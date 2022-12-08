Bu videoda LG’nin XBOOM Go serisinin yenilenen üyelerinden XG7Q ve XG5Q taşınabilir bluetooth hoparlörlerine yakından bakıyoruz.

LG’nin XBOOM Go hoparlörleri, kullanıcıların daha enerjik ve doğru sesin keyfini çıkarmasını sağlıyor. 30W çıkışa sahip XG7Q hoparlör, güçlü bas seviyelerini ve daha yüksek frekanslarda netliği desteklemek için track woofer ve dome tweeter’ından yararlanıyor. Dinamik Bas Güçlendirici özelliğine sahip XBOOM Go hoparlörler, dengeli ancak dinamik ses performansları için derin ve güçlü bas üretiyor. İçeriği düşük ses seviyesinde oynatırken, bu özellik, dinleme deneyimini optimize etmek için bas seviyelerini otomatik olarak artırıyor.

XBOOM Go hoparlörler, kullanıcılara yeni kullanılabilirlik ve kolaylık sağlamak üzere tasarlanmış. Dış mekan sevenler için olan tüm XBOOM Go hoparlörler, hava koşullarına karşı güçlü korumayı garanti eden bir IP67 derecesine sahip. XG7Q ve XG5Q, kullanıcıların gün boyu dinamik dinleme deneyimlerinin keyfini çıkarabilmeleri için 24 saate kadar pil ömrü sunuyor.

XBOOM Go’nun Mood Lighting özelliği, dinleme deneyimine ekstra bir boyut katmak için müziğin ritmine uyan etkileyici ışık gösterileri üretiyor. Müzikle senkronize olan 16 milyon renk seçeneği ve 9 ön ayarı ile müzik deneyimi yaşatıyor. Ön ayarlar, kullanıcıların istediği dinleme deneyimleriyle atmosferi yükseltmede önemli rol oynuyor. Aynı zamanda kullanıcılar, LG XBOOM uygulamasının My Pick özelliği aracılığıyla özel aydınlatma efektleri oluşturmak için XG7Q ve XG5Q’nun üretebileceği 16 milyondan fazla renkten yararlanabiliyor.

Bileşenlerinin çoğu PET şişelerden geri dönüştürülmüş plastik reçineden ve ambalajı kağıt hamuru bazlı malzemelerden yapıldığından XG7Q ve XG5Q, yaşam döngüsünün her aşamasında CO2 emisyonlarını azalttığı için Carbon Trust’ın karbon ayak izi etiketini almaya hak kazanmış.

Peki siz LGG XBOOM Go XG7Q ve XG5Q hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

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