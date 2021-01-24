Android telefonlar, iPhonelardan iki kat hızlı değer kaybediyor!

Nokiapoweruser tarafından gelen bilgilere göre HMD Global firması 2021 başlarında birçok yeni Nokia akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Sözü geçenler için ise Nokia 1.4 cihazından tutun Nokia 7.3 ve 7.4 telefonlarına kadar geniş bir yelpaze söz konusu.

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Bu cihazların içinde en erken gelmesi beklenen telefon Şubat ayına planlanan Nokia 1.4 olarak karşımıza çıkıyor. Telefonun özelliklerinin çoğu da sızdırılmış durumda.

Ondan sonra ise Nokia 6.3 ve 6.4 5G destekli akıllı telefonların gelmesi bekleniyor. Bu cihazların ise ilk çeyreğin sonlarına doğru veya ikinci çeyreğin başlarında duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan “Quicksilver” isminin de Nokia 6.3 veya 6.4 cihazlarına ait olduğu düşünülüyor. Aynı şekilde bu iki cihazın da özellikleri büyük ölçüde bilinir durumda.

Son olarak ise Nokia 7.3 ve 7.4 5G destekli telefonlar listede yer alıyorlar. Bu cihazların ise yine erken sayılabilecek bir şekilde Şubat ayı sonu veya Mart ayı içerisinde duyurulmaları bekleniyor.

Bilginin tam olarak nereden geldiği bilinmese de Nokia firmasının 2021 yılı için en az dört tane 5G destekli akıllı telefon çıkarma planıyla aynı doğrultuda gözüküyor. Bunlar dışında Nokia 5.5 ve Nokia 8.4 cihazları da piyasaya sürülmeye hazırlanıyorlar. Bu iki cihazın ise 2021 ikinci yarısında bir zamanda kullanıcılarla buluşmaları muhtemel gözüküyor.