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GM, Kuzey Amerika Fabrikalarını Kapatıyor!
GM, çip kıtlığı nedeniyle Kuzey Amerika fabrikalarını geçici olarak kapatıyor.
Chevrolet, GMC, Cadillac ve Buick’in ana şirketi General Motors, küresel çip sıkıntısı nedeniyle Kuzey Amerika’daki altı fabrikasında üretimi geçici olarak durdurduğunu söyledi. Temel bilgisayar çiplerinin sıkı tedarikinden etkilenen en son büyük otomobil üreticisi oldu.
GM‘in ABD merkezli dört tesisi etkilenecek: Fort Wayne, Indiana; Wentzville, Missouri; Spring Hill, Tennessee ve Lansing, Michigan. Meksika ve Kanada’daki diğer dört fabrika da GM cip arzını artırmaya çalışırken birkaç hafta boyunca karanlıkta kalacak. Üretimin durdurulması, GM‘in kamyonetler ve SUV’ler dahil en karlı araçlarını etkileyecek.
Bir sözcü bir e-postada, “Atıl kalma süresi boyunca, Fort Wayne ve Silao da dahil olmak üzere etkilenen birçok tesisten bitmemiş araçları onaracak ve ürünlerimize yönelik güçlü müşteri talebini karşılamaya yardımcı olmak için bayilere göndereceğiz” dedi. “Durum karmaşık ve çok değişken olsa da ekibimizin en yüksek talep gören ve kapasitesi kısıtlı araçlarımız üzerindeki etkiyi en aza indirecek yaratıcı çözümler bulmaya devam edeceğinden eminiz.”
Etkilenen araçlar arasında Chevy Silverado, Cheyenne, Traverse, Equinox ve Express; GMC Acadia, Sierra, Savana, Terrain ve Canyon Buick; Cadillac XT5 ve XT6 bulunuyor. Bu, GM‘in çip sıkıntısına tepki olarak ikinci kez geçici fabrika kapatma kararı. Kuzey Amerika’nın en büyüğü olan otomobil üreticisi, daha önce Nisan ayında birkaç fabrikayı iki hafta boyunca boşta çalıştırmıştı.
Elbette GM, hiçbir gelişme belirtisi göstermeyen küresel yarı iletken çip eksikliğinin acısını hisseden yalnız değil. Mecburen her otomobil üreticisi, Volkwagen, Ford ve Toyota dahil olmak üzere, üretimi kesmek ve fabrikalarını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Rakiplerinin çoğundan çok daha az araç üreten Tesla bile, alternatif çipleri desteklemek için araçlarının yazılımını yeniden yazmak zorunda olduğunu söyledi. Tesla CEO’su Elon Musk, bir açıklaması sırasında “küresel çip sıkıntısı durumunun oldukça ciddi olduğunu” söyledi.
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Yakın tarihli bir açıklama sırasında, GM yöneticileri, çip sıkıntısı nedeniyle ne kadar üretim kaybetmeyi beklediklerini belirtmedi. Ancak CEO Mary Barra, satın alma, üretim, mühendislik ve satış ekiplerinin, çipleri otomobillerden ve daha küçük SUV’lerden tam boyutlu kamyonetlere, büyük SUV’lere ve yeni elektrikli araçlara yönlendirmek için çalıştığını söyledi. Şirket, üretim kaybı nedeniyle bu yıl vergi öncesi kazancından 1,5 milyar dolardan 2 milyar dolara kadar kayıp olacağını vurguladı.
Kaynak: The Verge
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Yayıncıların Protestosu Twitch İzlenmelerini Düşürdü
Twitch yayıncılarının yaptıkları protesto sebebiyle 1 Eylül’de Twitch izlenme sayıları önemli oranda düştü. Protestoyu gerçekleştiren yayıncılar durumdan memnun gözüküyor ve eylemin başarılı geçtiğini belirtiyorlar.
Twitch, 1 Eylül tarihinde bazı yayıncıları tarafından protesto edildi. Özellikle platformdaki marjinal yayıncılara karşı bot hesaplar tarafından yapılan otomatik nefret mesajları yayıncıları zor durumda bırakıyordu. Twitch’ten de konuyla ilgili somut bir adım gelmeyince yayıncılar protesto yoluna gittiler. Detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.
Protestoya katılan Twitch yayıncıları 1 Eylül tarihinde ortak olarak yayın yapmadılar. Her ne kadar Twitch’in büyük yıldızları konuya karşı sessiz kalsa da Twitch yönetiminden eyleme destek gelmişti. Yine de bu eylem büyük yayıncıların da desteğini alabilseydi çok daha büyük bir etki yaratabilirdi. Yine de şu anda yarattığı etki de nefret saldırılarına dikkat çekmeyi başardı.
Protestonun başarısının bir ölçütü olarak 1 Eylül tarihindeki Twitch izlenme rakamları yakından incelendi. Oyun analiz şirketi Gamesight tarafından açıklanan verilere göre 1 Eylül tarihinde Twitch izlenme rakamlarında önemli bir düşüş oldu. Örneklemin alındığı son 1 haftada Twitch izlenme rakamları 4 milyon barajını aşmakta sıkıntı yaşamıyorken 1 Eylül tarihinde bu rakam 3.5 milyon seviyelerine kadar düşmüş. Yayın yapan yayıncı sayısı da genellikle 180 ile 200 bin arasında değişirken 1 Eylül tarihinde bu rakam 170 bine gerilemiş durumda gözüküyor.
Grafikte gösterilen rakamlar incelendiğinde 1 Eylül tarihinde belirgin bir düşüş yaşandığı görülebiliyor. 1 Eylül verilerini bir önceki gün ile karşılaştırıldığında neredeyse 1 milyon izleyici kadar düşüş yaşandığı görülebiliyor. 5 bin ile 30 bin kadar yayıncı da eyleme katılarak yayın bırakmış görülüyor.
Daily Figures for Viewer Hours & Channels (Pacific Time)
8/24 noon – Viewer Hours – 4,083,518 – Channels – 189,472
8/25 noon – Viewer Hours – 4,441,477 – Channels – 185,955
8/26 noon – Viewer Hours – 4,243,226 – Channels – 185,268
8/27 noon – Viewer Hours – 3,999,300 – Channels – 192,559
8/28 noon – Viewer Hours – 4,566,239 – Channels – 195,197
8/29 noon – Viewer Hours – 4,440,355 – Channels – 198,900
8/30 noon – Viewer Hours – 4,202,554 – Channels – 184,759
8/31 noon – Viewer Hours – 4,340,980 – Channels – 176,586
9/1 noon – Viewer Hours – 3,456,576 – Channels – 171,682
Düşüşün yaşanmasına protesto haricinde başka olaylar da etki etmiş olabilir. Twitch’in büyük yayıncılarından DrLupo ve TimTheTatman, Twitch’i bırakarak daha iyi şartlar için Youtube Gaming platformuna geçiş yaptıklarını duyurdular. Bunun yanında ABD’de okullar açıldı ve geçen hafta yapılan Gamescom etkinliği sebebiyle geçen haftaki rakamlarda normalin dışında bir yükseliş yaşanmış olabilir. Yine de başka bir analiz şirketi CreatorHype yetkilisi Zach Bussey, tüm bu etkenleri dikkate alarak yaptığı analizin sonuçlarına göre Twitch rakamlarının düştüğünü şu sözlerle belirtti:
“Verilere dayanarak, #ADayOffTwitch, platformdaki hem izlenme hem de yayıncı sayılarını etkilemiştir. Veriyi inceleme şekline bağlı olarak, bu etki en az %5 iken en fazla da %15 olabilir.”
#ADayOffTwitch hashtagi ABD’de günün en popüler 10 hashtagi arasındaydı. New York’ta yaşanan Ida Kasırgası, Joe Rogan’a Covid-19 teşhisi konması ve Texas’taki kürtaj savaşı gibi yoğun bir gündem söz konusu iken ilk 10 önemli bir başarı olarak görülüyor. Ayrıca protestoya, Hasan Abi gibi büyük yayıncılar ile büyük medya kuruluşları Forbes ve USA Today tarafından da dikkat çekildi.
Twitch, nefret saldırıyla mücadele için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak bununla ilgili henüz, çözüm ile ilgili somut adımlar içeren bir zaman çizelgesi paylaşılmış değil. Bu süreçte yayıncılar ve üçüncü parti şirketler nefret saldırılarıyla savaşmak için bazı araçlar geliştirmiş durumda. Popüler yayın yönetim aracı Streamlabs, yaptığı duyuru ile nefret saldırılarını durduracak olan güvenli modunu bedava sunacağını belirtti.
Protestoyu düzenleyen yayıncılardan da eylemleriyle ilgili bazı açıklamalar geldi. ShineyPen, protestonun bu kadar büyük bir etki yarattığını görmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. RekitRaven da benzer şekilde buna tanık olmanın harika olduğunu belirtti. Protestoyu başlatan diğer bir isim Lucia Everblack de finansal etki açısından Twitch’i önemli ölçüde yaralayamamış olduklarını açıkladı. Başka bir kişi de yokluklarının hissedildiğini söyledi.
Twitch bu olaydan büyük bir yara almamış gibi gözükse de protesto eylemi genel olarak başarılı geçtiği topluluk tarafından da düşünülüyor. Esas amaç olan nefret saldırılarına da büyük bir kitle tarafından dikkat çekilmişe benziyor.
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Apple, Netflix Tipi Uygulamalarda Kayıt Bağlantısına İzin Verecek
Apple, ilk kez Netflix ve Spotify gibi uygulamaların, kullanıcıların kaydolabileceği ve yeni ve mevcut hesapları yönetebileceği bir web sitesine bağlanmasına izin verecek. Apple, “okuyucu uygulamaları” dediği kavramda yapılan değişikliğin 2022’nin başından itibaren küresel olarak uygulanacağını söylüyor. Değişiklik, beş yıllık bir soruşturmayı kapatan Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC) ile kabul edildi.
Anlaşma, şu anda ABD’de Apple’a açılan bir davaya konu olan oyunlardaki uygulama içi satın alımları etkilemiyor. Şu anda uygulama geliştiricilerin Apple’ın uygulama içi satın alma sistemlerini kullanmaları gerekiyor ve genellikle kullanıcıları başka bir yerden içerik satın almaya yönlendiremiyorlar. Bu, bazı uygulamaların zaten başka bir yerde edinilmiş bir aboneliğiniz varsa çalıştığı ve kaydolabileceğiniz web sitelerine uygulama içi bağlantılar sunmadığı anlamına geliyor.
Apple, anlaşmanın “okuyucu uygulamaları geliştiricilerinin, kullanıcıların gizliliklerini korurken uygulamalarını ve hizmetlerini kurmalarını ve yönetmelerini kolaylaştırmasına yardımcı olacağını” söyledi. Şirket şu anda uygulama içi satın alımlarda %15 ila %30 arasında bir komisyon alıyor. App Store, firmanın “hizmetler” segmentinden elde ettiği yaklaşık 54 milyar dolara önemli bir katkıda bulunuyor.
JFTC, soruşturmasının ana hatlarını çizerek, anlaşmanın “okuyucu uygulamalarını” kapsadığını söyledi. Apple, bunun önceden satın alınmış içerik sağlayan uygulamaları veya “dijital dergiler, gazeteler, kitaplar, ses, müzik ve video” aboneliklerini içereceğini söylüyor. Ancak değişiklikler, App Store kurallarının şu anda Fortnite geliştiricisi Epic Games ile yüksek profilli bir ABD yasal anlaşmazlığının konusu olduğu oyunları kapsamıyor. En son haberlere tepki gösteren Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Apple’ı “böl ve yönet” stratejisine teşebbüs etmekle suçladı.
Apple should open up iOS on the basis of hardware, stores, payments, and services each competing individually on their merits.
Instead, they're running a literally day-by-day recalculation of divide-and-conquer in hopes of getting away with most of their tying practices. https://t.co/2L9n7EvSo0
— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 2, 2021
Tim Sweeney: Apple, iOS’u donanım, mağazalar, ödemeler ve her biri kendi değerlerine göre rekabet eden hizmetler temelinde açmalıdır. Bunun yerine, bağlama uygulamalarının çoğundan kurtulma umuduyla, kelimenin tam anlamıyla her gün böl ve yönetin yeniden hesaplamasını yürütüyorlar.
Apple ve yasal engeller
Apple, App Store’u nasıl çalıştırdığı konusunda başka yasal zorluklarla da karşı karşıya. Salı günü, Güney Kore Ulusal Meclisi, onaylandıktan sonra Apple ve Google’ın uygulamalardan yalnızca uygulama içi ödeme sistemlerini kullanmalarını istemesini engelleyecek bir yasa tasarısını onayladı. Apple daha önce Verge’e faturanın diğer sorunların yanı sıra “diğer kaynaklardan dijital ürünler satın alan kullanıcıları dolandırıcılık riskine sokacağını” söylemişti.
Perşembe günü, uygulama içi satın alma sisteminin gerekli kullanımı konusunda Hindistan’daki firmaya karşı başka bir dava açıldı. Reuters’e göre dosyalamada, “%30’luk komisyonun varlığı, bazı uygulama geliştiricilerinin piyasaya asla giremeyeceği anlamına geliyor. Bu da tüketicilere zarar verebilir” dedi. Apple ayrıca Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Otoritesi’nin App Store bağlantılı rekabet incelemesiyle karşı karşıya.
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