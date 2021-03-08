Genel
Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
Google, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel “doodle” hazırladı. İnternet kullanıcılarını, arama motorunun ana sayfasında bugüne özel hazırlanan bir animasyonla karşılaşıyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz: MediaMarkt 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutluyor
Google kullanıcılarını ana sayfasında bugüne özel hazırlanan ve üzerine tıklandığında yaşamın her alanındaki kadınların elleriyle anlatıldığı bir animasyonla karşılaşıyor.
“Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz” linkine tıklandığında ise “Her ilk, sonradan gelenler için kapıyı açar.” mesajı veriliyor. Ayrıca dünyadaki ilkleri başaran kadınlara ilişkin bilgilere de yer veriliyor.
Google tarafından yapılan Doodle uygulamaları; dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişiliyor.
Google tarafından unutulmayan Dünya Kadınlar Günü nedir?
Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü; her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların; siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı.
Bu, kadın hakları hareketinde odak noktasıdır. Amerika Sosyalist Partisi,; 28 Şubat 1909’da New York’ta bir Kadınlar Günü düzenledikten sonra, 1910 Uluslararası Sosyalist Kadın Konferansı her yıl bir Kadınlar Günü düzenlenmesini önerdi. 1917’de Sovyet Rusyası’nda kadın oy hakkı kazandıktan sonra, 8 Mart orada ulusal bayram oldu.
Son olarak Google tarafından unutulmayan 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü; kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyoruz.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler veya genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Genel
Türk Telekom’dan Dijital Pazar Yeri etkinliği.
Türk Telekom, kadın girişimciliğini destekleyerek onların başarı hikâyeleri yazmalarına öncülük etmeye devam ediyor. Proje kapsamında; ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliğine katılan 10 kadın ürünlerini ve hikâyelerini paylaştı.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Türk Telekom START Başvuru Sayısında artış!
Türk Telekom’un kadının toplumdaki yerinin güçlendirilmesini ve üretim ekonomisine aktif katılımını sağlamayı amaçladığı; “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesi, 8 Mart öncesinde yaptığı etkinlikle devam ediyor.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, Türk Telekom’un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği; “Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay” projesiyle, ‘Dijital Pazar Yeri’ etkinliği düzenlendi. Ayrıca çevrimiçi düzenlenen etkinliğe kendi ürünleriyle markalarını yaratan kadınların katılımı oldu. Ayrıca daha önce hiç çalışmamış, el emeği ürünlerini internetten kitlelere ulaştıran 10 kadın daha projedeydi.
Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesiyle bugüne kadar 5 bin kadına ulaştı. Kadınlar, dijital pazarlama eğitimi başta olmak üzere, ürünleri için doğru sosyal medya mecralarının belirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret mevzuatları, daha etkili pazarlama yöntemleri konularında profesyonelleşti.
Genel
Monster Notebook Mağazaları Açılıyor
Monster Notebook, 8 Mart Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla Türkiye’deki tüm mağazalarının ve teknik servislerinin kapılarını yeniden açma kararı aldı. Ayrıca şirket, aralık ayında tüm mağaza ve teknik servislerini geçici bir süreyle tamamen sanal ortama taşıyarak yalnızca dijital mağaza üzerinden hizmet vereceğini duyurmuştu.
Bakmakta fayda var: Oppo Türkiye’de üretime resmen başladı!
Monster Notebook’un Türkiye’deki tüm mağaza ve teknik servisleri 8 Şubat saat 09.00 itibarıyla, kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde kapılarını ziyaretçilere açıyor.
09.00 – 19.00 saatleri arasında HES kodu ile ziyaretçi kabul edecek mağaza ve teknik servislerde; maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen eksenindeki kontrollü sosyal hayat kuralları geçerli olacak. Ayrıca dijital mağazası ise haftanın yedi günü 09.00 – 20.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Aynı zamanda monsternotebook.com.tr adresindeki Monster Notebook Dijital Mağazası’nda kullanıcılar; herhangi bir randevu sistemine tabii olmadan, diledikleri satış temsilcisi ile anında ve birebir görüntülü video bağlantısı yapabiliyor.
Monster Notebook Dijital Mağazası aynı zamanda, oyun ve teknoloji tutkunlarına yönelik etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Oyun, teknoloji ve diğer alanlardaki fenomen isimlerinin Monster Notebook kullanıcıları ile bir araya geldiği etkinlikler her hafta cuma günleri düzenleniyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo X60 serisi Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak!
Vivo X60 serisinin küresel pazar versiyonları ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Amiral gemisi seri, küresel pazarda Snapdragon 870 ile piyasaya çıkacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz: Realme 8 ve 8 Pro’nun Tanıtım Tarihi ve Renk Seçenekleri Sızdırıldı!
Vivo X60 serisi küresel pazara Snapdragon 870 ile geliyor!
Vivo akıllı telefon dünyasına yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Çinli teknoloji devi, X60 serisi için kollarını sıvadı. Hali hazırda Çin için tanıtılan X60 ve X60 Pro modelleri Exynos 1080 ile piyasaya çıkacak. Ancak firmanın küresel pazarda kullanacağı işlemci Exynos olmayacak. Vivo Malezya resmi internet sitesinde serinin posterlerini paylaşan firma, bu sayede cihazın kullanacağı işlemciyi doğruladı. Vivo X60 serisi küresel pazara Snapdragon 870 işlemcisi ile gelecek.
Akıllı telefonunuzu değiştirmek istiyorsunuz fakat uygun model mi bulamıyorsunuz? Sizler için oluşturduğumuz fiyat performans canavarı ürünlere, Hepsiburada üzerinden ulaşabilirsiniz!
Amiral gemisi akıllı telefon rekabetine hazırlanan seri, üç cihazdan oluşmakta. Bunlar X60, X60 Pro ve X60 Pro+. 5G özellikli olacak seri kamera anlamında da önemli işlere imza atmak istiyor. Bildiğiniz üzere firma Zeiss firması ile ortak çalışmakta. Kullandığı işlemci nedeniyle daha uygun fiyatlı olması beklenen akıllı telefonlarının, tanıtım tarihi de belli oldu. Merakla beklenen seri, 22 Mart tarihinde kullanıcılarını ve hayranlarını karşılayacak. Ancak satışların ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Bakalım Vivo yeni amiral gemisi serisi ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Forumdan Son Mesajlar
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 1 gün önce
-
Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 2 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 hafta önce
Google 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı
Oppo’nun ülkemizde üretim yaparken kullandığı “CKD Üretim Sistemi” nedir?
Türk Telekom’dan Dijital Pazar Yeri etkinliği.
Monster Notebook Mağazaları Açılıyor
Google Chrome yeni özellikleri denemeyi kolaylaştırıyor
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Cuma Raporu #144: GeForce Now fiyatı, Redmi Note 10 ailesi ve dahası
realme 7 Pro almak için 7 Neden!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.