GM, Kuzey Amerika Fabrikalarını Kapatıyor!

Twitch yayıncılarının yaptıkları protesto sebebiyle 1 Eylül’de Twitch izlenme sayıları önemli oranda düştü. Protestoyu gerçekleştiren yayıncılar durumdan memnun gözüküyor ve eylemin başarılı geçtiğini belirtiyorlar.

Twitch, 1 Eylül tarihinde bazı yayıncıları tarafından protesto edildi. Özellikle platformdaki marjinal yayıncılara karşı bot hesaplar tarafından yapılan otomatik nefret mesajları yayıncıları zor durumda bırakıyordu. Twitch’ten de konuyla ilgili somut bir adım gelmeyince yayıncılar protesto yoluna gittiler. Detaylı bilgi için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Protestoya katılan Twitch yayıncıları 1 Eylül tarihinde ortak olarak yayın yapmadılar. Her ne kadar Twitch’in büyük yıldızları konuya karşı sessiz kalsa da Twitch yönetiminden eyleme destek gelmişti. Yine de bu eylem büyük yayıncıların da desteğini alabilseydi çok daha büyük bir etki yaratabilirdi. Yine de şu anda yarattığı etki de nefret saldırılarına dikkat çekmeyi başardı.

Protestonun başarısının bir ölçütü olarak 1 Eylül tarihindeki Twitch izlenme rakamları yakından incelendi. Oyun analiz şirketi Gamesight tarafından açıklanan verilere göre 1 Eylül tarihinde Twitch izlenme rakamlarında önemli bir düşüş oldu. Örneklemin alındığı son 1 haftada Twitch izlenme rakamları 4 milyon barajını aşmakta sıkıntı yaşamıyorken 1 Eylül tarihinde bu rakam 3.5 milyon seviyelerine kadar düşmüş. Yayın yapan yayıncı sayısı da genellikle 180 ile 200 bin arasında değişirken 1 Eylül tarihinde bu rakam 170 bine gerilemiş durumda gözüküyor.

Grafikte gösterilen rakamlar incelendiğinde 1 Eylül tarihinde belirgin bir düşüş yaşandığı görülebiliyor. 1 Eylül verilerini bir önceki gün ile karşılaştırıldığında neredeyse 1 milyon izleyici kadar düşüş yaşandığı görülebiliyor. 5 bin ile 30 bin kadar yayıncı da eyleme katılarak yayın bırakmış görülüyor.

Daily Figures for Viewer Hours & Channels (Pacific Time)

8/24 noon – Viewer Hours – 4,083,518 – Channels – 189,472

8/25 noon – Viewer Hours – 4,441,477 – Channels – 185,955

8/26 noon – Viewer Hours – 4,243,226 – Channels – 185,268

8/27 noon – Viewer Hours – 3,999,300 – Channels – 192,559

8/28 noon – Viewer Hours – 4,566,239 – Channels – 195,197

8/29 noon – Viewer Hours – 4,440,355 – Channels – 198,900

8/30 noon – Viewer Hours – 4,202,554 – Channels – 184,759

8/31 noon – Viewer Hours – 4,340,980 – Channels – 176,586

9/1 noon – Viewer Hours – 3,456,576 – Channels – 171,682

Düşüşün yaşanmasına protesto haricinde başka olaylar da etki etmiş olabilir. Twitch’in büyük yayıncılarından DrLupo ve TimTheTatman, Twitch’i bırakarak daha iyi şartlar için Youtube Gaming platformuna geçiş yaptıklarını duyurdular. Bunun yanında ABD’de okullar açıldı ve geçen hafta yapılan Gamescom etkinliği sebebiyle geçen haftaki rakamlarda normalin dışında bir yükseliş yaşanmış olabilir. Yine de başka bir analiz şirketi CreatorHype yetkilisi Zach Bussey, tüm bu etkenleri dikkate alarak yaptığı analizin sonuçlarına göre Twitch rakamlarının düştüğünü şu sözlerle belirtti:

“Verilere dayanarak, #ADayOffTwitch, platformdaki hem izlenme hem de yayıncı sayılarını etkilemiştir. Veriyi inceleme şekline bağlı olarak, bu etki en az %5 iken en fazla da %15 olabilir.”

#ADayOffTwitch hashtagi ABD’de günün en popüler 10 hashtagi arasındaydı. New York’ta yaşanan Ida Kasırgası, Joe Rogan’a Covid-19 teşhisi konması ve Texas’taki kürtaj savaşı gibi yoğun bir gündem söz konusu iken ilk 10 önemli bir başarı olarak görülüyor. Ayrıca protestoya, Hasan Abi gibi büyük yayıncılar ile büyük medya kuruluşları Forbes ve USA Today tarafından da dikkat çekildi.

Twitch, nefret saldırıyla mücadele için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Ancak bununla ilgili henüz, çözüm ile ilgili somut adımlar içeren bir zaman çizelgesi paylaşılmış değil. Bu süreçte yayıncılar ve üçüncü parti şirketler nefret saldırılarıyla savaşmak için bazı araçlar geliştirmiş durumda. Popüler yayın yönetim aracı Streamlabs, yaptığı duyuru ile nefret saldırılarını durduracak olan güvenli modunu bedava sunacağını belirtti.

Protestoyu düzenleyen yayıncılardan da eylemleriyle ilgili bazı açıklamalar geldi. ShineyPen, protestonun bu kadar büyük bir etki yarattığını görmenin kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. RekitRaven da benzer şekilde buna tanık olmanın harika olduğunu belirtti. Protestoyu başlatan diğer bir isim Lucia Everblack de finansal etki açısından Twitch’i önemli ölçüde yaralayamamış olduklarını açıkladı. Başka bir kişi de yokluklarının hissedildiğini söyledi.

Twitch bu olaydan büyük bir yara almamış gibi gözükse de protesto eylemi genel olarak başarılı geçtiği topluluk tarafından da düşünülüyor. Esas amaç olan nefret saldırılarına da büyük bir kitle tarafından dikkat çekilmişe benziyor.