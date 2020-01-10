Haber
Google, Android telefonlar için varsayılan arama motoru olmayacak!
Google, Avrupa Birliği için yeni Android kullanıcılarına istedikleri arama motorunu belirleyebilecekleri bir ekran sunacak. Bu durum Google’ın artık Android’deki varsayılan arama motoru olmayacağı anlamına geliyor.
Firma 2018 yılında, Avrupa Komisyonu’ndan aldığı 4,34 milyar dolarlık para cezasının ardından dersini almış gibi görünüyor ve bu sebepten Android kullanıcılarına özgür bir şekilde istedikleri arama motorunu seçme konusunda alternatifler sunuyor. Seçim ilk kez kurulumu yapılan Android telefonlarda yeni bir ekran olarak kullanıcılara yansıyacak.
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Bu ekranda bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, mevcut üç alternatif arasından Google’dan farklı bir seçim yapılabilecek. Olumlu bir gelişme olarak yansıyan bu haber, Google’ın diğer alternatif arama motorlarını açık artırma sistemiyle seçmesiyle olumsuz bir hal alıyor. Açık artırma sürecinde, her ülkede minimum bir başlangıç fiyatı oluyor, buna ek olarak en iyi fiyatı sunan üç arama motoru, 1 Mart’tan itibaren yeni karşılama ekranında Google’a eşlik ediyor.
Yapılan açıklamada şu günlerde Google ile rekabet halinde olan DuckDuckGo adlı arama motoru açık artırmanın en büyük kazananı olarak belirtildi. Açık artırmayı kazanan arama motorları, tüm Avrupa ülkelerinde Android için Google ile birlikte sunulan arama motorları kısmında yer alacak ve kullanıcılara seçim hakkı tanınacak. Kazançlarını bağış olarak kullanan birçok arama motoru bu duruma çoktan itiraz etmiş durumda, bakalım ilerleyen günlerde Google yine bu seçiminden dolayı bir sorun yaşayacak mı?
Giyilebilir Teknoloji
Samsung Galaxy Watch Active 2’ye yeni güncelleme kapıda!
Samsung Galaxy Watch Active 2, geçtiğimiz sene tanıtılan, firmanın son çıkardığı akıllı saat modellerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Cihazın EKG çekme özelliği mevcut olsa da hala Samsung tarafından aktifleştirme çalışmaları sonuçlanmadı.
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Watch Active 2 modeline maalesef ki hala EKG ve fall dedection (düşme tespit) etmek özelliği gelmiş değil. Cihazlara halihazırda gönderilen güncelleme de bu özellikle ilgili değil maalesef.
TizenHelp’e göre gönderilen yazılım güncelleştirmesi Kuzey Kore ve Almanya’daki Active kullanıcılarına gönderilmeye başlandı bile. Yeni yazılımın versiyonu da R820XXU1BTA1 olarak belirlenmiş. İçerisinde bir takım yenilikleri barındıran yükseltme Watch Active 2’ye yeni özellikler kazandıracak.
Yakın zamanda Türkiye’deki kullanıcılara da açılması beklenen yazılımla ilgili Whatsapp’tan mesaj gönderme fonskiyonları geliştirilmiş. Önceki güncelleme de Whatsapp kullanıcılarına saat üzerinden mesaj gönderilebildiği gibi, yeni gelecek iyileştirmelerle beraber fotoğraf ikonuna tıklayarak fotoğraf çekip göndermeniz de mümkün hale gelecek.
Saatin ekranı biraz küçük olduğundan dolayı, fotoğraf görüntüleme işlemleri oldukça zor yapılabiliyor. 40 mm ve 44m versiyonları bulunan saati Samsung Store üzerinden 2000TL seviyesinden başlayarak satın almanız mümkün.
Genel
Yeni MIUI 12 arayüzü yıl sonunda gelecek!
Geçtiğimiz yıl MIUI 11 arayüzünü kullanıcılara sunan Xiaomi, bu yıl sonunda MIUI 12 arayüzünü de yayınlayacağını doğruladı. Şirket arayüzün yeni sürümünü önceden yaptığı gibi yıl başında açıklayarak ivme kazanmasını sağlayacak. Ek olarak şirket sürüm onayıyla beraber herhangi bir detay açıklamadı ancak arayüzün siyah bir arkaplana sahip logosunu bizlerle paylaştı.
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MIUI ilk olarak 2010 yılında piyasaya sürüldü, şirket mobil işletim sistemi arayüzünü o günden bu yana yaklaşık 444 haftadır sürekli olarak güncelliyor. Xiaomi kullanıcı arayüzünün 10. yıl dönümünde gelecek olan MIUI 12 sürümünün, yeni ve etkileyici özelliklerle birlikte farklı bir tasarıma sahip olması bekleniyor. Son zamanlarda şirket bünyesinde çalışan bir geliştiricinin aktardığı bilgiye göre, Xiaomi global olarak karanlık mod desteğini MIUI 12 ile beraber kullanıcılara sunacak.
Yakın zamanda dağıtımına başlanan MIUI 11, popüler bir işletim sistemi sürümü olarak Xiaomi tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Görsel açıdan başlayarak, daha yumuşak simgeler, sistem genelinde kullanılabilen bir karanlık mod, yeni ve geliştirilmiş her zaman açık ekran gibi özelliklerle sunulan sürüm beraberinde gelen animasyonlar ve bildirim sistemiyle de kullanıcıların favorisi haline gelmişti.
Basın Bülteni
Türk Telekom’dan, İstanbul Havalimanı’na gidenlere ücretsiz WiFi!
Türk Telekom, İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden herkese ücretsiz WiFi vereceğini açıkladı. Hizmet, İGA’yı koşulsuz şartsız ziyaret eden herkes için geçerli olacak.
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Türk Telekom, günlük 200 binden fazla yolcuya ev sahipliği yapan, dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük yolcu terminali olan İstanbul Havalimanı’na dünyanın dört bir yanından gelecek misafirlerin, burada çalışanların ve tüm ziyaretçilerin yararlanması için, İstanbul Havalimanı’na konumladığı 5 bine yakın erişim noktası ile, Türkiye’nin kapalı alandaki en büyük Wi-Fi şebekesini kurdu.
Türk Telekom, abonesi olsun ya da olmasın herkesin yararlanabileceği WiFi hizmetini İstanbul Havalimanı’nın her köşesinde 1 saat ücretsiz olarak sunuyor.
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, yaptığı açıklamalarda, “Kullanıcıların internete istediği yerde, istediği zamanda ve istediği cihazdan erişmesini sağlıyoruz.”
Günlük 200 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapan İstanbul Havalimanı’ndaki yolcuların ve tüm misafirlerin de WiFi internet hizmetinden faydalanmalarını amaçladık.
Teknik destek ekibi ve çağrı merkezi 7/24 hizmet veriyor!
Güçlü altyapısı üzerinden verdiği hizmetler sayesinde uçtan uca çözümler sunan Türk Telekom bu hizmetlerinin en verimli şekilde kullanılması için İstanbul Havalimanı’nda 7/24 teknik destek veren gezici bir de ekip oluşturdu. İstanbul Havalimanı içerisinde Wi-Fi tişörtleriyle dolaşan destek ekip hem kiosk kullanımında hem de internet bağlantısında kullanıcılara destek sağlıyor.