Gigabyte, Aorus Elite serisi ekran kartlarını duyurdu!

Gigabyte, yeni Aorus Elite serisi Nvidia RTX ekran kartlarını duyurdu. Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12G, Nvidia’nın alışkın olduğumuz ışın izleme (ray tracing) teknolojisini uygun fiyata sunarken; üç halkalı RGB aydınlatma sayesinde de tasarımsal olarak oyunculara hitap ediyor.

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Gigabyte Aorus Elite, yüksek malzeme kalitesine sahip

Sade bir tasarım anlayışına sahip olan Aorus Elite RTX 3060, Gigabyte’ın Windforce 3X soğutma sistemine sahip. 3 bıçaklı ve ortadaki fanın tersine hava akımı yaratabildiği bu sistem, Gigabyte’ın en iddialı soğutma mimarilerinden birisi konumunda. Kompozit soğutma borularıyla desteklenen ekran kartı, bu sayede ısınma problemini ciddi manada azaltabiliyor. Böylece daha stabil sıcaklıklarda stabil bir performans elde edilebiliyor.

Oyunculara OC (Overclock) ve Silent mod arasında seçim yapabilme şansı sunan Aorus Elite; bu noktada bir yazılım desteğine de ihtiyaç duymuyor. Bu grafik kartı, OC ve Silent modu için ise; Gigabyte tarafından optimum şekilde ön ayarlı olarak geliyor.

Grafenle desteklenen Aorus Elite RTX 3060, soğutma sisteminin sağlığını; normal bir ekran kartından 2 kat daha uzun süre koruyabiliyor. Bu noktada Gigabyte, en önemli dokunuşu da fan rulmanlarına yapmış. Çift rulmanlı bu sistem, eskimeye ve yıpranmaya karşı birçok ekran kartından daha dirençli konumda. Hatta Gigabyte, ekran kartlarındaki sağlamlığa o kadar güveniyor ki; Aorus Elite ekran kartı satın alan kullanıcılara 4 yıla kadar garanti desteği sağlıyor.