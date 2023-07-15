Getir, önce Türkiye’de başlayan ve sonrasında dünya genelinde pek çok yerde hizmet vermeye başlayan bir hızlı yemek teslimatı şirket olarak tanınıyor. En hızlı büyüyen Türk girişimlerinden biri olan Getir, son olarak N11’i satın almasıyla gündeme gelmişti. Bu satın alım haberinin ardından, şirketin Fransa’dan çekildiği haberi gündem olmuş ve Getir’in giderleri karşılama konusunda zorluk yaşadığı belirtilmişti. Ortaya çıkan son bilgilere göre Getir’in durumu daha da kritik. İddialara göre Getir, yurtdışındaki tüm pazarlardan çekilip Türkiye pazarına odaklanmak istiyor gibi görünüyor!

Güncelleme: Getir tarafı konu ile ilgili resmi bir açıklama yaparak iddiaları yalanlamış durumda. Getir’in resmi açıklaması şu şekilde;



“Son dönemde sosyal medyada ve basında Getir hakkında gerçeği yansıtmayan iddialar söz konusudur. Getir yeni bir yatırım turunu tamamlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. Şirketin tüm dış pazarlardan çekileceği yönündeki iddialar doğru değildir. Herhangi bir ülkeden çıkma kararı alınması durumunda gerekli bilgiler kamuoyu ile paylaşılarak, süreç mevzuata uygun olarak yürütülecektir.“

Getir Gelecek Planlarını Türkiye Üzerine Kurabilir!

2015 yılında kurulan Getir, pandemi döneminde büyük bir başarı elde etmiş ve 2021 itibarıyla yurtdışında da hizmet vermeye başlamıştı. Ancak son zamanlarda şirketin düşüşe geçtiği belirtiliyor. Öyle ki, şirketin yurtdışındaki tüm pazarlardan çekildiği haberleri yayıldı.

Özellikle Fransa ve İspanya pazarlarında beklediği karşılığı alamayan Getir’in aylık 80-100 milyon dolar arasında değişen giderleri olduğu ancak bunları karşılayamadığı belirtiliyor. Bu ekonomik zorluklar nedeniyle Getir’in yurtdışındaki tüm hizmetlerini sonlandıracağı iddiaları gündeme geldi.

İddialara göre şirket maliyetleri azaltmak amacıyla stratejik değişikliklere gitmeyi planlıyor. Getir, kendi depolarını kapatıp yerel perakendecileri tedarik noktası olarak kullanarak maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Ancak bu hamlenin teslimat süreçlerini olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor.

Getir’in özellikle Avrupa işinin bir çıkmazda olduğunu söylemek mümkün. Artan döviz kurları Getir’i de vurmuş olabilir. İspanya, Portekiz ve Fransa’daki faaliyetlerin sona ermesinin ardından şirketin Hollanda ve İtalya pazarından da çıkacağı iddiaları dile getiriliyor.

V-Count kurucusu Demirhan Büyüközcü’nün iddiasına göre ise Getir, tüm dış pazarlardan çekilerek yalnızca Türkiye pazarına odaklanacak.

Getir’in pandemi dönemindeki hızlı büyümesi ve sonrasında yaşadığı düşüş, şirketin gelecekte ne gibi bir yol izleyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor. Ancak şu an için şirketin ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğu ve önemli değişiklikler yapma ihtiyacı hissettiği açıkça görülüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce ekonomik buhran Getir’in sonu olur mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!