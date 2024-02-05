Bu videomuzda Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC 12G incelemesiyle karşınızdayız.
İlginizi çekebilir; Redmi Note 13 Pro+ Kamera Performansı Nasıl? | DXOMARK #46
İçindekiler
GERÇEKTEN SUPER Mİ? | Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC 12G İncelemesi
RTX 4080 Super arından RTX 4070 Super modelini de AERO kanadında beyaz ve şık haliyle inceliyoruz. Genel değerlendirme ve test sonuçlarıyla karşınızda olduğumuz kartın detaylarına videoda göz atabilirsiniz.
Not: Bu videoda yer alan RTX 4070 Super ekran kartı, inceleme örneği olarak Gigabyte Türkiye tarafından temin edilmiştir.
Gigabyte GeForce RTX 4070 SUPER AERO OC 12G Özellikleri
- Boyut: 300 x 130 x 57,6 mm
- Çekirdek Saat Hızı: 2565 MHz (Referans: 2475 MHz)
- CUDA Çekirdeği: 7168
- Bellek Saat Hızı: 21 Gbps
- Hafıza boyutu: 12 GB GDDR6X
- Güç: 16 Pin
- Bağlantı: 3x DisplayPort 1.4a / 1x HDMI 2.1a
- Önerilen Güç Kaynağı: 700 Watt
- DLSS Desteği: DLSS 3 / DLSS 3,5
- Soğutma: 3 Fanlı Windforce Soğutma Sistemi /Screen Cooling
- RGB: RGB Fusion
- BIOS: Çift BIOS