Colorado Boulder Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, gerçek esneklik sağlayan ve kolayca geri dönüştürülebilen bir devre kartı geliştirdiler. Yazarlar, “gerçekten giyilebilir” olarak tanımlanan cihazın insan cildinden ilham alınarak geliştirildiğini belirttiler. Uzmanlar “Giyilebilir cilt akıllı saatlerin yerini alabilir.” dediler.

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Giyilebilir Cilt Akıllı saatlerin yerini alabilir

Jianliang Xiao ve Wei Zhang liderliğindeki ekip, yeni elektronik derilerini Science Advances dergisinde yayınlanan bir makalede tanıttı. Cihaz, tıpkı gerçek cilt gibi kendini iyileştirebiliyor. Ayrıca, kullanıcıların vücut ısısını ölçmekten günlük adım sayılarını izlemeye kadar bir dizi görevi de güvenilir bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Cihaz yapılacak geliştirmeler ile cilt üzerindeki bakteri miktarını kayıt altına alarak sağlık alanında da veri toplayabilecek ve cilt ile ilgili sağlık sorunlarını önceden saptayabilecek.

CU Boulder Today’den Daniel Strain’in açıklamalarına göre, cihaz yeniden yapılandırılabilir ve programlanabilir. Makine Mühendisliği Bölümü’nde doçent olan Xiao, “Bunu bir saat gibi takmak istiyorsanız, bileğinize; eğer kolye gibi takmak istiyorsanız da boynunuza takabilirsiniz.” dedi. Bu özellikleri ile giyilebilir cilt akıllı saatlerden daha pratik ve kullanışlı görünüyor.

Araştırmacılar, bir gün, böylesine yüksek teknolojili bir cildin, insanlar tarafından kullanılacağını ve aynı zamanda dünyanın artan miktarlardaki elektronik atıklarını azaltabileceğini söyledi. Kimya Bölümü’nde profesör olan Zhang, “Akıllı saatler işlevsel olarak güzel, ancak her zaman büyük bir metal yığını olarak kalacaklardır. Gerçekten giyilebilir bir cihaz istiyorsak, bu vücudunuza dahil olabilen ince bir film olacaktır.” dedi. Ortaya çıkan cihaz, yara bandından biraz daha kalın ve ısıyla cilde uygulanabilir formda. Ekip, cihazın içerisindeki elektronik aksamlarına zarar gelmeden herhangi bir yönde % 60 oranında uzayabileceğini söyledi. Bu elektronik cildin bir başka avantajı da yeniden kullanılabilir olması. Kolay bir şekilde komponentlerine ayrılabilen cihaz, bir geri dönüşüm çözeltisine atıldığında, yapısındaki poliamin depolimerize olur ve diğer bileşenler moleküllerine ayrılırken elektronik bileşenler dibe batar. Hem elektronik hem de esnek malzeme daha sonra yeniden kullanılabilir.