Gmail, JavaScript İçerikli Eklentiye Sahip Mailleri Engelleyecek

Google’ın e-posta servisi Gmail, 13 Şubat tarihinden itibaren bir malware formu olarak sıkça kullanılan .js uzantılı dosyalar göndermeyecek.

Hackerlar kullanıcılara kullanıcılara .js uzantılı dosya eklentisini maille gönderiyor ve kullanıcılar bu dosyayı bilgisayarına indirdiğinde bilgisayarda bulunan verileri ya kaybediyor ya da başka türlü zarar görüyor.

Mail servisinde JavaScript’in dışında .exe, .bat ve .msc uzantılı dosya tiplerin de eklenti olarak paylaşılamıyor. Ayrıca bu doya tiplerini .zip ya da diğer sıkıştırma yöntemlerini göndermek de mümkün değil. JavaScript dosyası göndermek isteyenler Drive ya da Cloud Storage servislerini kullanmak zorunda kalacak.

Kullanıcılar yasaklı dosyaları yüklemek istediklerinde uyarılacaklar. Ancak bu uyarının nasıl olacağı henüz bilinmiyor. Bu kısıtlama ile beraber bilgisayarlardaki dosyaları şifreleyen saldırıların bir kısmının da önüne geçilmesi bekleniyor.