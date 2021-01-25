AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi

Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi ile karşınızdayız. AMD kanadının en iyi ekran kartı konumunda olan ve 4K oyunculuğu destekleyen 6900 XT’nin detayları bu videoda!

İlginizi çekebilir; GIGABYTE GeForce RTX 3080 Gaming OC 10G incelemesi | Bu performansa bu serinlik!

reklam

AMD’nin Nvidia RTX 30 serisine cevabı olan RX 6000 serisi ekran kartlarının en güçlü versiyonu olan 6900 XT 16 GB bellek ile geliyor. 2050 MHz oyun ve 2285 MHz boost frekansa sahip olan kart, özellikle AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler ile birlikte %15’e varan ekstra performans arttıran özelliğe sahip.

Smart Access Memory olarak geçen teknolojide normalde işlemciler maksimum 256 MB ekran kartı belleği kullanabilirken, SMA ile AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler RX 6000 serisi ekran kartlarındaki tüm belleği kullanabiliyor. Bu versiyonda da 16 GB’a kadar bellek kullanımına müsaade ediyor.

Windforce 3X soğutma ile ekran kartını oldukça sessiz ve serin çalışmasını sağlarken maksimum 62 derece sıcaklığı gördük. Bu değer gerçekten etkileyici. Şu ana kadar gördüğümüz en serin ekran kartı olmayı da başarıyor. Buna 6 kompozit bakır ısı borusundan oluşan soğutma ve direkt olarak işlemciye temas eden geniş bakır yüzeyin de katkısı var.

Bakalım söz konusu ekran kartı nasıl sonuçlar vermiş.

Radeon RX 6900 XT test sonuçları

3D Mark

Time Spy Extreme: 7898

7898 Time Spy: 15500

15500 Port Royal: 9733

9733 Fire Strike Ultra: 13398

13398 Fire Strike Extreme: 24207

24207 Fire Strike: 36759

Cyberpunk 2077

4K: 47 fps

47 fps 2K: 93 fps

93 fps FHD: 103 fps

AC Valhalla

4K: 57 fps

57 fps 2K: 94 fps

94 fps FHD: 108 fps

4K testler