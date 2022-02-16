Gmail, Tüm Kullanıcılar için “Entegre Görünüm” ile Yeni Bir Görünüm Sunmaya Başlıyor!

Geçen ayın sonlarında Gmail web sürümünün yeniden tasarlandığını duyurduktan sonra Google, elden geçirilmiş Gmail‘i dünya çapındaki kişisel hesaplara sunmaya başladı. Gmail istemcisinin web üzerindeki yeni entegre görünümü, Google‘ın Chat, Spaces ve Meet gibi popüler hizmetleri için yeni bir yan menüye özel sekmeler ekleyerek, kullanıcıların doğrudan Gmail hesaplarından farklı uygulamalar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmasına olanak tanır.

Google, bir süredir mesajlaşma ve iletişim hizmetlerini Gmail‘de birleştirmek için çalışıyor. Arama devi, kullanıcıların “birleştirilmiş tek bir konumda Gmail, Chat ve Meet gibi kritik uygulamalar” arasında kolayca geçiş yapmalarını istiyor.

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Bu amaç, ekranın sol tarafında bulunan ve Google Mail, Chat, Spaces ve Meet için ayrılmış sekmeler içeren yeni katlanabilir yan panel ile çözülmüştür. Yeni yan panel ile kullanıcılar, doğrudan Gmail hesaplarından Google uygulamaları arasında anında geçiş yapabilecekler. Ayrıca, katlanabilir yan panel açıkken, kayan bir önizleme elde etmek için imlecini (Google Meet hariç) her bir sekmenin üzerine getirebilirler. Ayrıca, mesajları ve yanıtları önizlemek için sol alt köşede yeni bir uygulama menüsü kullanıcı arayüzü ve yeni bir bildirim balonu var.

Gmail‘deki yeni, entegre görünümü görmek ve yeni değişiklikler hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki ekteki resmi Google Yardım Merkezi videosuna göz atabilirsiniz.

Workspace forumunda yapılan resmi bir güncellemeye göre, tüm Gmail kullanıcıları yeni entegre yan paneli isteğe bağlı bir özellik olarak görmeye başlamalı. Hesabınız için yeni Gmail görünümünü Hızlı Ayarlar bölümünden deneyebilirsiniz. Ayrıca, hesabınızda kullanıma sunulduğunda görünümü denemek için yeni bir istem alacaksınız.

Google‘ın yeni tasarımı 2022’nin ikinci çeyreğinin sonunda Gmail için varsayılan görünüm yapması bekleniyor. O zamana kadar kullanıcılar “Hızlı Ayarlar” bölümünden hesapları için Klasik görünüme geçebilirler. Google, tüm kullanıcıların Nisan 2022’den itibaren varsayılan olarak Gmail‘de yeni, entegre görünümü göreceğini söylüyor.