Akıllı TV
Google Asistan, 2020 model Samsung Akıllı TV’lere geliyor
Akıllı telefonlardan tüm akıllı ekranlara kadar her yerde kullanılabilen Google Asistan uygulamasının, 2020’de çıkan Samsung Akıllı TV modellerine sunulacağı açıklandı. Destek ilk olarak ABD’de, ardından başka ülkelerde hayata geçecek.
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2020 model Samsung Akıllı TV’lere Google Asistan geliyor
Samsung’un akıllı TV’leri Android TV (yakında Google TV olacak) temelli olmadığından dolayı şimdiye kadar Samsung, akıllı televizyonlarında ses kontrolünü kendi Bixby platformuyla sağlıyordu. Samsung tarafından paylaşılan duyuruya göre bu durum değişecek.
Samsung, 2020 model Akıllı TV’leri için Google Asistan desteğini kullanıma sunmaya başladığını ifade etti. Yani böylelikle, televizyonun ses kontrol işlevlerini tamamıyla Google Asistan’la yapabileceksiniz.
Samsung, uyumlu TV’lerin listesini de paylaştı:
- 2020 8K ve 4K OLED TV’ler
- 2020 Crystal UHD TV’ler
- 2020 Frame ve Serif TV’ler
- 2020 Sero ve Terrace TV’ler
Google Asistan desteği sayesinde televizyonunuzda kumandayla yapmak zorunda kaldığınız her şeyi sadece sesle yapabileceksiniz. Örneğin korku kategorisindeki filmleri arayabilir veya belirli bir oyuncunun olduğu filmleri bir çırpıda bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra akıllı ev ekosisteminiz varsa bu ekosisteme dahil olan cihazlarınızı kontrol etmek için de Google Asistan’ı kullanabilirsiniz.
Samsung, yukarıda listelenen Akıllı TV modelleri için Google Asistan’ı şu andan itibaren ABD’de kullanıma sundu. ABD’nin yanı sıra bu yılın sonlarında ise Samsung, diğer pazarlarda da Asistan’ı kullanıma sunacak.
Akıllı TV
Sony Android TV modelleri, Apple TV desteği kazanıyor!
Apple TV içeriğinden faydalanmak isteyen Android TV kullanıcıları için müjdeli haber geldi. Gelen bilgilere göre bazı Sony Android TV modelleri Apple TV desteği kazanıyor. Yıl sonuna dek uygulamayı destekleyen model sayısı artacak.
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Yakın zamanda Chromecast’ler ile tanıtmış olduğu Google TV atağıyla Google, Android işletim sistemi barındıran televizyonları daha efektif kullanmayı hedefliyor. Ancak bu alanda uzun zamandır bulunan ve deneyim sahibi olan Apple, Android TV kullanıcılarının da platformundan istifade etmesini istiyor. Uzun süredir Android tarafında beklenen Apple TV uygulaması, artık kullanıma sunuluyor. Şimdilik uygulama sadece Sony Android TV modelleriyle sınırlı.
Dolby Atmos ve 4K HDR desteğiyle geliyor
Android tarafında herhangi bir uygulaması bulunmayan Apple TV, Sony kullanıcılarına öncelik vererek Android TV platformuna giriş yapıyor. Halihazırda Sony TV sahipleri, AirPlay üzerinden Apple TV içeriğini TV ile paylaşarak en azından yayınları görüntüleyebiliyorlardı. ABD’de ilk atağı için Sony X900H serisini seçen Apple, güncelleştirmeyle beraber televizyona Apple TV uygulamasını dahil edecek. Android Police’da yer alan habere göre ilk kez bir Android TV serisinde, Dolby Atmos ve 4K HDR destekli olarak Apple TV içerikleri izlenebilir hale gelecek.
Yıl sonuna dek destekleyen cihaz sayısı artacak
Apple ile işbirliği içinde olan Sony, X900H serisi haricinde 2018 ve 2019 model bazı cihazların ve 2020 model bütün cihazların Apple TV desteğine yıl sonuna dek kavuşacağını belirtiyor. Apple TV’de yer alan onlarca kaliteli içeriğe erişmek konusunda sıkıntı yaşayan geniş Android TV kitlesi, Chromecast de dahil olmak üzere hiçbir şekilde uygulamaya erişemiyordu. Bu adımla beraber Apple TV, yavaş yavaş Android kullanıcıları için de kullanılabilir hale gelecek. Şimdilik yola Sony ile devam eden Apple’ın, ilerleyen süreçte hangi markalarla çalışacağı ve hangi cihazların destek kapsamına gireceği hakkında bir paylaşımını bulunmuyor.
Akıllı Ev
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisini gösterdi!
Xiaomi, Ultra Geniş Bant (UWB) teknolojisi ile akıllı cihaz kontrolünde yapacağı yenilikleri gösteren bir video yayımladı. İlk olarak Mi 10 5G modeli ile sunulan teknoloji sonraki modellere de gelecek.
UWB teknolojisi, veri aktarımı için yüksek bant genişliği sunmasının yanı sıra cihazlar arasındaki mesafe ve konumun doğru hesaplamasını sağlayarak akıllı ev cihazları ile etkileşim şeklimizi değiştirmeyi vaat ediyor.
Haberimizin devamında bulunan videoda da gördüldüğü gibi söz konusu teknoloji, akıllı telefonlarımızın işaret ettiğimiz cihaz ile etklişime geçmesine izin veriyor. Fan kontrolü için basit açma ve kapama komutlarını sunan arayüz, hoparlör ile etkleşime geçildiğinde oynatma kontrollerini kullanıcıya sunuyor.
Oldukça sezgisel şekilde çalıştığı görülen teknoloji ile evde bulunan tüm cihazların kontrolünü akıllı telefon üzerinden rahatlıkla yapmak mümkün. Yön verileri konusunda da şaşırtıcı derecede doğruluk payı olduğu görülen teknoloji +/- 3 derece hata payı ile çalışabiliyor.
UWB teknoljisi ile sağlanan mesafe verileri, akıllı kilit mekanizmalarının yakınlık derecenize göre açık veya kapalı şekilde konumlanmasını da güvenli şekilde sağlayabilecek. Söz konusu sistemler daha önce Bluetooth tabanlı verilerle de kullanılmıştı. Fakat Bluetooth üzerinden sağlanan mesafe verilerinin oldukça düşük hassasiyetli olması kilit sistemlerini de güvenliksiz hale getiriyordu. UWB ile akıllı telefonlarımız araçlarımız için güvenli birer anahtara dönüşebilecek.
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Xiaomi dışında UWB teknolojisini akıllı telefonlarına dahil edecek bir diğer marka ise Samsung. Firma söz konusu teknolojiyi ilk olarak Samsung Galaxy Note 20 Ultra modeline ekledi. Firma yaptığı demoda araçlarla etkileşimde bulunmak ve kaybettiğiniz birine SmartThings Find uygulamasında sunulan AR desteği ile yönlendirilmek gibi özellikler üzerinde durmuştu.
Xiaomi ve Samsung’un UWB teknolojisini NXP yongaları ile sağladığını da belirtelim.
Akıllı TV
Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıtacak!
Akıllı telefon pazarında başarı elde ettikten sonra akıllı televizyon pazarına yönelen son firma Oppo. Şirket son birkaç aydır bu konuda ipuçları veriyordu ve bugün de ilk akıllı televizyonlarını 19 Ekim’de Çin’de düzenlenecek olan özel bir etkinlikle tanıtacaklarını duyurdular.
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İki yeni Oppo televizyon yolda
Sızdırılan raporlara göre şirket haftaya düzenleyeceği etkinliğinde en azından iki akıllı televizyon tanıtacak. A65U0B00 ve A55U0B00 model numaralarına sahip televizyonlar isimlerinden anlaşılabileceği üzere 65 inçlik ve 55 inçlik ekranlarla gelecek. Çin’in 3C adlı sertifika platformunda görülen her iki cihaz da QLED 4K panellerle çözünürlük konusunda da belirli bir standardın üstünde yer alıyor.
Yukarıdaki yayımlanan ‘posterde’ cihazlarla ilgili herhangi bir özellik öne çıkmazken elde edilen bilgilere göre her iki televizyon da pop-up özçekim kameralara sahip olacak. Bu kameraların yerleştirilme sebebi veya kullanım amaçlarının ne olacağı bilinmezken oldukça yenilikçi bir değişiklik. Her iki televizyonun da oldukça ince çerçevelere ve 120 Hz yenileme hızına sahip olması da beklenen özellikler arasında.
19 Ekim’deki tanıtıma bir hafta kalmışken Oppo’nun yeni televizyonlarıyla ilgili elimizdeki tüm bilgiler bunlar. Önümüzdeki günlerde şirketin farklı paylaşımlarla bazı özellikleri öne çıkarması bekleniyor.