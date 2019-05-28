GIGABYTE X570 serisi anakart modellerini tanıttı

GIGABYTE X570 serisi anakart modelleri, AMD‘nin 3. Nesil Ryzen işlemcilerini duyurmasıyla birlikte Computex 2019 kapsamında tanıtıldı. Bu yeni işlemcilerle tam uyumlu X570 AORUS serisi anakartlar, kapsamlı özellikleriyle dikkat çekiyor. AORUS bu yeni anakartlarıyla PCIe® 4.0 dönemini başlatıyor.

GIGABYTE X570 serisi neler sunuyor?

Serinin tepe modeli olan GIGBYTE X570 AORUS XTREME anakartı, eşsiz güç yönetimi için 16 fazlı dijital güç tasarımı ve en güçlü VRM soğutması için Doğrudan Dokunuşlu Isı Borular ile Fins-Array Stacked Fin Heatsink ile donatılmış. Her iki özellik de 3. Nesil AMD Ryzen masaüstü işlemcilerinde performansı optimize etmeye yönelik.

X570 AORUS anakartlar aynı zamanda WiFi 6 802.11ax kablosuz standardıyla 2.4Gbps‘de ultra hızlı bağlantı sağlıyor ve kullanıcıların BIOS’u kolaylıkla ve rahatlıkla güncellemeleri için en yeni Q-Flash Plus Teknolojisi yinelemesinde kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor. Ayrıca modeller, yeni oyun performansı dönemine de öncülük ediyor. “AMD X570 yonga setinin ve 3. Gen AMD Ryzen ™ masaüstü işlemcilerin piyasaya sürülmesi ile birlikte, GIGABYTE, tüm ürünleriyle hazır olduğunu belirtti.

GIGABYTE, X570 AORUS serisindeki her ATX kartının dijital güç tasarımlarında en az 14 güç fazı barındırıyor. Farklı görevler, farklı enerji tüketimini gerektirir, bu yüzden bu değişen enerji tüketimini hesaba katarsak, GIGABYTE, CPU tam potansiyelinde çalışırken daha istikrarlı bir akım akışı sağlamak ve daha iyi bir güç ve termal yönetim sağlamak için bir PowIRstage veya DrMOS ve farklı MOSFET’leri kullankta.

X570 AORUS serisi Anakartlardaki M.2 yuvaları, PCIe 4.0 ve SATA modlarını destekliyor, böylece kullanıcılar M.2 SSD’leri uyumluluk endişesi olmadan satın alabiliyor. PCIe 4.0’ın 64 Gb / s bant genişliği, M.2 NVMe SSD’lerin tüm potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlıyor. Termal azaltma, okuma / yazma hızını yavaşlatarak SSD performansına zarar verebilir ve GIGABYTE, cihaz çalışmasından kaynaklanan aşırı ısı ile mücadele etmek için M.2 Termal Muhafızları uygulamış. M.2 SSD cihazları ısıya karşı korumalıdır ve tasarlandıkları gibi çalışabilirler. Ayrıca, Smart Fan teknolojisinin en yeni sürümü, X570 AORUS anakartlarının ikisinde yer alıyor ve fan gürültüsünün desibel seviyelerini ölçen ve kullanıcıların gürültü seviyelerini iyileştirilmiş gürültü azaltma isteğine göre ayarlamalarını sağlayan bir ses sensörü ile birlikte geliyor. Sessiz ve soğuk fan çalışması hiç bu kadar kullanıcı dostu olmamıştı.