Gigabyte Aorus X570 anakartları Türkiye’de satışta!

Gigabyte Aorus X570 yonga setini taşıyan anakartları Türkiye’de satışa çıktı. Aorus Xtreme, Aorus Master, Aorus Ultra, Aorus Elite ve Aorus Pro WiFi modelleriyle gelen yeni nesil kartlar, AMD’nin 3. nesil Ryzen işlemcilerini kalbinde barındırırken özellikle PCIe 4.0 desteğiyle fark yaratacak.

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Gigabyte Aorus X570 anakartları Türkiye’de!

Gigabyte’ın oyuncu markası Aorus, AMD’nin 3000 serisi Ryzen işlemcileri için geliştirdiği Aorus anakartlarıyla Türkiye piyasasındaki yerini aldı. Gerek hız aşırtma gerekse yüksek performans isteyen oyuncuların tercihi olabilecek Aorus X570 ürün ailesi 6 farklı model ile geliyor.

X570 Aorus Xtreme

Serinin tepe modeli olan X570 Aorus Xtreme, zırhla kaplanmış gibi görüntüsü ile hem sağlamlık hem de soğutmaya %85 gibi ciddi bir katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor. Özellikle OC meraklıları için sistemi soğuk tutabilmek adına özel termal sistemler kullanılan kart dünyanın ilk doğrudan 16 fazlı güç tasarımı ile üstün performans sunacak. 32 GB / sn bant genişliği sunan PCIe 4.0 desteğiyle geleceğe şimdiden hazır olan X570 Aorus Xtreme, üstün performansın karşılığı olacak.

X570 Aorus Master

Yine üst seviye anakart modellerinden biri olan X570 Aorus Master, Fins-Array Soğutucu, Doğrudan Dokunuşlu Isı Borusu ve Yüksek Isı İletkenlik Pedi ile geliyor. Ayrıca hassas güç iletimi için 14 fazlı güç tasarımına sahip çiftleri bir araya getirerek soğutma standartlarını takip etmeyi başarıyor. Özel ses çözümleri ve kablosuz bağlantıda WiFi 6 desteği de sunan Aorus Master, tam bir performans canavarı.

X570 Aorus Ultra

Yine overclock meraklılarına özel bir kart olan X570 Aorus Ultra, Master ve Xtreme modellerine göre çok daha uygun fiyatlı yapısıyla performans arayan ama bütçesini de düşünenler için güzel bir tercih olabilir. WiFi 6 desteği, özel ses çözümü ve 3 adet PCIe 4.0 destekli M.2 yuvası detaylar ile gelen X570 Aorus Ultra, Gigabyte Aorus X570 anakart ailesinde fiyat/performans noktasında dikkat çekecek.

X570 Aorus Pro WiFi / X570 I Aorus Pro WiFi

Oyunlarda kablolu bağlantı kadar kablosuz bağlantıya da önem veren oyuncular için özel olan X570 Aorus Pro WiFi ve X570 I Aorus Pro WiFi modelleri, . 2,4Gbps’ye varan hızlara sahip Gigabit kablosuz performansı sunabiliyor. Bunun yanı sıra BT 5.0, PCIe 4.0 gibi desteklere de sahip olan ürünler Master, Ultra ve Xtreme modellerine göre daha uygun fiyata bulunabiliyor.

X570 Aorus Elite

Genişletilmiş MOSFET’ler ile gelen X570 AORUS Elite, hem soğutma hem de bağlantı konusunda iddialı. Çift PCIe 4.0 destekli M.2 yuvası, USB 3.2 Gen2 Tip-C bağlantı desteği gibi detaylara sahip olan kart, Elite adının da hakkını veriyor.

Yukarıda bahsettiğimiz Gigabyte’ın X570 Aorus ailesindeki tüm anakartlara ve detaylarına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.