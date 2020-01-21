Glovo Türkiye pazarından çekiliyor

İspanya merkezli yemek ve benzeri ihtiyaçların kurye yoluyla tüketiciye ulaşmasını sağlayan Glovo, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki faaliyetlerine son veriyor.

İspanya merkezli teslimat şirketi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı pazarlardan çıkma kararı aldı. Ülkemizde hali hazırda YemekSepeti, Getir gibi rakipleri olan İspanyol şirket, beklediği ilgiyi bulamamaktan şikayetçi.

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Bu kararın arkasındaki sebep ise, Glovo’nun pazar liderliği elde etmek istediği diğer pazarlara odaklanması ve enerjisini kısa dönemde kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisi olarak açıklandı. Glovo ayrıca, ülkemizle birlikte Mısır, Uruguay ve Porto Riko gibi ülkelerde operasyonlarını durduruyor.

Henüz geçtiğimiz yılın sonunda aldığı 150 milyon Euro‘luk yatırımla birlikte, unicorn ünvanına sahip olan Glovo faaliyet gösterdiği diğer pazarlara odaklanacak. Glovo’nun Güneybatı ve Doğu Avrupa ile Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgesine odaklanacağı açıkladı.

Glovo’nun kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, yaptığı açıklamada; “Bu çok zor bir karar oldu, ancak stratejimiz her zaman müşterilerimiz için birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi sunmak oldu. Ayrıca kendimizi en iyi şekilde yetiştirip karlılığı arttıracağımız pazarlara odaklanmak istiyoruz.”dedi.

Tüm çalışanlarına, kuryelerine ve iş ortaklarına teşekkür ederek pazardan çekileceğini duyuran Glovo, birkaç hafta daha faaliyetlerini sürdürecek. Şirket halihazırda Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere üç farklı şehirde faaliyet gösteriyordu.