Haber
Glovo Türkiye pazarından çekiliyor
İspanya merkezli yemek ve benzeri ihtiyaçların kurye yoluyla tüketiciye ulaşmasını sağlayan Glovo, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki faaliyetlerine son veriyor.
İspanya merkezli teslimat şirketi, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bazı pazarlardan çıkma kararı aldı. Ülkemizde hali hazırda YemekSepeti, Getir gibi rakipleri olan İspanyol şirket, beklediği ilgiyi bulamamaktan şikayetçi.
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Bu kararın arkasındaki sebep ise, Glovo’nun pazar liderliği elde etmek istediği diğer pazarlara odaklanması ve enerjisini kısa dönemde kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisi olarak açıklandı. Glovo ayrıca, ülkemizle birlikte Mısır, Uruguay ve Porto Riko gibi ülkelerde operasyonlarını durduruyor.
Henüz geçtiğimiz yılın sonunda aldığı 150 milyon Euro‘luk yatırımla birlikte, unicorn ünvanına sahip olan Glovo faaliyet gösterdiği diğer pazarlara odaklanacak. Glovo’nun Güneybatı ve Doğu Avrupa ile Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgesine odaklanacağı açıkladı.
Glovo’nun kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, yaptığı açıklamada; “Bu çok zor bir karar oldu, ancak stratejimiz her zaman müşterilerimiz için birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi sunmak oldu. Ayrıca kendimizi en iyi şekilde yetiştirip karlılığı arttıracağımız pazarlara odaklanmak istiyoruz.”dedi.
Tüm çalışanlarına, kuryelerine ve iş ortaklarına teşekkür ederek pazardan çekileceğini duyuran Glovo, birkaç hafta daha faaliyetlerini sürdürecek. Şirket halihazırda Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de olmak üzere üç farklı şehirde faaliyet gösteriyordu.
Akıllı Telefonlar
Pocophone 2 geliyor
Pocophone 2 geliyor. POCO, müşterilerine teşekkür ettiği mektubunda Pocophone 2‘nin haberini de verdi.
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Son dönemde çok büyük atılım yapan POCO, yayınladığı mektupla hem kullanıcılarına teşekkür etti, hem de Pocophone 2‘nin müjdesini verdi. Şirket, markette geldikleri yerin, sahip oldukları kısıtlı imkanlar ve büyük firmalara kıyasla çalışan insan sayısının azlığı da göz önüne alındığında, gerçekten büyük bir sürpriz ve başarı olduğunu vurguladı. Kullanıcıların yazılım güncelleme taleplerine çok hızlı cevap verdiklerini dile getiren şirket, kısa sürede Pocophone F1‘in kendi kategorisinde en yüksek satış sayısına ulaştığını, bunun da kullanıcıları olmadan olamayacağını vurguladı ve tüm kullanıcılarına teşekkür etti. Şirket, hatalar yaptıklarını, bazılarını düzeltebildiklerini, bazıılarını düzeltemediklerini, ama kararlı duruşlarını sürdürdüklerini dile getirdi.
POCO, şuan yeni dönemin başında olduğunu, telefonun gördüğü ilgiyle beraber yol haritaların aniden büyük bir değişime uğradığını söyledi. Buna hazırlıklı olduklarını belirten POCO, Pocophone 2 yolculuğunda da kullanıcılarına ve sevenlerine destek için çağrıda bulundu ve yarın yeni açıklama geleceğini de ilan etti.
Hem Pocophone 2, hem de yeni açıklamada verilecek detaylar şimdiden merak konusu oldu.
Akıllı Telefonlar
Realme lansmanı – Şirket neler anlattı? (VIDEO)
Realme, bugün itibariyle İstanbul’da düzenlemiş olduğu lansmanla birlikte Türkiye’ye girişini yapmış oldu. Lansmanda, realme 5 pro ve realme XT gibi firmanın yeni nesil cihazlarının da satışlarının başlayacağı açıklandı.
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“Zamanı Geldi” marka söylemiyle, Hindistan pazarında ortaya çıkan, bir yıl kadar kısa bir sürede, teknoloji sektörünün önemli oyncularını geride bırakan realme Türkiye’deki ilk lansmanını Babylon, Bomontiada’da gerçekleştirdi.
7’den 70’e herkese hitap eden, fakat özellikle gençleri hedef alan marka, genç, dinamik ve estetik özellikleriyle ön plana çıkıyor. Türkiye’ye üst, orta ve giriş segmentindeki üç ürünü ile marka girişini sağladı. Firmanın teknoloji tutkunlarıyla buluşacak ilk ürünleri realme 5 Pro, realme XT ve C2 oldu.
Dünyanın ilk 64 MP kamerası!
realme XT, bir telefonda şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü sensör olan 64MP ultra yüksek çözünürlüklü bir kamera sensörüne sahip. Ultra büyük 1 / 1,72 ”GW1 64MP sensör, 48MP sensörden % 34’lük bir büyüklüğe sahip olan telefon, f / 1,8 geniş diyafram ve üstün ışık toplama özelliğin ile 6P lens kullanıyor.
ISOCELL Plus teknolojisi ile birlikte 64MP Samsung GW1 sensörü kullanılıyor. Dört bitişik pikseli tek bir 1.6μm büyük pikselde birleştirmek için Tetracell 4’ü 1 arada piksel teknolojisini kullanıyor. Tetracell ve 3D HDR teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir koşulda kristal netliğinde fotoğraflar çekmelerine olanak tanıyor.
Dörtlü kamera kurulumu, Ultra 64MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16MP çekimden 4 kat daha büyük olacak ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlıyor.
Snapdragon 712 AIE ile % 10 Performans İyileştirme
Snapdragon 712 AIE, 10nm’lik bir işleme sahiptir ve saat hızını 2,3 Ghz’ye yükselterek, önceki nesle kıyasla% 10 genel performans ve %35 grafik performans iyileştirmesi sağlıyor. Ayrıca, 3.0 yapay zeka motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Türkiye’ye İnci Beyazı ve İnci Mavisi renkleriyle gelen XT, 8GB + 128GB modeli, 2.999TL’den Mediamarkt ve Teknosa mağazalarında, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor.
5 serisinin yıldızı Realme 5 Pro
Full HD+ çözünürlüklü 6,3 inçlik bir ekranda damla çentik yapısyla dikkat çeken 5 Pro’nun, Ekran/gövde oranını %90,6’ya kadar çıkıyor. Ekran, Corning Gorilla Glass 5 ile koruyor. Cihaz gücünü, Snapdragon 712 10 nm işlemcisinden alıyor. 8 GB’lık bir RAM ile güçlendirilmiş cihaz, Realme 5’te olduğu gibi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.0’ı işletim sistemi kullanıyor. İçerisinde bulunan 3.0 AI motoru, konuşma tanıma, görüntü işleme ve optimizasyondaki verimliliği büyük ölçüde artırıyor.
Görüntü teknolojisinde realme, kullanıcılara çeşitli senaryolarda geçerli olan çok yönlü fotoğraf deneyimi sunarak ultra yüksek çözünürlüklü dört kamera bulunuyor. Bu amaçla realme 5 Pro, 48 megapiksel ana kamera (Sony IMX 586) + 119 ° ultra geniş açılı lens + ultra makro lens + arka lensin dörtlü kamera kombinasyonuna sahip.
Yapay zeka destekli, f/1,79 diyafram açıklığına sahip Sony IMX586 sensörünü kullanan telefon, aynı zamanda 8 MP 119° ultra geniş açılı lens, 2 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2 MP çözünürlüğünde 4 cm’lik makro lens kullanıyor. 16 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olan Realme 5 Pro, Realme X’te olduğu gibi ön kamerada Sony IMX471 sensörünü kullanıyor.
Türkiye’ye Kristal Yeşil ve Parlak Mavi renkleriyle gelen realme 5 Pro, 4GB + 128GB modeli, 1.899TL’den, Gittigidiyor, Amazon, Hepsiburada, N11.com ve Trendyol satış kanallarında teknoloji tutkunlarıyla buluşuyor. Türkiye’ye gelişine özel olarak ilk Realme’nin Türkiye’ye gelen giriş seviyesi C2 modeli ise 3GB + 64GB 1.399TL’den teknoloji tutkunlarıyla buluşacak.
Müzik
Samsung Galaxy Buds+ tasarımı ortaya çıktı
Samsung Galaxy Buds+ tasarımı ortaya çıktı. Samsung, çok sayıda kullanıcıya sahip olan Samsung Galaxy Buds‘ın geliştirilmiş versiyonu olan Samsung Galaxy Buds+ modelini, önümüzdeki ay yapılacak olan Unpacked etkinliğinde tanıtmaya hazırlanıyor.
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Samsung Galaxy Buds+, çok büyük olmasa da belli değişikliklerle geliyor. Renk seçeneği olarak siyah, açık mavi ve beyaz renklerle çıkacak olan Samsung Galaxy Buds+, sızan resimlere göre tasarım itibariyle Samsung Galaxy Budsla çok benzer gözüküyor. Ancak yeni modelde led ışığın altında henüz ne amaçla kullanılacağını bilmediğimiz bir fiziksel buton bulunmakta. Samsung Galaxy Buds+ ile Samsung‘un, pil kapasitesinde %50 artış getirmesi bekleniyor. Bu büyüme de tek şarjda pil ömrünün 6 saatten 12 saate kadar çıkabileceği anlamına geliyor. Bu gelişmeler dışında ses kalitesinde de çok dramatik olmasa da belli bir seviyede artış bekleniyor. Aktif gürültü önleme teknolojisi ise, her ne kadar daha öncesinde gelebilir dense de Galaxy Buds+ ile beraber gelmeyecek.
Beklentiye göre, Samsung Galaxy Buds+, 11 Şubat‘ta, Samsung’un iddialı telefonları Galaxy S20 ve Galaxy Z Flip ile beraber satışa sunulacak. Kulaklığın fiyatı için olan beklenti ise, önceki modelin %50 fazlası. Bu da yaklaşık 195 dolarlık bir fiyat etiketi anlamına geliyor.