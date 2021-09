GM, Kuzey Amerika Fabrikalarını Kapatıyor!

Apple, ilk kez Netflix ve Spotify gibi uygulamaların, kullanıcıların kaydolabileceği ve yeni ve mevcut hesapları yönetebileceği bir web sitesine bağlanmasına izin verecek. Apple, “okuyucu uygulamaları” dediği kavramda yapılan değişikliğin 2022’nin başından itibaren küresel olarak uygulanacağını söylüyor. Değişiklik, beş yıllık bir soruşturmayı kapatan Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC) ile kabul edildi.

Anlaşma, şu anda ABD’de Apple’a açılan bir davaya konu olan oyunlardaki uygulama içi satın alımları etkilemiyor. Şu anda uygulama geliştiricilerin Apple’ın uygulama içi satın alma sistemlerini kullanmaları gerekiyor ve genellikle kullanıcıları başka bir yerden içerik satın almaya yönlendiremiyorlar. Bu, bazı uygulamaların zaten başka bir yerde edinilmiş bir aboneliğiniz varsa çalıştığı ve kaydolabileceğiniz web sitelerine uygulama içi bağlantılar sunmadığı anlamına geliyor.

Apple, anlaşmanın “okuyucu uygulamaları geliştiricilerinin, kullanıcıların gizliliklerini korurken uygulamalarını ve hizmetlerini kurmalarını ve yönetmelerini kolaylaştırmasına yardımcı olacağını” söyledi. Şirket şu anda uygulama içi satın alımlarda %15 ila %30 arasında bir komisyon alıyor. App Store, firmanın “hizmetler” segmentinden elde ettiği yaklaşık 54 milyar dolara önemli bir katkıda bulunuyor.

JFTC, soruşturmasının ana hatlarını çizerek, anlaşmanın “okuyucu uygulamalarını” kapsadığını söyledi. Apple, bunun önceden satın alınmış içerik sağlayan uygulamaları veya “dijital dergiler, gazeteler, kitaplar, ses, müzik ve video” aboneliklerini içereceğini söylüyor. Ancak değişiklikler, App Store kurallarının şu anda Fortnite geliştiricisi Epic Games ile yüksek profilli bir ABD yasal anlaşmazlığının konusu olduğu oyunları kapsamıyor. En son haberlere tepki gösteren Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, Apple’ı “böl ve yönet” stratejisine teşebbüs etmekle suçladı.

Apple should open up iOS on the basis of hardware, stores, payments, and services each competing individually on their merits.

Instead, they're running a literally day-by-day recalculation of divide-and-conquer in hopes of getting away with most of their tying practices. https://t.co/2L9n7EvSo0

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 2, 2021