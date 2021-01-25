Donanım
AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi
Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi ile karşınızdayız. AMD kanadının en iyi ekran kartı konumunda olan ve 4K oyunculuğu destekleyen 6900 XT’nin detayları bu videoda!
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AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT GAMING OC 16G incelemesi
AMD’nin Nvidia RTX 30 serisine cevabı olan RX 6000 serisi ekran kartlarının en güçlü versiyonu olan 6900 XT 16 GB bellek ile geliyor. 2050 MHz oyun ve 2285 MHz boost frekansa sahip olan kart, özellikle AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler ile birlikte %15’e varan ekstra performans arttıran özelliğe sahip.
Smart Access Memory olarak geçen teknolojide normalde işlemciler maksimum 256 MB ekran kartı belleği kullanabilirken, SMA ile AMD Ryzen 5000 serisi işlemciler RX 6000 serisi ekran kartlarındaki tüm belleği kullanabiliyor. Bu versiyonda da 16 GB’a kadar bellek kullanımına müsaade ediyor.
Windforce 3X soğutma ile ekran kartını oldukça sessiz ve serin çalışmasını sağlarken maksimum 62 derece sıcaklığı gördük. Bu değer gerçekten etkileyici. Şu ana kadar gördüğümüz en serin ekran kartı olmayı da başarıyor. Buna 6 kompozit bakır ısı borusundan oluşan soğutma ve direkt olarak işlemciye temas eden geniş bakır yüzeyin de katkısı var.
Bakalım söz konusu ekran kartı nasıl sonuçlar vermiş.
Radeon RX 6900 XT test sonuçları
3D Mark
- Time Spy Extreme: 7898
- Time Spy: 15500
- Port Royal: 9733
- Fire Strike Ultra: 13398
- Fire Strike Extreme: 24207
- Fire Strike: 36759
Cyberpunk 2077
- 4K: 47 fps
- 2K: 93 fps
- FHD: 103 fps
AC Valhalla
- 4K: 57 fps
- 2K: 94 fps
- FHD: 108 fps
4K testler
- COD BO CW: 72 fps
- Far Cry New Dawn: 101 fps
- MFS: 52 fps
- F1 2020: 106 fps
- SOW: 96 fps
Aksesuar
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Logitech MK295 Silent Wireless Combo incelemesiyle karşınızdayız. Logitech’in tamamen sessizlik odaklı kablosuz klavye ve fare seti olan MK295, fiyat/performans noktasında tam aradığınız set olabilir.
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Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
Klavye ve mouse gürültüsünün %90’ından fazlasını ortadan kaldıran özel bir Logitech teknolojisi olan SilentTouch’a sahip Logitech MK295 Sessiz Kablosuz Kombinasyonu fark yaratıyor. Rahatsız edici tıklama ve yazma sesleri olmadan dünyanın en çok satan setiyle aynı tıklama ve yazma hissine sahip olan model, özel olarak geliştirildi.
Tam boy klavye ve orta boyutlarda faresi ile gelen bu sette 10 metre kullanım mesafesi sağlayan güçlü, güvenilir 2,4 GHz kablosuz bağlantı yer alıyor. 36 ay klavye ve 18 ay mouse pil ömrü sayesinde pil değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmadan aylarca kullanabilirsiniz.
Detayları videomuzda!
Aksesuar
Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Logitech G203 oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Oyuncu aksesuarları denilince ilk akla gelen marka olan Logitech’in G203 modeli, en uygun fiyatlı fare olarak dikkat çekiyor.
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Uygun fiyata kaliteli oyuncu faresi | Logitech G203
Günümüz koşullarında kaliteli bir oyuncu faresini uygun fiyata bulmak oldukça zor. Ancak Logitech tarafından tasarlanan bu oyuncu faresi, hem tasarımı, hem hızı hem de RGB aydınlatma desteğiyle dikkat çekiyor.
6 tuşlu tasarımıyla gelen G203 116,6 mm yüksekliği, 62,15 mm genişliği ve 38,2 mm derinliği ile geliyor. Sadece 85 gram ağırlığında olan G203, 2,1 metre kablo uzunluğu ile kablo sorununu da ortadan kaldırıyor.
Özellikler;
- Yükseklik: 116,6 mm
- Genişlik: 62,15 mm
- Derinlik: 38,2 mm
- Ağırlık: 85 g, (yalnızca fare)
- Kablo Uzunluğu: 2,1 m
- LIGHTSYNC RGB aydınlatma
- 6 adet programlanabilir düğme
- Çözünürlük: 200 – 8,000 DPI
- USB veri biçimi: 16 bit/eksen
- USB rapor hızı: 1000 Hz (1 ms)
- Mikro işlemci: 32 bit ARM
G HUB üzerinden kontrol edeibleceğiniz fare, farklı renk seçeneklerine de sahip. Ayrıca 200 – 8.000 DPI arasında hassasiyet ayarı yapabilirsiniz. Logitech G203 hakkındaki diğer tüm detaylara videomuzdan ulaşabilirsiniz.
İyi seyirler…
Donanım
PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi
MSI Creator P100X incelemesiyle karşınızdayız. Grafik, üç boyutlu tasarım, video montaj gibi konulara özel olarak geliştirilen P100X, tasarımsal olarak hem sade, hem şık hem de PlayStation 5 kadar boyutuyla dikkat çekiyor.
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PS5 Boyutunda Bilgisayar! | MSI Creator P100X incelemesi
Creator P100X teknik özellikleri
İşletim Sistemi: Windows 10 Pro
İşlemci: Intel Core i7-10700K
Depolama Alanı: 1 TB SSD + 2 TB HDD
Sistem Belleği: 32 GB (16 GB x 2) DDR4 DRAM
Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 2070 SUPER
Ses: Nahimic 3.0 Audio Enhancer
Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0
Hacim: 10.36 litre
Tasarımcılardan Esinlenen Çözüm
Creator P100 serisi temiz çizgileri, nazik organik kavisleri, farklı malzemelere olan tutkusu ve yüzyılın ortasında başlayan modern sanatının eskimeyen, gün geçtikçe artan popülerliğini yansıtan bir tasarımla geliyor. Önceki nesile göre %30 performans artışına tanık olun. MSI Desktop, 10.Nesil Intel® Core™ i9 işlemcisi sayesinde en üstün işlem gücünü fikirlerinizi daha önce görülmemiş bir deneyimle gerçeğe dönüştürebilmeniz için sunuyor.
Intel Core i7 ve i9 10. nesil işlemciler ile beraber NVIDIA RTX 20 serisi ekran kartları kullanan ürün, GeForce RTX Studio ile daha verimli çalışabiliyor. 3 boyutu render, video edit, fotoğarafçılık ve grafik dizayn gibi noktalarda sorunsuz kullanım sağlayan P100X modelinin bizdeki versiyonuna ait teknik özellikleri görebilirsiniz. MSI Creator P100X hakkında merak ettiklerinizi yorumlar bölümünden sorabilirsiniz.
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