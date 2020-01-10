Google, Android telefonlar için varsayılan arama motoru olmayacak!

Google, Avrupa Birliği için yeni Android kullanıcılarına istedikleri arama motorunu belirleyebilecekleri bir ekran sunacak. Bu durum Google’ın artık Android’deki varsayılan arama motoru olmayacağı anlamına geliyor.

Firma 2018 yılında, Avrupa Komisyonu’ndan aldığı 4,34 milyar dolarlık para cezasının ardından dersini almış gibi görünüyor ve bu sebepten Android kullanıcılarına özgür bir şekilde istedikleri arama motorunu seçme konusunda alternatifler sunuyor. Seçim ilk kez kurulumu yapılan Android telefonlarda yeni bir ekran olarak kullanıcılara yansıyacak.

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Bu ekranda bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, mevcut üç alternatif arasından Google’dan farklı bir seçim yapılabilecek. Olumlu bir gelişme olarak yansıyan bu haber, Google’ın diğer alternatif arama motorlarını açık artırma sistemiyle seçmesiyle olumsuz bir hal alıyor. Açık artırma sürecinde, her ülkede minimum bir başlangıç fiyatı oluyor, buna ek olarak en iyi fiyatı sunan üç arama motoru, 1 Mart’tan itibaren yeni karşılama ekranında Google’a eşlik ediyor.

Yapılan açıklamada şu günlerde Google ile rekabet halinde olan DuckDuckGo adlı arama motoru açık artırmanın en büyük kazananı olarak belirtildi. Açık artırmayı kazanan arama motorları, tüm Avrupa ülkelerinde Android için Google ile birlikte sunulan arama motorları kısmında yer alacak ve kullanıcılara seçim hakkı tanınacak. Kazançlarını bağış olarak kullanan birçok arama motoru bu duruma çoktan itiraz etmiş durumda, bakalım ilerleyen günlerde Google yine bu seçiminden dolayı bir sorun yaşayacak mı?