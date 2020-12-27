Giyilebilir Teknoloji
Giyilebilir Cilt Akıllı saatlerin yerini alabilir
Colorado Boulder Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, gerçek esneklik sağlayan ve kolayca geri dönüştürülebilen bir devre kartı geliştirdiler. Yazarlar, “gerçekten giyilebilir” olarak tanımlanan cihazın insan cildinden ilham alınarak geliştirildiğini belirttiler. Uzmanlar “Giyilebilir cilt akıllı saatlerin yerini alabilir.” dediler.
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Giyilebilir Cilt Akıllı saatlerin yerini alabilir
Jianliang Xiao ve Wei Zhang liderliğindeki ekip, yeni elektronik derilerini Science Advances dergisinde yayınlanan bir makalede tanıttı. Cihaz, tıpkı gerçek cilt gibi kendini iyileştirebiliyor. Ayrıca, kullanıcıların vücut ısısını ölçmekten günlük adım sayılarını izlemeye kadar bir dizi görevi de güvenilir bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Cihaz yapılacak geliştirmeler ile cilt üzerindeki bakteri miktarını kayıt altına alarak sağlık alanında da veri toplayabilecek ve cilt ile ilgili sağlık sorunlarını önceden saptayabilecek.
CU Boulder Today’den Daniel Strain’in açıklamalarına göre, cihaz yeniden yapılandırılabilir ve programlanabilir. Makine Mühendisliği Bölümü’nde doçent olan Xiao, “Bunu bir saat gibi takmak istiyorsanız, bileğinize; eğer kolye gibi takmak istiyorsanız da boynunuza takabilirsiniz.” dedi. Bu özellikleri ile giyilebilir cilt akıllı saatlerden daha pratik ve kullanışlı görünüyor.
Araştırmacılar, bir gün, böylesine yüksek teknolojili bir cildin, insanlar tarafından kullanılacağını ve aynı zamanda dünyanın artan miktarlardaki elektronik atıklarını azaltabileceğini söyledi. Kimya Bölümü’nde profesör olan Zhang, “Akıllı saatler işlevsel olarak güzel, ancak her zaman büyük bir metal yığını olarak kalacaklardır. Gerçekten giyilebilir bir cihaz istiyorsak, bu vücudunuza dahil olabilen ince bir film olacaktır.” dedi. Ortaya çıkan cihaz, yara bandından biraz daha kalın ve ısıyla cilde uygulanabilir formda. Ekip, cihazın içerisindeki elektronik aksamlarına zarar gelmeden herhangi bir yönde % 60 oranında uzayabileceğini söyledi. Bu elektronik cildin bir başka avantajı da yeniden kullanılabilir olması. Kolay bir şekilde komponentlerine ayrılabilen cihaz, bir geri dönüşüm çözeltisine atıldığında, yapısındaki poliamin depolimerize olur ve diğer bileşenler moleküllerine ayrılırken elektronik bileşenler dibe batar. Hem elektronik hem de esnek malzeme daha sonra yeniden kullanılabilir.
Giyilebilir Teknoloji
Yapmayı düşündüğünüz el hareketini algılayan giyilebilir cihaz
Berkeley’li bilim insanları, ön kolda tespit edilen elektrik sinyallerine göre el hareketini algılayan giyilebilir cihaz geliştirdiklerini duyurdu.
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El hareketini algıyan giyilebilir cihaz
Berkeley’den mühendisler, giyilebilir biyosensörleri yapay zeka (AI) ile birleştiren cihazın her tür elektronik cihazla etkileşimde bulunmak için kullanılabileceğini söyledi. Klavyesiz bir bilgisayarda yazı yazdığınızı, kumandasız bir video oyunu oynadığınızı hayal edin; işte bu teknoloji bütün bunlara imkan sunabilir. Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’nde doktora öğrencisi olarak cihazın tasarımına yardım eden Ali Moin “Protezler bu teknolojinin önemli bir uygulama noktası olacaktır. Ancak bunun yanında bilgisayarlarla iletişim kurmanın gerektiği tüm alanlarda kullanılacaktır” dedi.
El hareketini algılayan giyilebilir cihaz insan-bilgisayar etkileşimini geliştirmenin çok iyi bir yolu olduğu bir gerçek. Proje ekibi el hareketi tanıma sistemini oluşturmak için UC Berkeley’de elektrik mühendisliği profesörü olan Ana Arias ile iş birliği yaparak ön kolun 64 farklı noktasında elektrik sinyallerini okuyabilen esnek bir kol bandı tasarladı. Daha sonra ön koldaki bu sinyal modellerini belirli el hareketleriyle ilişkilendirebilen bir AI algoritması ile programlanabilen bir elektrik çipi geliştirildi. Algoritma önce koldaki elektrik sinyallerinin bireysel el hareketlerine nasıl karşılık geldiğini öğrenmesi gerekiyordu. Ekip algoritmaya başparmak yukarı, yumruk, düz el, tek tek parmakları tutma ve sayıları sayma dahil olmak üzere 21 ayrı el hareketini öğretmeyi başardı.
İnsanların bilgisayarlara herhangi bir aracı cihaz olmadan komutlarını aktarmasının çeşitli yolları var. Örneğin kameralar ve bazı sensörler kullanarak da yapılabiliyor. Ancak bu yeni cihaz aynı zamanda bir bireyin mahremiyetini de koruyan iyi bir çözüm olmasıyla da ön plana çıkıyor. Yeni cihazın bir başka avantajı da tüm hesaplamanın yerel olarak çip üzerinde gerçekleşmesi. Yakın bir bilgisayara veya aygıta hiçbir kişisel veri aktarılmıyor. Bu sadece hesaplama süresini hızlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda kişisel biyolojik verilerin gizli kalmasını da sağlıyor.
Cihaz henüz ticari bir ürün olmaya hazır olmasa da, muhtemelen çok yakın zaman içersinde kullanıcılara ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak el hareketini algılayan giyilebilir cihaz teknolojisinin kullanımı için kesin bir tarih mevcut değil.
Giyilebilir Teknoloji
Bataryasız Cihazlar için yeni teknoloji!
Bataryasız giyilebilir cihazlar teknolojisi özellikle sağlık alanında kullanılan ve uzun süre şarj edilmeden çalışması gereken cihazlar ve sensörler için yeni bir yol açabilir.
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Bataryasız Giyilebilir Cihazlar
Penn State ve Minjiang Üniversitesi liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, bir süredir giyilebilir cihazlarda kullanılmak üzere insan nefesi ve hareketinden enerji toplayabilen gerilime dayalı bir sistem üzerinde çalışıyorlardı. Araştırma ekibi sonuçlarını yakın zamanda Nano Energy’de yayınladı. Penn State’in Mühendislik Bilimi ve Mekanik Bölümü’nden Prof.Cheng teknolojileri ile ilgili bilgi verdi.
Araştırma grubu giyilebilir cihazlarda son gelişmelerin daha çok cihazlardaki sensörleri geliştirme eğiliminde olduklarına dikkat çekti. Giyilebilir cihazlarımıza güç sağlamak için bu cihazları her zaman bir bataryayla birleştirmemiz gerekiyor. Ancak bataryaların kapasiteleri sınırlı. Cihazların üretiminde mikro süper kapasitörler kullanıldı. Süper kapasitörler ile cihaz ve üzerindeki sensörlere pil ihtiyacı olmadan kendi kendine güç sağlama yeteneği kazandırılabilecegi saptandı. Araştırmacılar sisteme mekanik hareketi elektrik enerjisine dönüştüren yeni bir teknoloji olan triboelektrik nanojeneratör entegre ettiler. Bu kombinasyon ile kendi kendine çalışan bir sistem yaratılmış oldu. Cheng, “Triboelektrik nanojeneratöre dayanan bu kablosuz şarj modülüne sahip olduğumuzda, dirseğinizi bükmek veya nefes alıp vermek gibi harekete dayalı enerji toplayabiliriz mikro süper kapasitörleri şarj etmek için bu günlük insan hareketlerini kullanabiliyoruz. Bu entegre sistemi grafen bazlı bir gerinim sensörüyle birleştirerek, enerji depolayan ve triboelektrik nanojeneratörler tarafından yüklenen mikro-süper kapasitör dizilerinin sensöre güç sağlayabildiğini söyledi ve bu sistemin giyilebilir cihazlara güç sağlama potansiyelini var” dedi.
Mikro süper kapasitörler nedir ?
Pillere bir alternatif olan mikro süper kapasitörler, giyilebilir cihazlarda lityum iyon pilleri tamamlayabilen veya kısmen yerini alabilen enerji depolama cihazlarıdır. Mikro süper kapasitörler küçük yapıya, yüksek güç yoğunluğuna ve hızlı bir şekilde şarj olma ve boşaltma özelliğine sahiptir. Cheng ve ekibi giyilebilir cihazlarda mikro süper kapasitörlerin kullanımını geliştirmek için alternatif cihaz mimarilerini ve entegrasyon süreçleri üzerine yaptıkları çalışmalarda yeni bir yapı geliştirdiler. Mikro-süperkapasitör hücrelerinin bir ada-köprü yerleşiminde düzenlenmesinin, mikro-süperkapasitörlerin (adaların) deformasyonunu azaltırken, konfigürasyonun köprülerde esneme ve bükülmesine izin verdiği sonucuna ulaştılar. Cheng, “Hücreleri bağlarken bir ada köprüsü tasarımı kullanarak, mikro süper kapasitör dizileri daha fazla gerilebilirlik ve esneklik gösterdi sonucuna ulaştık . Bu sistemin geri dönüşümlü olarak % 100’e kadar gerilmesine olanak tanıyor. “ dedi.
Genel
Realme Watch S Pro detaylı teknik özellikleri sızdırıldı!
Realme Watch S Pro modeli çıkışına yakın yeni detaylar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firmanın yeni akıllı saatinin detaylı teknik özellikleri sızdırıldı.
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Realme Watch S Pro ile alakalı yeni bir sızıntı daha!
Realme yeni akıllı saati Watch S Pro‘yu kullanıcılarının karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkması beklenen akıllı saat ile alakalı her geçen gün yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta tanıtım tarihi sızdırılan akıllı saatin şimdi de detaylı teknik özellikleri Twitter’da ortaya çıktı. Sızıntıları ile adından sıkça söz ettiren Mukul Sharma, firmanın yeni akıllı saatinin detaylı bütün teknik özelliklerini takipçileri ile paylaştı.
Here are the specifications and features of the Realme Watch S Pro.#realme #RealmeWatchSPro pic.twitter.com/l7sbUtLRUv
— Mukul Sharma (@stufflistings) December 18, 2020
Teknik özellikleri bakımından Çinli rakiplerine benzer özellikler sunan akıllı saat, özellikle şarj konusunda öne geçmeyi planlıyor. Normal şartlarda yıl sonunda küresel pazara çıkış yapması beklenen akıllı saatin, ilk olarak Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. Tahminlere göre 23 Aralık tarihinde yapılacak tanıtım ile bizleri karşılayacak olan yeni nesil akıllı saat, Hindistan’da başlayacak satışın ardından Avrupa’da satışa çıkarılacak. Fiyat performans konusuna daha çok odaklanacağı düşünülen akıllı saatin fiyatı henüz ortaya çıkmadı. Eylül ayında ilk kez IFA 2020‘de gösterilen ve resmi tanıtım için 2020 yılının son çeyreği adres gösterilen akıllı saat, bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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