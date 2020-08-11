Apple Watch için Google Maps uygulaması geliyor

Apple Watch için Google Maps uygulaması nihayet sunuluyor. Google’ın açıkladığına göre şirketin harita ve navigasyon uygulaması Google Maps, hem Apple Watch hem de CarPlay gibi farklı Apple ürünlerinde yer alacak.

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Apple Watch için Google Maps neler sunacak?

Açıklanan bilgilere göre Google Maps‘in iOS sürümüne benzeyecek olan saat uygulaması ile kullanıcılar bisiklet, otobüs, tren, araç veya yürüme seçenekleri ile yol talimatları alabilecek. Ayrıca tabii ki tahmini varış sürelerini görebilecek ve kaydedilen hedefleri kullanırken adım adım talimatlar da alabilecek. Kullanıcılar iPhone gibi bir başka cihazdan başlattıkları navigasyona, direkt olarak Apple Watch’ları üzerinden devam edebilecek.

CarPlay desteğiyle beraber ise kullanıcılar uygulamadan çıkmadan şarkı değişimi, şarkı oynatma veya durdurma gibi özellikleri kullanabilecek. Ayrıca CarPlay ekranında harita talimatları devam ederken podcastleri, sesli kitapları veya takvim randevularında arama yapılabilecek.