabilmek adına yürüttüğü çalışmalar gün yüzüne çıkmıştı. Google geliştiricilerinin yepyeni bir navigasyon arayüzüyle birlikte Asistan’la destekleyeceği yeni özellik bugün bazı Android kullanıcılarında görüldü.

XDA Developers ekibinin keşfettiğine göre, yeni navigasyon kullanıcı arayüzü Google Pixel 4, LG Velvet ve ASUS ZenFone 7 Pro dahil birçok cihaza yayınlanmış durumda. Ayrıca Google, bu navigasyon kullanıcı arayüzüyle yeni bir ayarlar sayfasını da kullanıma sunuyor.

XDA ekibinin paylaştığı ekran görüntülerinden de anlaşılacağı üzere, Google Haritalar’ın “Navigasyon ayarları” içindeki “Google Asistan ayarları” bölümünde yeni bir “Sürüş modu” ayarı yer alıyor. Daha önce bu kısmın açıklamasında “Google Asistan ayarları” yazıyordu ve buraya dokunmak yalnızca Google Asistan’ın genel ayarlar sayfasını açıyordu.

Güncellemeden sonra Google Asistan ayarlarına dokunulduğunda ise sürüş modunun yer aldığı yepyeni bir ayarlar sayfası açılıyor. Ayrıca Google I/O 2019’da gösterilen Google Asistan’ın Sürüş Modu arayüzü, son haftalarda bazı kullanıcılar için piyasaya sürülenlere kıyasla çok farklı görünüyor. Google muhtemelen hala arayüzde belirli testler yürütüyor ve testler bittikten sonra da tüm kullanıcılar için Sürüş Modu’nu sunacak.