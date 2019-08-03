Avrupa Komisyonu, Android işletim sisteminde kendi servislerini kullanmaya zorlayıp antitröst yasalarını deldiği gerekçesiyle Google’ı yüklü bir tazminata mahkum etmişti. Bu konuda yasal adımları atmaya başlayan Google, kurulum ekranına arama motoru seçim ekranı getiriyor.

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Android kurulumunda ana arama motorunuzu seçebileceksiniz!

Bilindiği üzere Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda Google ana arama motoru olarak geliyor. Kullanıcılar Play Store’dan başka bir mobil tarayıcı yüklediğinde ise Google’ın diğer servislerini kullanma konusunda sıkıntı yaşıyordu. Komisyonun geçen yıl aldığı karar, Google’a kullanıcılar için alternatif arama motoru ve tarayıcı uygulaması sunma zorunluluğu getirdi.

Avrupa Komisyonu’nun aldığı kararı uygulama konusunda bazı adımlar atılırken, son düzenleme ise telefonların kurulum ekranına gelecek gibi gözüküyor. Buna göre, yeni Android cihazların kurulum ekranına varsayılan arama motoru seçimiyle alakalı bir bilgilendirme adımı eklenecek. Kullanıcılar ise Google ve diğer 3 arama motoru arasından istediğini seçebilecek.

Varsayılan arama motoru ekranında sunulacak seçimleri yerel bazda belirleyecek olan Google, bunun için bir açık arttırma düzenleyecek. Ülke bazında gerçekleşecek açık arttırmaya katılacak olan firmalar, Google’a kullanıcı başı ödeme tekliflerini sunacak. Google da bu tekliflere göre yerel olarak 3 arama motorunu belirleyip Android kurulum ekranına ekleyecek.

Arama motoru şirketlerine bu açık arttırmaya katılmaları için 13 Eylül’e kadar zaman verilmiş durumda. Katılımcılardan istenen temel şartlar ise Play Store’da arama motoruna dair bir uygulama bulunması ve yerel dil desteği olarak belirtilmiş. Son olarak varsayılan arama motoru seçim ekranının 2020’den itibaren yeni Android telefonlara ekleneceğini belirtelim.