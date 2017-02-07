Google, Android Uygulamaları için Çin Merkezli Bir Partner Buldu

Google’ın Çin’deki varlığı şu anda kısıtlı ve aslında bu problem ülkenin sıkı kontrol mekanizmalarından dolayı bir çok teknoloji devinin başını ağrıtıyor.

Ancak Google’ın Çin’de ki Play Store’u için NetEase bir çözüm olabilir. Henüz kesin bir şey olmasa da NetEase büyük bir ihtimalle teknoloji devinin partneri olacak. Alphabet’in yöneticilerinden Eric Schmidt daha önce firma ile hükümet arasında yer alacak ve yardımcı olacak bir partner firmanın düşünülebileceğini açıklamıştı.

Bu partnerlikle beraber şirket Play Store’u ülkede aktif hale getirebilir. Geçtiğimiz günlerde Apple da Çin’de ki App Store’dan bazı sansür politikalarından dolayı bazı uygulamaları kaldırmıştı. Hükümet özellikle batı kültürüne pek sıcak bakmıyor.

Ülke de Play Store olmadığı için şirketin uygulamalar üzerinde çok az bir kontrolü var. Alibaba ve Tencent gibi üçüncü parti mağazalar ise bir numaralı uygulama kaynakları. Ülke çok büyük olduğu için buradaki potansiyel bir çok büyük teknoloji firmasının ağzının sularının akmasına neden oluyor. Microsoft ülkeye girebilmek için Çin’in arama motoru devi Baidu ile partnerlik kurmak zorunda kalmıştı.