God of War’da Kratos’u Thanos yapan Infinity War sürpriz yumurtası!

Son dönemlerin en iyi ve en konuşulanlarından olan 8 yılın ardından gelen God of War ve nihayet tüm Avengers ekibini bir arada gördüğümüz Avengers: Infinity War filmi çıkışını gerçekleştirdi. Oldukça başarılı olan ve piyasayı kasıp kaavuran iki yapım için ise bir ortak nokta açığa çıktı. Hali hazırda Thor ve GoW’daki İskandinav Mitolojisi’ne geçiş sebebiyle ortak noktaları olan bu iki eser için God of War tarafında güzel bir Easter Egg (Sürpriz Yumurta) ortaya çıktı.

God of War’da Avengers: Infinity War’daki Sonsuzluk Taşları!

Reddit’te moxxxxxi adlı bir kullanıcı tarafından ortaya çıkan detaya göre God of War’da Infinity War’da Thanos tarafından toplanan sonsuzluk taşları ve hatta Thanos’un sonsuzluk eldiveni da yer alıyor. Shattered Gauntlet of Ages adını alan sonsuzluk eldivenine yine Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı’ndaki Sonsuzluk Taşları da eklenebiliyor.

Taşların GoW versiyonları ise şu şekilde;

Andvari’s Soul – Ruh Taşı (Soul Stone)

– Ruh Taşı (Soul Stone) Njord’s Temporal Stone – Zaman Taşı (Time Stone)

– Zaman Taşı (Time Stone) Eye of the Outer Realm – Uzay Taşı (Space Stone – Tesseract)

– Uzay Taşı (Space Stone – Tesseract) Ivaldi’s Corrupted Mind – Zihin Taşı (Mind Stone)

– Zihin Taşı (Mind Stone) Asgard’s Shard of Existence – Gerçeklik Taşı (Reality Stone)

– Gerçeklik Taşı (Reality Stone) Muspelheim Eye of Power – Güç Taşı (Power Stone)

Filmden farklı olarak bu taşlardan sadece üçünü yerleştirebildiğiniz Shattered Gauntlet of Ages adlı eldiveni edinip, Ruh, Zaman ve Zihin taşlarını eklediğinizde ise tıpkı Thanos gibi mor ve çok güçlü bir ışın atabilir hale geliyorsunuz. Aynı zamanda filmde Thor’un da artık bir baltaya geçiş yapması ile Leviathan Baltası ile de benzerlik içeren God of War ve Avengers: Infinity War arasında bakalım başka ortak noktalar çıkacak mı.

Thanos Kratos!