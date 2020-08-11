Giyilebilir Teknoloji
Apple Watch için Google Maps uygulaması geliyor
Apple Watch için Google Maps uygulaması nihayet sunuluyor. Google’ın açıkladığına göre şirketin harita ve navigasyon uygulaması Google Maps, hem Apple Watch hem de CarPlay gibi farklı Apple ürünlerinde yer alacak.
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Apple Watch için Google Maps neler sunacak?
Açıklanan bilgilere göre Google Maps‘in iOS sürümüne benzeyecek olan saat uygulaması ile kullanıcılar bisiklet, otobüs, tren, araç veya yürüme seçenekleri ile yol talimatları alabilecek. Ayrıca tabii ki tahmini varış sürelerini görebilecek ve kaydedilen hedefleri kullanırken adım adım talimatlar da alabilecek. Kullanıcılar iPhone gibi bir başka cihazdan başlattıkları navigasyona, direkt olarak Apple Watch’ları üzerinden devam edebilecek.
CarPlay desteğiyle beraber ise kullanıcılar uygulamadan çıkmadan şarkı değişimi, şarkı oynatma veya durdurma gibi özellikleri kullanabilecek. Ayrıca CarPlay ekranında harita talimatları devam ederken podcastleri, sesli kitapları veya takvim randevularında arama yapılabilecek.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Redmi 9 ve yeni AIoT cihazlarını Türkiye’de tanıttı!
Xiaomi, Türkiye’de Redmi 9 ile birlikte Mi Smart Band 5, Mi True Wireless Earphones 2 Basic ve Mi TV Stick gibi birçok AIoT ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.
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Redmi 9: 6.53 inç ekran, Helio G80, 5020 mAh batarya ve dahası!
Redmi ailesinin giriş segmentteki yeni üyesi olan Redmi 9, aynı zamanda Redmi ailesi içerisinde çok amaçlı dört kamera kurulumuna sahip ilk telefon olma ünvanına sahip. Redmi 9; hızlıca kare yakalamak, geniş açı grup çekimi yapmak ve güzel portreler için iddalı özellikler vadediyor.
Bununla birlikte Redmi 9 modelinde, 6.53 inç Full HD+ Dot Drop ekran bulunurken, yer alan ekran TÜV Rheinland Low Blue Light (Düşük Mavi Işık) sertifikasına da kullanıcılarına sunuyor. Yonga seti tarafında, MediaTek’in Helio G80 SoC yongasına yer verilirken, batarya kanadında yüksek kapasiteyle taçlandırılmış 5020 mAh’lik bir batarya görüyoruz. Aynı zamanda bu batarya, 18W hızlı şarjı desteklemekte.
Cihazın genel tasarımına baktığımızda, Note 9 ailesinden aşina olduğumuz renkli tasarım ve parmak izi tutmayan dalgalı doku kullanılmış. Parmak izi sensörü ise, Redmi Note 9 modelinde olduğu gibi akıllı cihazın arka tarafına konumlandırılmış.
Redmi ailesinin imzası haline gelen IR blaster (Infrared alıcı), 3.5 mm kulaklık girişi, çift SIM kart girişi ve ek microSD kart yuvası da, cihazımızın diğer detayları arasında yerini alıyor.
Redmi 9 üç renk seçeneğiyle satışta olacak: Karbon Grisi, Okyanus Yeşili ve Gün Batımı Moru. 3GB+32GB sürümü 2.799 TL ve 4GB+64GB sürümü 2.999 TL fiyat etiketine sahip olan Redmi 9’un ağustos ayında satışa sunulması bekleniyor.
Xiaomi Mi Smart Band 5: Daha büyük ekran ve PPG destekli gelişmiş nabız ölçer!
Mi Smart Band 5, içerdiği 1.1 inç renkli AMOLED ekranla görüntü alanını önceki modele kıyasla yüzde 20 artırıyor. İçerisinde 65 dinamik ekran stili bulunan bileklik, istek dahilinde mağaza üzerinden yenileri de alınabiliyor.
5 ATM suya dayanıklılık sertifikasına sahip Mi Smart Band 5, havuzdan piste ya da sörften duşa kadar her türlü alanda kullanılabiliyor. Mi Smart Band 5; salon bisikletinden, ip atlamaya kadar 11 egzersiz moduna kadar destekliyor. Spor özelliklerinin yanı sıra, PPG nabız ölçeri ile önceki modele nazaran yüzde 50 daha doğru sonuç veriyor. Bu sayede kalp sağlığı ve aynı zamanda uyku durumu, stres seviyesi ve aylık periyotu, daha kolay gözlemleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, ek olarak tüm bilgileri bir araya toplayıp sağlık seviyesinin kolayca anlaşılmasını sağlayan Kişisel Aktivite İstihbaratı (PIA) değerini de elde ediyor.
Önceki nesil cihaza göre, Band 5’te artık yeni bir şarj ünitesi kullanılıyor. Sarj zamanı geldiğinde cihazın banttan çıkarılması artık gerekmiyor. Manyetik arka kısım kullanılarak kolayca şarj ünitesine yerleştirilebilir durumda.
Mi Smart Band 5, 20 Temmuz tarihinden itibaren Hepsiburada üzerinden 329 TL fiyat etiketiyle satışta olacak. Kullanıcılar, 17-25 Temmuz tarihleri arasındaki ön sipariş döneminde indirimli fiyat olan 299 TL’den akıllı bilekliği satın alabilecekler.
Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic: Tam şarjla 5 saat kesintisiz kullanım vadediyor!
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, kulak içi algılama sensörü ile çıkarıldığı anda müziği otomatik olarak durduruyor. Gelişmiş SBC/AAC codec’lerine de destek veren TWS kulaklık, ek şarj işlemiyle toplamda 20 saat batarya ömrü sunuyor.
Mi True Wireless Earphones 2 Basic, 20 Temmuz tarihinde 249 TL fiyatla satışta olacak.
Xiaomi Mi TV Stick: Cep boyutunda Mi Box deneyimi!
Cebe sığan boyutlardaki Mi TV Stick; Android TVTM, Dolby ve DTS çevresel ses desteği, bütünleşik Google Asistan ve Chromecast ile Mi Box’ın sunduğu tüm özellikleri destekliyor. Dört çekirdekli işlemci, 1 GB RAM ve 8GB depolama ile gelen medya oynatıcısı özel tuşlara sahip Bluetooth uzaktan kumandayla geliyor. Kumanda sayesinde Google Asistan, Netflix ve Prime Video arasında geçiş sağlanabiliyor.
319 TL fiyata sahip Mi TV Stick, 20 Temmuz tarihinde Hepsiburada’da satışa sunulacak.
Apple
Apple Glass konsepti, ilginç özellikleri ile şaşırtıyor!
Apple’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı akıllı gözlük modelini önümüzdeki yıl duyurmak için hazırlandığı biliniyor. Hayran çalışması olan Apple Glass konsepti ise bu tarz bir ürüne neden ihtiyaç duyulduğuna dair ilginç detaylar sunuyor!
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Apple Glass Concept’ten hayatı kolaylaştıran özellikler!
Hacker34 adlı bir YouTube kullanıcısı tarafından oluşturulan konsept gözlük, Apple’ın bu alanda neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Tasarımı normal bir gözlükten farksız olan ürünün üzerinde çift çekirdekli Apple G1 yongası olduğu belirtiliyor. Bu yonganın da tıpkı gözlüğün kendisi gibi hayali olduğunu belirtelim. Çerçevenin üzerine mikrofonun yanı sıra LiDAR, ışık ve hassasiyet sensörleri yerleştirilirken, gözlük camı ise bir çift şeffaf Retina ekrandan oluşuyor.
Apple Glass konseptinin iPhone bağlantısı tıpkı AirPods gibi animasyon eşliğinde sağlanıyor. glassOS işletim sistemine sahip olan konsept gözlüğün kullanımı ise jest ve göz bebeğinin hareketleri ile sağlanıyor. Arama yanıtlama, bildirim görüntüleme gibi işlevler şeffaf ekran yapısı sayesinde doğrudan gözünüzün önüne geliyor. Ancak Apple’ın deneyimli olduğu artırılmış gerçeklik (AR) konusundaki hünerleri yol tarifi ve “iPhone’umu Bul” işlevinde ortaya çıkıyor. Bu iki özellikte istenen konum, kullanıcının dikkati dağılmadan ekran üzerine yansıtılıyor. Dolayısıyla kaybolan bütün akıllı nesnelerin kolay bir şekilde bulunabilmesi söz konusu olabilir.
Konsepti tasarlayan tasarımcı, Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’a ithafen “Steve Jobs Edition” adlı özel bir versiyon bile düşünmüş. Bu versiyonda gözlüğün çerçeve ve ekran yapısı Jobs’ın gözlüğüne birebir benzetilmeye çalışılmış. Tahminlere göre gerçek Apple Glass ise en erken önümüzdeki yıl ortaya çıkacak. 500 dolar bandında fiyat etiketi bulunması beklenen akıllı gözlüğün Google Glass’a kıyasla nasıl performans sergileyeceğini ise tanıtım dönemindeki tepkiler gösterecek.
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch 3 fiyatı sızdırıldı!
Samsung yeni akıllı saati Galaxy Watch 3‘ü çıkarmaya hazırlanıyor. Firmanın yeni akıllı saatinin teknik özelliklerinden sonra fiyatı da sızdırıldı.
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Galaxy Watch 3 muhtemel fiyatları sızdırıldı!
Samsung amiral gemisi akıllı saati diyebileceğimiz Galaxy Watch serisine üçüncü cihazı eklemeye hazırlanıyor. Daha önceden bazı teknik özellikleri ve görselleri sızdırılan cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Evan Blass isimli sızıntılarıyla ünlü bir Twitter kullanıcısı şimdi de cihazın muhtemel versiyonlarını ve fiyat aralığını takipçileri ile paylaştı. Beş farklı 45 mm‘lik modelden ve dört farklı 41 mm‘lik modelden bahseden Evan Blass, bir takipçisinden gelen fiyat soruna 400 ile 600 dolar yanıtını verdi.
Beş farklı 45 mm‘lik modelin ayrımı, malzeme kalitesi, rengi veya bluetooth özelliğine göre yapılırken, aynı kıyaslama 41 mm boyutundaki model için de geçerli. Bronz, gümüş ve siyah renkler ile bizleri karşılayacak cihazlar, titanyum veya paslanmaz çelik ile gelecek. Teknik özellikleri daha önce ortaya çıkan Galaxy Watch 3, 1 GB RAM 8 GB depolama alanı ile bizleri karşılamakta. Öte yandan IP68 sertifikasına sahip olacak cihazın Bluetooth 5.0 özellikli olacağı öğrenildi. İşin fiyatlandırma kısmına gelirsek titanyum ve LTE özellikli versiyonun daha pahalı olması bekleniyor. Temmuz ayında yeni nesil Galaxy Buds ile tanıtılması beklenen cihazlar hakkında neredeyse her şeyi öğrenmiş bulunmaktayız. Bakalım Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch 3 ile beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.