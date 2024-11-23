Tarayıcı gezintilerinde daha fazla gizlilik isteyen kullanıcılar için en popüler sorulardan biri gizli sekme nasıl açılır oluyor. Bu mod, tarayıcınızın gezinme geçmişinizi, çerezleri ve oturum bilgilerini kaydetmediği özel bir özellik.

İster Chrome, Safari, Opera, ister Firefox kullanıyor olun, her tarayıcıda gizli sekme açmanın kolay yolları bulunmaktadır. Peki, Android, iPhone ve bilgisayarlarda gizli sekme nasıl açılır? İşte, adım adım rehber.

İçindekiler Gizli Sekme nasıl açılır? Google Chrome Opera Safari Firefox

Gizli Sekme nasıl açılır? Google Chrome Google chrome kullanıcıları için gizli sekme açmak oldukça basit. Tarayıcıyı açtıktan sonra sağ üst köşedeki üç nokta simgesine tıklayın ve “Yeni Gizli Sekme” seçeneğini seçin. Daha hızlı bir yöntem olarak, Windows’ta Ctrl+Shift+N veya Mac’te Command+Shift+N kısayollarını kullanabilirsiniz. Yeni bir gizli sekme açıldığında ekranın üst kısmında gözlük simgesi göreceksiniz. Opera Opera tarayıcısında, sağ üst köşedeki menüden “Yeni Gizli Sekme” seçeneğini seçerek veya Ctrl+Shift+N (Windows) ve Command+Shift+N (Mac) kısayollarını kullanarak gizli sekme açabilirsiniz. Gizli mod etkinleştirildiğinde, tarayıcı çubuğunda koyu renkli bir işaret belirir. Safari Eğer bir Safari kullanıcısıysanız, Mac bilgisayarlarda üst menü çubuğunda “Dosya” sekmesine tıklayın ve “Yeni Gizli Sekme” seçeneğini seçin. Alternatif olarak, Shift+Command+N kısayolunu da kullanabilirsiniz. Gizli mod aktif olduğunda koyu renkli bir simge ekranın üst kısmında görünür. Firefox Firefox kullanıcıları ise sağ üst köşedeki üç çizgi simgesine tıklayıp “Yeni Gizli Pencere” seçeneğini seçebilir. Daha hızlı bir yöntem için Windows’ta Ctrl+Shift+P, Mac’te ise Command+Shift+P kısayolları kullanılabilir. Mobil cihazlarda Firefox uygulamasını açtıktan sonra menüden “Yeni Gizli Sekme” seçeneğini seçebilirsiniz. Android cihazlarda, genellikle Google Chrome uygulaması tercih edilmektedir. Chrome’u açın, sağ üst köşedeki üç nokta simgesine dokunun ve “Yeni Gizli Sekme” seçeneğini seçin. Ekranın üst kısmında gözlük simgesi ve “Gizli” ibaresi belirecektir. B enzer şekilde, iPhone kullanıcıları için Safari tarayıcısında alt menüdeki “Gizli” seçeneğini etkinleştirmek yeterlidir. Gizli sekme nasıl açılır sorusunun yanıtı, kullandığınız tarayıcıya göre değişiklik gösterse de genel olarak menü üzerinden birkaç tıklamayla bu özelliği aktif hale getirebilirsiniz. Bu mod, özellikle halka açık cihazlarda veya ortak ağlarda gezinirken gizliliğinizi korumanıza yardımcı olur. Ancak, gizli sekme modunun tarayıcı dışındaki uygulamaları etkilemediğini ve tamamen anonim bir deneyim sunmadığını unutmamak önemli.

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