Bilim İnsanları Programlanabilir Sentetik Bir Cilt Geliştirdi!

Cornell Üniversitesi’ndeki mühendisler, ahtapot ve mürekkep balığının çevrelerine olan uyumlarından ilham alarak programlanabilir sentetik bir cilt geliştirdi.

Proje dahilinde yapılan çalışmalar sonucunda, çeşitli üç boyutlu şekillere dönüşebilen gerilebilir bir materyal ortaya çıkarıldı. Pnömatik olarak harekete geçirilen madde, kafadan bacaklıların kamuflaj için kullandığı papillerden ilham alınarak tasarlandı. Bu papiller iskelet desteğine sahip olmayan, insanın dili gibi çok kaslı higrostatlardan oluşuyor. Araştırma ekibi benzer yapı değiştirme kabiliyetine sahip sentetik dokular oluşturabilmek için bu yapıları inceledi.

Gazetenin baş yazarı olan James Pikul, basın açıklamasında “Mühendisler yumuşak, esneyebilen malzemelerin şeklini kontrol etmek için çok sayıda karmaşık yol geliştirdiler ancak onu hızlı, güçlü ve kontrol edilmesi kolay basit bir şekilde yapmak istedik.” dedi ve araştırmaları sonucu ekibin, genişleyebilen ve gerilen çeşitli üç boyutlu cisimler oluşturabilen sentetik bir malzeme elde ettiğini belirtti. Bununla birlikte, ekip kamuflaj tekniklerinden etkilense de, projenin kullanım alanları çok daha geniş olduğunu vurguladı.