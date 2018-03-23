Google Asistan üzerinden para gönderme devri başladı!

Google Asistan üzerinden para gönderme devri başladı!

23 Mart, 2018 Akıllı Telefonlar, Uygulama, Yapay Zeka 0 yorumlar

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Google’ın yapay zekaya sahip asistanı Google Asistan gelişmeye devam ediyor. Son olarak yine Google tarafından geliştirilen ödeme sistemi Google Pay ile entegrasyonunu tamamlayan söz konusu Asistan ile artık sadece telefonunuza konuşarak para göndermek mümkün olacak.

Google Asistan ile para gönderme devri!

Google Asistan ile para gönderme

“Ali’ye 100 TL gönder” veya “Annemden 50 TL iste” gibi komutlara cevap özelliği ile Android’e bir kolaylık daha eklenmiş oldu. Para talep ya da gönderme tamamen ücretsiz olarak yapacak Asistan, sadece Android cihazlarda değil, iOS cihazlarda da geçerli olacak. Transferde karşı tarafta Google Pay hesabı olmasa da transfer yapabilecek olan sistemfazlasıyla ilgi görecek gibi görünüyor.

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