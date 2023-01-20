Bu haftanın büyük teknoloji firmaları ve çalışanları için zor bir hafta olduğunu söylemek yetersiz kalacaktır. Geçtiğimiz birkaç gün içinde Microsoft’un 10 bin kişiyi işten çıkardığını ve Amazon’un da 18 bin çalışanını işten çıkardığını duyduk. Şimdi de Google büyük bir işten çıkarma duyurusu yaptı.

CEO Sundar Pichai’nin bir e-postasından aynen alıntılanan bir Google blog yazısında, şirket işgücünü 12 bin kişi azaltma kararı aldı. Bu rakam toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 6’sına tekabül ediyor.

Pichai, geçen yıl ipuçlarını verdiği bu zor kararın tüm sorumluluğunu üstlendiğini söylüyor ve bunun kendisi için ağır bir yük olacağını vurguladı.

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Pichai, işten çıkarma kararı hakkında yaptığı açıklamada, “Bu, odak noktamızı keskinleştirmek, maliyet tabanımızı yeniden yapılandırmak ve yeteneğimizi ve sermayemizi en yüksek önceliklerimize yönlendirmek için önemli bir karar” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka alanında önlerinde önemli bir fırsat olduğunu açıklayan şirket, geçtiğimiz ekim ayında beklentilerin altında gelir elde etmişti. Şirketin kârı, önceki yıla göre yüzde 27 düşüşle 13,9 milyar dolara gerilemişti. O dönem şirketin CEO’su Pichai, Google’ın harcamalarını kısacaklarını söylemişti. Google’ın Finans Direktörü Ruth Porat ise, yeni iş sayısının dördüncü çeyrekte bir önceki döneme göre yarıdan fazla düşeceğini duyurmuştu.

Önümüzdeki Pazartesi günü bir belediye binası toplantısı yapılacak ve Pichai çalışanları “bu zor haberi özümsemeleri” için bugün evden çalışmaya teşvik etti.