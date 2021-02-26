Ekran Kartı
Gigabyte, Aorus Elite serisi ekran kartlarını duyurdu!
Gigabyte, yeni Aorus Elite serisi Nvidia RTX ekran kartlarını duyurdu. Aorus GeForce RTX 3060 Elite 12G, Nvidia’nın alışkın olduğumuz ışın izleme (ray tracing) teknolojisini uygun fiyata sunarken; üç halkalı RGB aydınlatma sayesinde de tasarımsal olarak oyunculara hitap ediyor.
İlginizi çekebilir: AMD’NİN EN İYİSİ! | Gigabyte Radeon RX 6900 XT incelemesi
Gigabyte Aorus Elite, yüksek malzeme kalitesine sahip
Sade bir tasarım anlayışına sahip olan Aorus Elite RTX 3060, Gigabyte’ın Windforce 3X soğutma sistemine sahip. 3 bıçaklı ve ortadaki fanın tersine hava akımı yaratabildiği bu sistem, Gigabyte’ın en iddialı soğutma mimarilerinden birisi konumunda. Kompozit soğutma borularıyla desteklenen ekran kartı, bu sayede ısınma problemini ciddi manada azaltabiliyor. Böylece daha stabil sıcaklıklarda stabil bir performans elde edilebiliyor.
Oyunculara OC (Overclock) ve Silent mod arasında seçim yapabilme şansı sunan Aorus Elite; bu noktada bir yazılım desteğine de ihtiyaç duymuyor. Bu grafik kartı, OC ve Silent modu için ise; Gigabyte tarafından optimum şekilde ön ayarlı olarak geliyor.
Grafenle desteklenen Aorus Elite RTX 3060, soğutma sisteminin sağlığını; normal bir ekran kartından 2 kat daha uzun süre koruyabiliyor. Bu noktada Gigabyte, en önemli dokunuşu da fan rulmanlarına yapmış. Çift rulmanlı bu sistem, eskimeye ve yıpranmaya karşı birçok ekran kartından daha dirençli konumda. Hatta Gigabyte, ekran kartlarındaki sağlamlığa o kadar güveniyor ki; Aorus Elite ekran kartı satın alan kullanıcılara 4 yıla kadar garanti desteği sağlıyor.
Ekran Kartı
AMD haftaya yeni bir Radeon RX kartı duyuracağını açıkladı
AMD firması Twitter üzerinden yeni bir Big Navi kartı duyurusu yaptı. Tanıtım için verilen tarih ise 3 Mart TSİ saat 19:00. Ancak verilen çok az bilgiyle beraber üzerinde konuşulması gereken çokça konu mevcut. Dolayısıyla açık bir şekilde belirtilmese de AMD firmasının o saatte bir canlı yayın yapması muhtemel.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
AMD firmasının 3 Mart tarihinde RX 6700 ile RX 6700 XT kartlarını duyuracağı tahmin ediliyor. Tabii ki o tarihe kadar kesin bir şey söylememiz mümkün değil. Ancak firmanın bu ekran kartlarını tanıtma ihtimalleri oldukça yüksek.
Öyle ki geçen sene Radeon RX 6800 XT ve RX 6900 XT kartları kullanıcıyla buluşmuştu. Ancak bariz bir şekilde serideki RX 6700 XT kartlarının eksik olduğunu görebiliyorduk. Üstelik Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartının bu hafta çıkması ve Aralık ayında çıkan GeForce RTX 3060 Ti kartından sonra da AMD firmasının buna bir karşı hamle yapması oldukça muhtemel.
Beklenen RX 6700 ve RX 6700 XT kartları bahsettiğimiz RTX 3060 ve RTX 3060 Ti kartlarına karşı koymak için performans açısından önemli bir potansiyele sahip. Aynı zamanda iki firmanın kartları da mevcut neslin nispeten daha uygun kartları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu alanda da bir rekabet görmemiz olası.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060, 6GB VRAM’lı daha ucuz bir varyant da sunabilir
12GB VRAM’li Nvidia GeForce RTX 3060 ekran kartı yarın kullanıcıyla buluşacak. Ancak ekran kartı üreticisi Palit dosyalamalarında görüldüğü üzere; kartın 6GB VRAM sahibi bir versiyonunu da görebiliriz.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Daha öncesinde de Nvidia RTX 3060 kartı için 6GB VRAM versiyonu konuşulanlar arasındaydı. Kartın 192 bit hafıza ara yüzü de buna imkan sağladığından dolayı; Nvidia firmasının böyle bir seçim yapması ihtimal dahilinde idi. Ancak Nvidia 12GB’lık versiyonu duyurdu ve 6GB versiyonu ile ilgili bir açıklama hiç yapmadı. Dolayısıyla firmanın bu versiyonu düşünmediği fikri dolaşıyordu.
Ama @harukaze5719 tarafından tespit edildiğine göre durumun bu olmama ihtimali de var. Öyle ki Palit; Güney Kore Ulusal Radyo Araştırma Enstitüsü’ne kartın 12 ve 6GB’lık iki versiyonunu bildirdi. Listede Palit RTX 3060 Dual kartlarının ikişer tane 12 ve 6GB’lık versiyonları gözlemlenebiliyor. Bu iki versiyon da standart ve hız aşırtmalı (OC) varyatları olarak karşımıza çıkıyor.
Bir hatanın söz konusu olma ihtimalinin dışında bunların tamamen dedikodu olduğunun altını ısrarla çizmekle beraber; bu bilgilerin 6GB’lık bir RTX 3060 versiyonuna işaret edebileceğini de belirtelim. Yine Mart’ta çıkacağı tahmin edilen RX 6700 XT karşısında böyle bir hamle düşünülmesi de muhtemel.
Ayrıca RTX 3060 Ti ekran kartı 8GB VRAM ve 256 bit hafıza ara yüzüyle biraz daha hızlı bir performans sağlarken RTX 3060 için 12GB hafızanın fazla olabileceğinden de bahsediliyordu. Dolayısıyla uçuk 12GB fiyatlarını da düşünürsek; 6GB her açıdan hiç de mantıksız bir seçenek olmaz gibi duruyor.
Ekran Kartı
Nvidia RTX 3060 ekran kartı bir şekilde 3060 Ti’dan pahalı olabilir
25 Şubat’ta çıkması beklenen Nvidia RTX 3060 ekran kartının fiyatı hakkında yeni bilgiler sızdı. Uygunluk açısından haberler iyiye benzemiyor.
Bu arada eğer bir bilgisayar almayı düşünüyorsanız; 790-4.199TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlar için sürekli güncellenen bu ürün listesine bakabilirsiniz.
Görünüşe göre Nvidia RTX 3060 ekran kartları yurtdışında satıcılara geldi. Öyle ki satıcılardan gelen farklı ekran kartı kutularının resimleri internete sızmış durumda. Satışa hazır halde olduğunu düşündüğümüz kartların kısa sürede bitmeleri de muhtemel.
Bununla birlikte yine Corteks sitesi kartın sahip olacağını düşündüğü fiyatları da yayınladı. Nvidia tarafından tavsiye edilen satış fiyatının 329 Dolar olduğunu daha önce de söylemiştik. Ancak sitenin verdiği fiyatlar ise şu şekilde:
- MSI Gaming X Trio: 514.99 Dolar
- MSI Ventus X2: 484.99 Dolar
- Zotac Gaming: 499.99 Dolar
- Asus Strix: 499.99 Dolar
- Asus TUF: 489.99 Dolar
Listeye bakılırsa en ucuz fiyat 485 Dolar olarak gözüküyor. Bu da tavsiye edilen fiyattan %47 daha yüksek bir ücret anlamına geliyor. Yine de bunların söylentilerden ibaret olduğunu ve kesin bilgiler olmadıklarını hatırlatalım. Ama bu fiyatlar gelen sızıntılarla aynı doğrultuda ilerliyor. Öyle ki diğer satıcılarda da %50 gibi bir fiyat artışı daha önce de söz konusu olmuştu.
Böylelikle karşımıza çıkan durum ilginç bir manzaraya sebep oluyor. Çünkü RTX 3060 ekran kartının asıl fiyatı RTX 3060 Ti kartının tavsiye edilen fiyatından daha yüksek oluyor. Hatta belli platformlara bakacak olursak bu durumun 3060 Ti satış fiyatları için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
Bu durum doğal olarak 3000 serisi için bir dengesizliğe yol açmış durumda. Stok sorunlarıyla da beraber Nvidia’nın içinde bulunduğu duruma getireceği çözüm olarak ise Super RTX 3000 serisinin bir an önce çıkarılması önerilenler arasında.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Ersin Akman, 5 gün önce
-
Yazan: indirimkuponu, 6 gün önce
-
Yazan: Frkrbk, 7 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
-
Yazan: Metin Murat, 1 hafta önce
Gigabyte, Aorus Elite serisi ekran kartlarını duyurdu!
RedmiBook Pro 14 ve 15, Çin’de piyasaya çıktı
Xiaomi, Türkiye’deki yeni mağazalarını Adana ve Gebze’de açtı
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
Mars keşif görevindeki Perseverance aracına yakından bakalım
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
Tabletler için aksesuar önerileri | Hangi aksesuarlar ne işe yarıyor?
iPhone 12 Pro Kullanıcı Deneyimi (Mehmet Şiyar Akbalık)
Hem klasik hem sportif | Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 incelemesi
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
HUAWEI MATE X2 | Galaxy Fold gibi ama daha iyisi!
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.