Gigabyte, Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarını duyurdu

Radeon RX 5700 serisi ekran kartlarının Gigabyte üretimi modelleri RX 5700 XT ve RX 5700 piyasaya çıkıyor.

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Gigabyte yaptığı duuyuru ile AMD tarafında X570 anakartlarının ardından RX 5700 serisi ekran kartlarını da piyasaya sürdüğünü açıkladı. Güçlü yapısıyla dikkat çeken RX 5700 ve RX 5700 XT modelleriyle raflardaki yerini alacak olan Gigabyte, 7nm üretim bandı ve RDNA mimarisine sahip PCIe 4.0 destekli modelleriyle geliyor. Gigabyte Radeon RX 5700 XT 8G ve Gigabyte Radeon RX 5700 8G model adlarını alan ekran kartları 8 GB GDDR6 bellekleri ile yeni nesil tüm oyunlarda performans sunmaya hazır.

Özellikle PlayStation, Xbox ve Google Stadia gibi yeni nesil konsol ve platformlarda da imzasını taşıyan AMD, RDNA mimarisi ile fark yaratmayı amaçlıyor. Bir önceki GCN mimarisine göre watt ve saat hızına göre 1,5 kat daha yüksek performans sunabilen RDNA mimarisine sahip kartlar özelllikle 2K oyunculukta dikkat çekecek.

Stok fan tasarımıyla gelen RX 5700 serisi kartların ilerleyen dönemde Xtreme vb. versiyonlarının da gelmesi bekleniyor. Ürün detaylarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.