Gigabyte NVIDIA GeForce RTX 40 serisi GPU’larla donatılmış bir dizi yüksek performanslı dizüstü oyun bilgisayarı piyasaya sürdü. Küresel bir oyuncu olmakla birlikte, şirket şimdi verimli bir su soğutma sistemine sahip en yeni RTX 4090 GPU’yu barındıran bir eGPU birimi olan yeni Aorus eGPU’sunu tanıttı. Gigabyte’ın heyecan verici yeni teklifinin özelliklerine ve spesifikasyonlarına daha yakından bakalım.

Aorus RTX 4090, Gigabyte’ın verimli Waterforce sıvı soğutma sistemi ile birleştirilmiş gelişmiş bir Nvidia RTX 4090 GPU’ya sahiptir ve yoğun oyun seanslarında bile optimum sürekli yüksek performans sağlıyor. Aorus RTX 4090’ın dikkate değer bir özelliği, Thunderbolt 3 veya 4 bağlantı noktalarının yanı sıra USB 4.0 bağlantı noktalarına sahip dizüstü bilgisayarlarla sorunsuz uyumluluk sağlayan Thunderbolt 3 bağlantısıdır. Bu çok yönlü bağlantı, tercih ettikleri dizüstü bilgisayar markası veya modeli ne olursa olsun, kullanıcıların bu eGPU’nun muazzam gücünü zahmetsizce kullanmasına olanak tanıyor.

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Aorus RTX 4090 eGPU donanımı, GPU’ya istikrarlı güç sağlayan ve uzun süreler boyunca tutarlı yüksek performans sağlayan %90 verimlilik derecesine sahip etkileyici bir 850W güç kaynağı içerir. Oyun kutusu, 189 x 302 x 172 mm boyutlarında şık mat siyah bir yüzeye ve ön panelde tek bir Aorus RGB logosuna sahip.

Verimli soğutma, Aorus RTX 4090 tasarımının çok önemli bir yönü. Havalandırmalı üst, sol ve sağ yan paneller hava akışını kolaylaştırırken entegre sıvı soğutma sistemi ısıyı etkili bir şekilde dağıtarak oyuncuların genel sistem performansından ödün vermeden veya aşırı sıcaklıklardan endişe duymadan grafik performanslarını geliştirmelerine olanak tanıyor.

eGPU, onu kapsamlı bir hepsi bir arada çözüm haline getiren çeşitli bağlantı seçenekleri sunar. Cihazın arkasında, üç adet DisplayPort 1.4a bağlantısı ve tek bir HDMI 2.1a konektörü bulunur ve sürükleyici oyun deneyimleri için çok çeşitli seçenekler sunar. Ek olarak, iki adet USB 3.2 Gen 1 Type-A bağlantı noktası, bir Ethernet bağlantı noktası ve bir Thunderbolt 3 bağlantısı, cihazın çok yönlülüğünü daha da artırır. Ön panel, kolay çevresel birim bağlantısını kolaylaştıran kullanışlı bir USB 3.2 Gen 1 Type-C bağlantı noktası içerir.

Dikkate değer bir özellik, 100 W’a kadar güç dağıtımını destekleyen arka Thunderbolt 3 bağlantısıdır. Bu, kullanıcıların gelişmiş grafik performansının keyfini çıkarırken ve GPU kasası tarafından sunulan ek yuva benzeri bağlantıdan yararlanırken dizüstü bilgisayarlarını şarj etmelerine olanak tanıyor.

Gigabyte Aorus RTX 4090, dünya çapındaki dizüstü bilgisayar kullanıcıları için olağanüstü bir oyun deneyimi vaat ederek perakende mağazalardan satın alınabilir. Resmi fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, cihazın güçlü performansı, en yeni özellikleri ve titiz tasarımı, oyun camiasında önemli bir beklenti yarattı.