Google, Apple’ın Yonga Tasarımcısını Transfer Etti

Google, yonga setlerini tasarlama planlarını sürdürmeye devam etmek için, Apple’ın en iyi çip tasarımcılarından birini transfer etti

Kendi özel işlemcilerini yaratma hedefinin bir parçası olarak Google, eski Apple yonga tasarımcısı John Bruno’yu, işe aldı. Bruno, Google’a katılmadan önce, iPhone ve iPad işlemcilerinin rekabetin bir adım önünde olmasını sağlamaktan büyük ölçüde sorumlu olan Apple silikon rekabet analizi ekibini yarattı ve yönetti.

Gelen bilgilerde Bruno’nun Google bünyesindeki görevinin henüz duyurulmadığı ve Linkedin sayfasında sadece Apple’da aldığı görev olan “Sistem Mimarı” bilgisi yer alıyor.

Daha İyi Donanım

Google’ın Bruno ile ilgili planları henüz belli değilken bu transfer firmanın geliştireceği yeni cihazlarda daha iyi donanım üretme planlarıyla ilgili olacak gibi görünüyor. Google cihazları arasında özel tasarlanmış yonga kullanan sadece Pixel 2 ve içerisinde yer alan ve cihazın yüksek kaliteli kamerasına destek olmak için tasarlanmış olan Visual Core görüntü işleme yongası bulunuyor.

Bruno’nun Apple bünyesinde yaptığı iş, gelecekteki Google cihazları için özel bir işlemci geliştirileceği fikrini akıllara getirirken farklı alanlar için özelleştirilmiş yonga üzerinde de çalışıyor olabilir.

Öte yandan Google’ın donanım kadrosunu geliştirmesi, daha iyi cihazlar üretebilmesine olanak sağlarken nexus ve pixel serilerinde firmayı oldukça yoran donanım sorunlarının da azalmasına yardımcı olacaktır.