GM, 2025 yılından itibaren elektrikli araçları (EV) için Tesla şarj konektörünü benimseyeceğini duyurdu. İşte detaylar.

Anlaşma kapsamında GM, Tesla’nın Kuzey Amerika Şarj Standardına (NACS) sahip araçlar üretecek ve GM EV sahipleri, özel bir adaptör kullanarak önümüzdeki yıldan itibaren Tesla’nın 12.000 kişilik süper şarj ağına erişebilecek.

GM Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mary Barra anlaşmayı “müşterilerimiz için hızlı şarj cihazlarına erişimi hızla genişletmede önemli bir sonraki adım” olarak nitelendirdi ve sektörün tek bir Kuzey Amerika şarj standardına doğru ilerlemesine yardımcı olurken elektrikli araçlara geçişi sorunsuz hale getireceğini söyledi.

Tesla’nın GM ile yaptığı anlaşma, geçtiğimiz ay Ford ile yapılan benzer bir duyurunun ardından geldi. GM’nin de katılımıyla, ülkede satılan elektrikli araçların yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan Amerika’daki ilk üç elektrikli araç üreticisi tek bir şarj konektörü üzerinde anlaşmış oldu.

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Tesla, diğer tüm üreticilerin toplamından daha fazla elektrikli araç satarak ABD’deki en büyük elektrikli araç üreticisi konumunda. Şirketin Model Y’si bu yılın Ocak-Mart döneminde dünya çapında en çok satan otomobil oldu.

GM hala içten yanmalı motor (ICE) platformlarına da büyük yatırımlar yapıyor. Şirket bu hafta, ICE teknolojisiyle çalışan tam boyutlu yeni nesil SUV’ların montajını yapacak Teksas’taki bir fabrikaya 500 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını duyurdu. Birkaç gün önce de yine İYM ile çalışan yeni nesil ağır hizmet kamyonlarının üretimi için Michigan’daki iki üretim tesisini yeniden düzenlemek üzere 1 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını açıkladı.

Ayrıca GM, 2035 yılına kadar benzinli ve dizel motorlu araç üretimini durduracağını açıkladı.