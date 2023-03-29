Geçtiğimiz gün sizlerde paylaştığımız haberde bir grup bilgisayar korsanının Getir’i hacklediği haberini ve saldırganların her geçen gün yeni bilgiler paylaşmaya devam edecekleri bilgisin vermiştik. Şirketi hacklediğini söyleyen saldırganlar bugün 200.000 kişinin kredi kartı numaraları dahil olmak üzere kişisel verilerini paylaşacaklarını iddia ettiler!

Türk İnternet Tarihine Yeni Bir Skandal Eklenebilir!

Türkiye’nin önde gelen girişimlerinden Getir ve yan kuruluşu BiTaksi’nin geçtiğimiz günlerde siber saldırıya uğradığı haberi gelmişti. İddialara göre, yaklaşık 5 bin kullanıcının verilerinin ele geçirildiği söylenmişti. Getir, konuyla ilgili açıklama yaparak, kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda çalıştıklarını ve olayı detaylı bir şekilde incelediklerini belirtmişti.

Ancak, siber korsanlar Getir’in verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde, saldırıların devamının geleceğini söyleyerek şirketi tehdit etmişti. Şirket ise, kullanıcıların verilerinin güvenliği için çalışmalarını sürdüreceklerini ve konunun üzerinde titizlikle duracaklarını açıklayarak yüreklere su serpmeye çalışmıştı.

Ancak görünen o ki işler beklendiği gibi gitmemiş. Öyle ki, saldırganlar bugün 200.000 kişinin kişisel verilerini paylaşacaklarını iddia ediyor. Bu bilgiler arasında kullanıcıların ödeme bilgileri de yer alıyor. Saldırganlar, Avrupa müşterilerinin verilerini de paylaşacaklarını ve konuyla ilgili devlet kurumlarını bilgilendireceklerini söylüyorlar.

Getir yönetimi ise kısa süre önce yaptığı açıklamada, iddiaların doğru olmadığını ve kullanıcıların hesaplarının güvende olduğunu belirtmişti. Saldırgaların iddiası ise tam tersi. Getir tarafından yapılan açıklamada, sızdırılan kişisel verilerin sayısının sınırlı olduğu vurgulansa da, saldırganlar 200.000 kişinin verilerinin ellerinde olduğunu söylüyor.

Saldırganlar, kullanıcıların ödeme bilgilerinin de elinde olduğunu söylese de, Getir kullanıcıların hesaplarının bir başka kişi tarafından kullanılamayacağını ve kredi kartı bilgilerinin de kendi sistemleri altında toplanmadığını söylüyor.

Ülkemizin en çok kullanılan platformlarından biri olan ve küresel çapta faaliyetlerini sürdüren Getir’in hacklenmesi Türk internet tarihinin en büyük skandallarından biri olabilir. Bununla beraber, Sahibinden.com’un da hacklenme haberleriyle çalkalandığını ve 60 milyon hesaba ait verinin ele geçirildiği iddialarının da ortada dolaştığını söyleyelim.

Son zamanlarda bu tür olayları çok sık duymaya başladık. Umuyoruz ki şirketler ve kullanıcılar bu olayları en az zararla atlatır.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Getir’i hacklediklerini iddia eden saldırganlar doğru mu söylüyor? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!