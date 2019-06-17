Google Asistan nereye park ettiğinizi otomatik algılayacak

Google Asistan, Haritalar uygulaması ile birlikte nereye park ettiğinizi algılayabilecek. Teknoloji devinin bu hamlesi, yapay zeka teknolojilerini fazlasıyla önemsediklerini gösteriyor.

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Google Asistan ile arabanızı kolayca bulabileceksiniz

Google, Asistan servisine birçok kullanıcıyı memnun edebilecek bir özelliği dahil etti. Yabancı bir yere gitmiş olduğumuz zaman gittiğimiz yeri fazla tanımadığımızdan ötürü kaybolabiliriz. Bunun yanında araçlarımızın yerini unutabilir ve uzun uzun aracımızı aramakla vakit kaybederiz. Bu nedenle Google, Asistan uygulaması ile birlikte çalışabilecek olan aracınızı park ettiğiniz yeri otomatik kaydedebilecek olan sistemi hayata geçiriyor.

Google, 2014 yılında Haritalar uygulamasına bu özelliği getirmiş ancak kaynaklanan bazı sorunlardan ötürü bu özelliği kaldırmak durumunda kalmıştı. Ancak önümüzdeki günlerde gelecek olan güncellemelerle birlikte Asistan hizmeti ile birlikte çalışabilecek olan bu sistem Haritalar uygulamasına eklenecek.

Çalışma prensibi ise cihazınızın konumunu kullanarak ne zaman sürmeye başladığınızı ve ne zaman durduğunuzu algılayıp park ettiğiniz konumu kayıt edebiliyor. Yapay zeka ile çalışan bu sistemin her zaman doğru çalışma ihtimali yok ama en azından cihazınızın konumu hakkında kabaca bir fikre sahip olursunuz. Bununla birlikte park ettiğiniz konuma yakın yerleri hatırlıyorsanız da aracınızı bulma ihtimaliniz artar. Otomatik algılamaya güvenmiyorsanız kendiniz Haritalar uygulaması üzerinden park ettiğiniz konumu kayıt edebilirsiniz. Günün sonunda kayıt ettiğiniz yere komut vererek ya da manuel olarak rota oluşturup aracınızın yanına hızlıca ulaşabilirsiniz.