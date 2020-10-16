Google Asistan, 2020 model Samsung Akıllı TV’lere geliyor

Akıllı telefonlardan tüm akıllı ekranlara kadar her yerde kullanılabilen Google Asistan uygulamasının, 2020’de çıkan Samsung Akıllı TV modellerine sunulacağı açıklandı. Destek ilk olarak ABD’de, ardından başka ülkelerde hayata geçecek.

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2020 model Samsung Akıllı TV’lere Google Asistan geliyor

Samsung’un akıllı TV’leri Android TV (yakında Google TV olacak) temelli olmadığından dolayı şimdiye kadar Samsung, akıllı televizyonlarında ses kontrolünü kendi Bixby platformuyla sağlıyordu. Samsung tarafından paylaşılan duyuruya göre bu durum değişecek.

Samsung, 2020 model Akıllı TV’leri için Google Asistan desteğini kullanıma sunmaya başladığını ifade etti. Yani böylelikle, televizyonun ses kontrol işlevlerini tamamıyla Google Asistan’la yapabileceksiniz.

Samsung, uyumlu TV’lerin listesini de paylaştı:

2020 8K ve 4K OLED TV’ler

2020 Crystal UHD TV’ler

2020 Frame ve Serif TV’ler

2020 Sero ve Terrace TV’ler

Google Asistan desteği sayesinde televizyonunuzda kumandayla yapmak zorunda kaldığınız her şeyi sadece sesle yapabileceksiniz. Örneğin korku kategorisindeki filmleri arayabilir veya belirli bir oyuncunun olduğu filmleri bir çırpıda bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra akıllı ev ekosisteminiz varsa bu ekosisteme dahil olan cihazlarınızı kontrol etmek için de Google Asistan’ı kullanabilirsiniz.

Samsung, yukarıda listelenen Akıllı TV modelleri için Google Asistan’ı şu andan itibaren ABD’de kullanıma sundu. ABD’nin yanı sıra bu yılın sonlarında ise Samsung, diğer pazarlarda da Asistan’ı kullanıma sunacak.