Türkiye’nin en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Getir, Fransa’daki operasyonlarını sonlandırdığını duyurdu. Teslimat devi, Fransız hükümetinin aldığı kararlar nedeniyle Fransa pazarından tamamen çıkmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda aldığı yatırımlarla Avrupa’nın ilk dekakorn şirketi olmayı başaran Getir, uluslararası operasyonlarında önemli bir karar aldı. Türkiye’den çıkarak 3 kıtada ve 9 ülkede müşterilerine hizmet veren Getir, Fransa faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

İçindekiler İflas başvurusunda bulundu

İflas başvurusunda bulundu

Kısa süre önce AFP’ye yaptığı açıklamada Getir, “Yerel otoritelerin uyguladığı karmaşık yasal çerçeve ve düzenlemeler şirketin başarılı olmasını çok zorlaştırdı” dedi. Bu açıklamanın arkasında ise Fransız hükümetinin geçtiğimiz Mart ayında aldığı yeni bir karar yatıyor. Bu karar gölge mağazaların (fiziksel müşterilere sahip olmayan) mağaza olarak değil deposu olarak kabul edileceğini belirtiyordu.

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Dolayısıyla yerel yönetimlere kent merkezlerinde depolara izin verme konusunda seçenek sunuldu. İşte bu ve benzer belirsizlikler nedeniyle Getir, Fransa pazarından tamamen çıkmaya hazırlanıyor. Hatta teslimat devi iflas başvurusu bile yaptı.

Bildirildiği kadarıyla Getir’in Fransa’da 1800 çalışanı var. Bu çalışanların işten çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz belli değil. Ancak Getir’in Fransa operasyonları başka şirketler tarafından satın alınabilir. Getir’in en büyük rakiplerinden biri olarak görülen Flink, rakibi Cajoo’yu satın almıştı. Getir’in Türkiye’deki operasyonlarına ise hız kesmeden devam ettiğini söyleyebiliriz.