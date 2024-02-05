Bu videomuzda Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC 12G incelemesiyle karşınızdayız.

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RTX 4080 Super arından RTX 4070 Super modelini de AERO kanadında beyaz ve şık haliyle inceliyoruz. Genel değerlendirme ve test sonuçlarıyla karşınızda olduğumuz kartın detaylarına videoda göz atabilirsiniz.

Not: Bu videoda yer alan RTX 4070 Super ekran kartı, inceleme örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.

Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC 12G Özellikleri