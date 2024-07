Google, Pixel 9 ile birlikte yeni yapay zeka aracı olan Google AI paketini tanıtmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellikler, Samsung Galaxy AI ve Apple Intelligence ile birebir rakip olacak. Pixel telefonlar zaten güçlü yapay zeka özelliklerine sahipti, ancak Google AI adı altında sunulan yeni özelliklerle bu yetenekler daha da ileri taşınıyor. İşte Google yapay zeka özellikleri.

Google AI ile Pixel 9 Yapay Zeka Özellikleri Rakipsiz Olacak!

Google AI aracının Google Pixel 9 akıllı telefonlarda sunacağı yeni özellikler arasında Circle to Search, Gemini, Add Me, Pixel Screenshots ve Studio yer alıyor. Circle to Search ve Gemini, halihazırda Pixel cihazlarında bulunansalar da, şimdi Google AI markası altında çok daha güçlü özelliklerle yeniden karşımıza çıkacaklar. Dilerseniz tek tek Google AI özelliklerine bir bakalım.

Add Me, grup fotoğraflarında kimsenin eksik kalmamasını sağlayan bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu özellik, mevcut En İyi Çekim özelliğinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak, farklı grup fotoğraflarını birleştirerek herkesin fotoğrafta yer almasını sağlıyor.

Pixel Screenshots, ekran görüntülerini analiz ederek faydalı bilgiler çıkaran bir özellik olarak dikkat çekiyor. Bu özellik, Microsoft’un Windows 11’deki Recall özelliğine benzer şekilde çalışıyor, ancak gizliliğinize daha fazla saygı gösteriyor. Manuel olarak yakaladığınız ekran görüntülerinden metin ve URL bilgilerini çıkararak bunları kaydediyor.

Studio özelliği ise, kullanıcıdan gelen metin girdilerine dayalı olarak çıkartmalar, resimler, duvar kağıtları ve daha fazlasını oluşturan bir yapay zeka uygulaması olarak tanımlanıyor. Bu özellik, kullanıcıların yaratıcılıklarını Google AI desteğiyle daha da geliştirmelerini sağlıyor.

Circle to Search, zaten bildiğimiz bir özellik. Ekrandaki herhangi bir nesneyi daire içine alıyorsunuz ve bu özellik sizin için ekrandaki görseli arıyor. Örneğin çok beğendiğiniz bir arabanın modelini böyle öğrenebilirsiniz. Bu özellik, Samsung Galaxy AI yapay zekasının öne çıkanları arasındaydı, Google da bu özelliği güçlü bir şekilde ekosistemine entegre edecek.

Google, Pixel 9 ile birlikte yapay zeka teknolojilerinde önemli bir adım atıyor. Google AI özellikleri, kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirerek Google Pixel serisini rakiplerinden bir adım öne geçirecek. Samsung’un Galaxy AI yapay zekası ve Apple Intelligence’a karşı güçlü bir rakip olarak piyasaya sürülen bu yenilikler, Pixel telefon kullanıcılarına benzersiz bir deneyim sunacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Google yapay zekası nasıl olacak?