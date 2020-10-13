Donanım
Gigabyte Aorus, G2 Esports ile iş birliğini yeniledi!
Gigabyte’ın oyuncu ürünleri markası Aorus, G2 Esports ile süregelen stratejik iş birliğini, 4. kez yeniledi. 3 yıldır süren G2 Esports ve Gigabyte iş birliği, böylece 2021 yılına kadar uzatılmış oldu.
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Gigabyte Aorus, G2 Esports için sağladığı sponsorluğu sürdürmeye devam edecek
Gigabyte, uzun süredir G2 Esports oyuncuları için oyuncu bilgisayarları ve laptopları sağlıyordu. Buna ek olarak, donanım sektörünü, oyuncularla daha yakından buluşturmak isteyen Gigabyte, Z490 ana kartının, G2 Esports versiyonunu da duyurmuştu. G2 Esports’un ikonikleşmiş samuray sembolünü kullanan bu ürün, G2 fanları için, en yüksek standartlarda üretilen bir anakart modeli olarak karşımıza çıkıyor.
Gigabyte, yeni ürünlerini geliştirirken, aynı zamanda G2 Esports’un oyuncularıyla da iş birliği ve istişare halinde hareket ediyor. Böylece müşterilerine en iyi donanımları sunmayı amaçlayan Gigabyte’a, birçok profesyonel oyuncu da danışmanlık ederek; kolektif oyuncu ürünlerinin ortaya çıkması sağlanıyor.
İş birliğinin uzatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan G2 Esports yetkilileri, “Geçtiğimiz 3 yılda, Aorus ve G2 olarak çok iyi bir takım çalışması ortaya çıkararak; e-spor topluluğuna değer katmayı başardık. Gelecekte Gigabyte ile ortaya koyacağımız yeni projeler için, şimdiden heyecan duyuyoruz.” dedi. 2021 yılının bizlere neler getireceği konusunda büyük heyecan ve merak içindeyiz diyen yetkililer; “Gigabyte Aorus ve G2 Esports olarak birlikte yükseleceğimize ve yeni başarılara imza atacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!
Donanım
RTX 3090 ve 3080 Founders Edition, artık doğrudan satışta değil!
Parekende olarak Nvidia tarafından online mağazada sunulan RTX 3090 ve 3080 Founders Edition grafik kartları, artık dorğudan satışta olmayacak. Sistemine Founders Edition serisi ekran kartlarından birini eklemek isteyen kullanıcılar, farklı firmalardan ürünü tedarik etmek zorunda. Nvidia ise yeni nesil grafik kartlarını, Best Buy üzerinden satmayı planlıyor.
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Founders Edition için sınırlı arz, yüksek talep
30 serisi ekran kartlarını tanıtması ve piyasaya sürmesinin ardından arz ve üretim konusunda başı dertte olan Nvidia, Founders Edition grafik kartlarıyla sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Şirketin yeni nesil grafik kartlarını tanıtmasının ardından birçok kişi az sayıda arz edilen kartları satın almak için adeta yarış içine girmişti. Ardından gelen stok ve üretim sıkıntısıyla beraber kartlardan birini satın almak isteyen bireysel kullanıcılar, eBay’de yer alan bazı satıcılara fahiş fiyatlar ödemek zorunda kalıyordu. SlashGear’da yer alan habere göre ise Nvidia yakında Best Buy üzerinden yeni stoklarıyla satış gerçekleştirebilir.
Nvidia satışlarını Best Buy üzerinden gerçekleştirecek
Online mağazasıyla alakalı sıkıntıların farkında olduğunu bildiren şirket, Founders Edition grafik kartlarının Best Buy üzerinden satılacağını duyurdu. Nvidia’nın online mağazasından ürünlerin kaldırılmasının ardından kullanıcıların tek seçeneği Best Buy gibi görünüyor. Avrupa’da ise Nvidia’nın Founders Edition grafik kartlarını satabileceği alternatif bir kanal bulunmuyor.
Best Buy tarafında ise şu an için grafik kartları stokta görünmüyor. Önümüzdeki haftalarda yeni ürünlerin stoğa gireceğini belirten şirket, oldukça sınırlı sayıda ürünü piyasaya sunabilir. RTX 3090 ve 3080 Founders Edition grafik kartlarındaki tedarik ve arz sıkıntısının, 2021’e kadar devam edeceği öngörülüyor. Konu hakkında çalışmaların devam ettiğini bildiren Nvidia kanadından, hangi diğer adımların geleceği ise şimdilik bilinmiyor.
Donanım
Razer Blade Stealth 13 modeli, Intel 11. Nesil işlemciyle yenilendi
Razer oyunculara yönelik dizüstü bilgisayarı Blade Stealth 13 için yeni bir varyantı tanıttı. Bilgisayarda yapılan en büyük değişiklik, Intel 11. Nesil Tiger Lake işlemci serisiyle donatılması ve OLED ekrana sahip olması.
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Razer, RazerCon 2020 etkinliğini çevrim içi ortamda düzenledi. Şirketin bu etkinlikte yaptığı en öne çıkan duyuru, 2020′nin sonunda piyasaya çıkacak olan yenilenmiş bir Blade Stealth 13 dizüstü oyun bilgisayarı oldu. Yeni bilgisayar, bünyesinde Intel Core i7-1165G7 ve GTX 1650 Ti grafik kartının yanı sıra ekran tarafında iki farklı seçenekle geliyor: Biri 120Hz 1080P mat ekran, diğeri ise Gorilla Glass destekli 1080P OLED dokunmatik ekran.
Depolama tarafında Razer Blade Stealth13, 16 GB LPDDR4X RAM ve 512 GB (yükseltilebilir) dahili hafıza ile geliyor. Razer’a göre bu bilgisayarın içerik üretme noktasındaki performansı önceki nesle oranla 2,7 kata kadar daha fazla; ofis üretkenliğinde ise aynı şekilde %20’den fazla daha performanslı.
Aynı zamanda Razer, ses kalitesinde de ciddi bir iyileştirme yaptığını söyledi. Bazı kullanıcı geri bildirimleri önceki nesil Blade Stealth 13′ün iyi bir ses kalitesine sahip olduğunu, ancak bas konusunda pek tatmin etmediğini söylüyordu. İşte yeni Blade, farklı senaryolar (film, oyun, müzik vb.) için önceden hazırlanmış ses profillerini seçebilmenize veya kendinizinkini oluşturmanıza olanak tanıyan THX temelli yeni bir ses uygulamasıyla birlikte geliyor. Böylelikle kullanıcılar her kullanım için ayrı ayrı optimize edilmiş ses kaliteleriyle bu bilgisayarın keyfini çıkarabilecek.
Yeni Razer Blade Stealth 13 teknik özellikleri
CPU: 11. Nesil Intel® Core ™ i7-1165G7 dört çekirdekli işlemci
GPU: NVIDIA® GeForce GTX 1650 Ti Max-Q (4 GB GDDR6 VRAM)
RAM: 16 GB çift kanallı (sabit)
Dahili hafıza: 512 GB
İşletim sistemi: Windows 10 Home
Razer Blade Stealth 13 boyutları:
15,3 mm x 210 mm x 304,6 mm
0,60 ”x 8,27” x 11,99 ”
Bağlantı:
Intel® Wireless-AX 201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax)
Bluetooth® 5.1
Razer Blade Stealth 13 ekranı:
13,3″ OLED Full HD Dokunmatik 60 Hz (veya 13,3″ Full HD Mat 120 Hz)
4,9 mm ince yan çerçeve
Pil ve Adaptör:
53.1 WHr
Kompakt 100 W USB-C güç adaptörü
Giriş – çıkış:
USB 3.1 Gen 1 (USB-A) x 2
Thunderbolt ™ 4 (USB-C ™) + Güç x 2
Razer Blade Stealth 13 ses özellikleri:
3,5 mm Combo-Jack
4 Hoparlör + Akıllı Amplifikatör
THX® Uzamsal Ses
Dokunmatik yüzey: Microsoft Precision Glas-Dokunmatik Yüzey
Ağırlık: 3,11 lb / 1,41 kg
Donanım
AMD Ryzen 5000 serisinin üst seviye işlemcileri stok soğutucusuz gelecek
AMD Ryzen 5000 serisi tanıtıldı. Yeni nesil işlemcilerin üst seviye modelleri olan Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X modellerinin “meraklısına” hitap edeceği bu nedenle de fansız geleceği belirtildi.
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AMD’nin 3000 serisi Ryzen işlemcileri büyük bir başarıya imza atmıştı. Birçok sistemde tercih edilen Ryzen 3000 serisi, yeterli performansa sahip stok soğutucuyla geliyordu. Ancak AMD’nin yeni nesil işlemcilerinin üst seviye olanları için ek bir soğutucu masrafı doğacak. AMD, Ryzen 9 5950X, Ryzen 9 5900X ve Ryzen 7 5800X işlemcilerinde kullanıcılara stok soğutucu sunmuyor, aynı zamanda bu işlemcileri satın alacak kullanıcılara da sıvı soğutma ya da çok kaliteli bir hava soğutma çözümü bulmaları konusunda da tavsiyede bulunuyor. Serinin Ryzen 5 5600X modeli ise Wraith Stealth stok soğutucu ile geliyor.