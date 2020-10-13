Gigabyte Aorus, G2 Esports ile iş birliğini yeniledi!

Gigabyte’ın oyuncu ürünleri markası Aorus, G2 Esports ile süregelen stratejik iş birliğini, 4. kez yeniledi. 3 yıldır süren G2 Esports ve Gigabyte iş birliği, böylece 2021 yılına kadar uzatılmış oldu.

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Gigabyte Aorus, G2 Esports için sağladığı sponsorluğu sürdürmeye devam edecek

Gigabyte, uzun süredir G2 Esports oyuncuları için oyuncu bilgisayarları ve laptopları sağlıyordu. Buna ek olarak, donanım sektörünü, oyuncularla daha yakından buluşturmak isteyen Gigabyte, Z490 ana kartının, G2 Esports versiyonunu da duyurmuştu. G2 Esports’un ikonikleşmiş samuray sembolünü kullanan bu ürün, G2 fanları için, en yüksek standartlarda üretilen bir anakart modeli olarak karşımıza çıkıyor.

Gigabyte, yeni ürünlerini geliştirirken, aynı zamanda G2 Esports’un oyuncularıyla da iş birliği ve istişare halinde hareket ediyor. Böylece müşterilerine en iyi donanımları sunmayı amaçlayan Gigabyte’a, birçok profesyonel oyuncu da danışmanlık ederek; kolektif oyuncu ürünlerinin ortaya çıkması sağlanıyor.

İş birliğinin uzatılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan G2 Esports yetkilileri, “Geçtiğimiz 3 yılda, Aorus ve G2 olarak çok iyi bir takım çalışması ortaya çıkararak; e-spor topluluğuna değer katmayı başardık. Gelecekte Gigabyte ile ortaya koyacağımız yeni projeler için, şimdiden heyecan duyuyoruz.” dedi. 2021 yılının bizlere neler getireceği konusunda büyük heyecan ve merak içindeyiz diyen yetkililer; “Gigabyte Aorus ve G2 Esports olarak birlikte yükseleceğimize ve yeni başarılara imza atacağımıza inancımız tam” şeklinde konuştu. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı, maskenizi düzgün bir biçimde takmayı, ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!